Белорусу Фадееву, который воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года, - суд Чехии

Высший суд в Праге повысил наказание гражданину Беларуси Алексею Фадееву, признанному виновным в участии в войне против Украины на Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

К 4,5 годам заключения его приговорили в прошлом году. Оспорить приговор тогда пообещали и защита, и обвинение.

Теперь апелляционный сенат Высшего суда в Праге добавил к первоначальному обвинению в "участии в организованной преступной группировке" еще и обвинение в "террористическом нападении", а также назначил исключительное наказание: верхнюю границу срока заключения для Фадеева повысили на треть.

После того, как Фадеев отбудет наказание в виде лишения свободы на 21 год, его навсегда вышлют из Чехии.

Изначально прокуратура просила для Фадеева 15 лет заключения.

Приговор уже вступил в действие, но его еще можно оспорить.

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Согласно данным прокуратуры, Фадеев в 2014-2016 гг. не раз приезжал на оккупированный Донбасс, получал у группировки "ДНР" оружие и принимал участие в выполнении разных военных заданий. Он принимал активное участие в боях против украинских войск.

Сам Фадеев заявлял на суде, что занимался исключительно патрулированием, а стрелял только во время учений на стрельбище.

Помимо этого процесса, в Чехии уже прошло несколько судов над людьми, принимавшими участие в деятельности террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

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