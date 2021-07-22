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Новости Агрессия России против Украины
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Белорусу Фадееву, который воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года, - суд Чехии

Белорусу Фадееву, который воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года, - суд Чехии

Высший суд в Праге повысил наказание гражданину Беларуси Алексею Фадееву, признанному виновным в участии в войне против Украины на Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

К 4,5 годам заключения его приговорили в прошлом году. Оспорить приговор тогда пообещали и защита, и обвинение.

Теперь апелляционный сенат Высшего суда в Праге добавил к первоначальному обвинению в "участии в организованной преступной группировке" еще и обвинение в "террористическом нападении", а также назначил исключительное наказание: верхнюю границу срока заключения для Фадеева повысили на треть.

После того, как Фадеев отбудет наказание в виде лишения свободы на 21 год, его навсегда вышлют из Чехии.

Изначально прокуратура просила для Фадеева 15 лет заключения.

Приговор уже вступил в действие, но его еще можно оспорить.

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Согласно данным прокуратуры, Фадеев в 2014-2016 гг. не раз приезжал на оккупированный Донбасс, получал у группировки "ДНР" оружие и принимал участие в выполнении разных военных заданий. Он принимал активное участие в боях против украинских войск.

Сам Фадеев заявлял на суде, что занимался исключительно патрулированием, а стрелял только во время учений на стрельбище.

Помимо этого процесса, в Чехии уже прошло несколько судов над людьми, принимавшими участие в деятельности террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

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Автор: 

приговор (1236) Чехия (1742) наемники рф (2092)


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Топ комментарии
+90
Отлично! Браво чехи!!! А наши корумпированные украинские суды дают сепарам-убийцам максимум по 3-5 лет, и то условно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.07.2021 16:29 Ответить
+52
Еще больше стал уважать Чехию.
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22.07.2021 16:25 Ответить
+43
Сходил за хлебушком...
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22.07.2021 16:23 Ответить
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Сходил за хлебушком...
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22.07.2021 16:23 Ответить
Отлично! Браво чехи!!! А наши корумпированные украинские суды дают сепарам-убийцам максимум по 3-5 лет, и то условно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.07.2021 16:29 Ответить
Вообще то он брехал - что служил в хозвзоде...
но прокурор сказал что он врет - и суд решил пусть посидит:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ze-4-5-roku-na-21-let-soud-zprisnil-trest-pro-cecha-ktery-bo/r~627048faead511eb9322ac1f6b220ee8/ Ze 4,5 roku na 21 let

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22.07.2021 17:02 Ответить
Он вообще ездил картошку чистить
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22.07.2021 22:12 Ответить
отакая вот вышла аппеляция)
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22.07.2021 17:02 Ответить
В Чехии, если нет новых фактов,
а осужденный все равно подает апелляцию,
он гарантировано получает больший срок...

...ибо нефиг загружать суды - чтобы они пережёвывали одно и то же...
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22.07.2021 17:07 Ответить
вот эт СУД!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0= чувствуется уровень людей, а не тягуче-вонючая-тупая затягиваемость и продажность наших инстанций всех юрисдикций........(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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23.07.2021 01:37 Ответить
жестокий чешский суд! атпустите этого тридвараса, зачем мучить вдупучленца!
берите пример с украйонских "судов", которые выписывают вдупучленцам условные приговоры или штрафы
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22.07.2021 16:24 Ответить
шо ты мелешь, брешешь и вводишь в оману. пример хоть один назови со штрафом.
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22.07.2021 17:37 Ответить
приклад: https://www.svoboda.org/a/30167222.html
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22.07.2021 23:56 Ответить
Ватный бульбаш.
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22.07.2021 16:25 Ответить
Еще больше стал уважать Чехию.
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22.07.2021 16:25 Ответить
воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года/ Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов. Ряды ополченцев Донбасса пополняют иностранные добровольцы. 30 августа 2014.
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22.07.2021 16:26 Ответить
Ну что можно сказать Высшему суду в Праге?
Белорусу Фадееву, который воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года, - суд Чехии - Цензор.НЕТ 5220
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22.07.2021 16:26 Ответить
Белорусу Фадееву, который воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года, - суд Чехии - Цензор.НЕТ 4440
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22.07.2021 16:27 Ответить
Здоровья ему и хорошего настроения.
Белорусу Фадееву, который воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года, - суд Чехии - Цензор.НЕТ 2976
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22.07.2021 16:29 Ответить
і йух в опу)
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22.07.2021 16:58 Ответить
Отличная апелляция ))))))
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22.07.2021 16:29 Ответить
Хе-хе! Обжаловал
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22.07.2021 16:31 Ответить
Интересно,сколько бы дал чешский суд Штепе?)
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22.07.2021 16:32 Ответить
365 дней десять раз...а в день 100 рукавиц за пайку-итого дал бы суд возможность сострочить 365000 пар рабочих рукавиц....
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22.07.2021 22:16 Ответить
Як ото кажуть,"докрутився")
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22.07.2021 16:33 Ответить
Гарна новина, когда наш самый гуманный в мире так будет вершить правосудие.
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22.07.2021 16:42 Ответить
а, так нормально, пусть мемуары пишет
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22.07.2021 16:45 Ответить
щось підозрюю, що писати воно не дуже вміє, але тепер буде час навчитись)
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22.07.2021 17:21 Ответить
Білорусу Фадєєву, який воював проти України на Донбасі, збільшили термін із 4,5 року до 21 року, - суд Чехії - Цензор.НЕТ 6390
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22.07.2021 16:46 Ответить
Какая ужасная новость для сторонников зеленского.
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22.07.2021 16:59 Ответить
Я так понимаю в чехии судьи денег не берут, поэтому такие сроки.
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22.07.2021 17:01 Ответить
Не, просто в Украине судьи не берут денег с террористов, а бесплатно дают им условные сроки. Гуманитарная помощь.
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22.07.2021 19:31 Ответить
Супер!!!!!
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22.07.2021 17:02 Ответить
Фадєєв вийде через 21 рік і напише роман "Старперская гвардія".
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22.07.2021 17:12 Ответить
Зря он в чехию подался, в Украине депутатом стал бы.
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22.07.2021 17:19 Ответить
А у нас патриотов судят и сажают. Сколько боевых генералов уже под судом?
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22.07.2021 17:29 Ответить
О! Драныкоед затарился за бугром по полной. Через21 год передать ушлепка в руки украинской фемидв, пусть сделает ему предьяву еше и по нашим законам.
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22.07.2021 17:37 Ответить
наши оправдают и еще пенсию дадут с корочкой УБД, ну его нафиг
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22.07.2021 22:04 Ответить
Адвокаты которые подавали апеляцию сто пудово были из России. Только они способны так обшеколадиться.
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22.07.2021 17:47 Ответить
А как же его манька? Её Ашоты с Вазгенами утешат...во все дыры. А ты мразь 21годок оттарабань. Хм...21..."очко". И не выиграшное.
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22.07.2021 19:58 Ответить
21!
Парень словил блэкджек!
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22.07.2021 20:56 Ответить
это не парень, это выродок, согласный убивать за деньги
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23.07.2021 07:49 Ответить
саме так мала б діяти українська правоохоронна система, наприклад після звільнення Слов'янська Штепа мала б отримати років 20 з конфіскацією та пожиттєвим позбавленням громадянства. Але ж якщо генпгрокугог назначається свиночолим, можна відкупитися за помірну плату.
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22.07.2021 21:25 Ответить
Чехи справедливо судять подібних тварин, а "наші" - відпускають
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22.07.2021 22:00 Ответить
чехі у НАТО, а наші - ні.
Тому ************ трохи
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23.07.2021 10:34 Ответить
Если бы в 2004 году после фальсификаций на выборах посадили всех виновных, а не давали условно, то Янукович никогда бы не пришел в власти и не было бы всех последствий.
Благими намерениями устлана дорога в ад.
Наказывать нужно, а не миловать. Иначе один вред.
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22.07.2021 22:06 Ответить
хорошая практика..обжаловал-получи в 5 раз больше...
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22.07.2021 22:21 Ответить
Вот когда работают Законы тогда и правосудие заслуживает внимание...в Украине все наоборот суд это бизнес определенной категории людей при чем очень рентабельный.
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22.07.2021 23:07 Ответить
Повезло чуваку, 21 год поживет в Европе в нормальных условиях как человек!
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22.07.2021 23:30 Ответить
тихо отпашет- через 10-ку вылезет...((
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23.07.2021 01:41 Ответить
Очко!
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23.07.2021 03:32 Ответить
Збсь апеляцію подав

Білорусу Фадєєву, який воював проти України на Донбасі, збільшили термін із 4,5 року до 21 року, - суд Чехії - Цензор.НЕТ 9441
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23.07.2021 04:11 Ответить
Кровавые чешские бандерофошысты затевают беларусофобию?
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23.07.2021 05:11 Ответить
Невозможно понять таких людей, которые из сытой и благополучной страны едут воевать за тюремный срок.
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23.07.2021 07:36 Ответить
Когда вместо головы у туловища поверх шеи тиливизер с расейскими каналами, оно и море чайной ложкой вычерпывать помчится. Главное, чтобы ящике сказали, что надо именно так и никак иначе...
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23.07.2021 07:50 Ответить
Адвокат оскаржив вирок- новий термін ув'язнення 21 рік.

Гарний тамада і конкурси цікаві.
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23.07.2021 09:03 Ответить
Сравните это решение и решение наших сучьих судей...
Порядок в Чехиии и продажно-бесхребетная система у нас.
И не нужно мифических доказательств, на которые постоянно ссылаются укринские шлюхо-судьи. В Чехии убитые этим террористом гражданские и солдаты показания не давали.
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23.07.2021 09:03 Ответить
це тому, що чехи пам"ятають свою "пражскую весну"... І ненавидять засраху, яка влаштовує такі "весни" по світу!!
Браво!!!.. І дякуємо!
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23.07.2021 09:10 Ответить
аспоріл так аспоріл!
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23.07.2021 10:23 Ответить
 
 