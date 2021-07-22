Если Мельник возглавит Бюро экономической безопасности, этот орган будет коррумпированным, - Данилюк

Если Бюро экономической безопасности возглавят представители старых правоохранительных и налоговых структур, этот орган будет подконтрольным, коррумпированным и карательным по своей сути.

На этом настаивает автор концепции БЭБ Александр Данилюк, передает информационное агентство Interfax-Украина по итогам пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что люди, которые работали в таких структурах как налоговая милиция, национальная полиция, СБУ не могут возглавлять БЭБ.

"В БЭБ большинство людей, которые будут работать, должны прийти из частного сектора, так как большинство людей СБУ, национальной полиции, налоговой полиции не осуществляют деятельность в интересах граждан и государства, там царит коррупция, произвол. БЭБ должен стать финансовым НАБУ, то есть независимым, профессиональным, но который специализируется именно на борьбе с экономическими преступлениями, а не на коррупции", - отметил Данилюк.

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По словам Данилюка, есть большая угроза, что орган станет политически зависимым.

"Провести Мельника, который сейчас является руководителем Государственной фискальной службы, это та же налоговая милиция, потому что он понятен, он контролируемый, он обеспечивает выполнение политических заказов Офиса президента", - говорит Данилюк.

Он выразил надежду, что общественный резонанс повлияет на ситуацию.

"БЭБ - это как мощное оружие и вопрос в том, кто этим оружием будет пользоваться: преступник или человек, который охраняет интересы государства. Я очень надеюсь на то, что и общество, и бизнес сейчас займет активную позицию и не дадут коррупционерам и людям из карательной системы, которую они ранее возглавляли или работали в этих органах, возглавить этот орган, потому что на этом будет конец", - подытожил Данилюк.