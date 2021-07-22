Белорусу Фадееву, который воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года, - суд Чехии
Высший суд в Праге повысил наказание гражданину Беларуси Алексею Фадееву, признанному виновным в участии в войне против Украины на Донбассе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
К 4,5 годам заключения его приговорили в прошлом году. Оспорить приговор тогда пообещали и защита, и обвинение.
Теперь апелляционный сенат Высшего суда в Праге добавил к первоначальному обвинению в "участии в организованной преступной группировке" еще и обвинение в "террористическом нападении", а также назначил исключительное наказание: верхнюю границу срока заключения для Фадеева повысили на треть.
После того, как Фадеев отбудет наказание в виде лишения свободы на 21 год, его навсегда вышлют из Чехии.
Изначально прокуратура просила для Фадеева 15 лет заключения.
Приговор уже вступил в действие, но его еще можно оспорить.
Согласно данным прокуратуры, Фадеев в 2014-2016 гг. не раз приезжал на оккупированный Донбасс, получал у группировки "ДНР" оружие и принимал участие в выполнении разных военных заданий. Он принимал активное участие в боях против украинских войск.
Сам Фадеев заявлял на суде, что занимался исключительно патрулированием, а стрелял только во время учений на стрельбище.
Помимо этого процесса, в Чехии уже прошло несколько судов над людьми, принимавшими участие в деятельности террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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но прокурор сказал что он врет - и суд решил пусть посидит:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ze-4-5-roku-na-21-let-soud-zprisnil-trest-pro-cecha-ktery-bo/r~627048faead511eb9322ac1f6b220ee8/ Ze 4,5 roku na 21 let
а осужденный все равно подает апелляцию,
он гарантировано получает больший срок...
...ибо нефиг загружать суды - чтобы они пережёвывали одно и то же...
берите пример с украйонских "судов", которые выписывают вдупучленцам условные приговоры или штрафы
Парень словил блэкджек!
Тому ************ трохи
Благими намерениями устлана дорога в ад.
Наказывать нужно, а не миловать. Иначе один вред.
Гарний тамада і конкурси цікаві.
Порядок в Чехиии и продажно-бесхребетная система у нас.
И не нужно мифических доказательств, на которые постоянно ссылаются укринские шлюхо-судьи. В Чехии убитые этим террористом гражданские и солдаты показания не давали.
Браво!!!.. І дякуємо!