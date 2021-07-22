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Если Мельник возглавит Бюро экономической безопасности, этот орган будет коррумпированным, - Данилюк

Если Мельник возглавит Бюро экономической безопасности, этот орган будет коррумпированным, - Данилюк

Если Бюро экономической безопасности возглавят представители старых правоохранительных и налоговых структур, этот орган будет подконтрольным, коррумпированным и карательным по своей сути.

На этом настаивает автор концепции БЭБ Александр Данилюк, передает информационное агентство Interfax-Украина по итогам пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что люди, которые работали в таких структурах как налоговая милиция, национальная полиция, СБУ не могут возглавлять БЭБ.

"В БЭБ большинство людей, которые будут работать, должны прийти из частного сектора, так как большинство людей СБУ, национальной полиции, налоговой полиции не осуществляют деятельность в интересах граждан и государства, там царит коррупция, произвол. БЭБ должен стать финансовым НАБУ, то есть независимым, профессиональным, но который специализируется именно на борьбе с экономическими преступлениями, а не на коррупции", - отметил Данилюк.

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По словам Данилюка, есть большая угроза, что орган станет политически зависимым.

"Провести Мельника, который сейчас является руководителем Государственной фискальной службы, это та же налоговая милиция, потому что он понятен, он контролируемый, он обеспечивает выполнение политических заказов Офиса президента", - говорит Данилюк.

Он выразил надежду, что общественный резонанс повлияет на ситуацию.

"БЭБ - это как мощное оружие и вопрос в том, кто этим оружием будет пользоваться: преступник или человек, который охраняет интересы государства. Я очень надеюсь на то, что и общество, и бизнес сейчас займет активную позицию и не дадут коррупционерам и людям из карательной системы, которую они ранее возглавляли или работали в этих органах, возглавить этот орган, потому что на этом будет конец", - подытожил Данилюк.

Автор: 

Данилюк Александр (469) Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (212)


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Топ комментарии
+14
При власти зечьма в этой стране любой орган будет корумпирован и это аксиома!!!
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22.07.2021 16:51 Ответить
+8
Любой государственный орган, руководителя которого назначают по согласованию с ОП априори коррумпирован
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22.07.2021 16:56 Ответить
+6
Этот орган будет коррумпированным, даже если Мельник его не возглавит
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22.07.2021 16:50 Ответить
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Этот орган будет коррумпированным, даже если Мельник его не возглавит
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22.07.2021 16:50 Ответить
При власти зечьма в этой стране любой орган будет корумпирован и это аксиома!!!
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22.07.2021 16:51 Ответить
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля привлечь к ответственности главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника за игнорирование требований народных депутатов отчитаться о проделанной работе по борьбе с теневым сектором подакцизной продукции.Источник: https://censor.net/ru/n3269113
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22.07.2021 18:45 Ответить
Но Аваков гнида продажная раньше за появился, а наворотил больше чем приикучьме кравченко
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22.07.2021 23:28 Ответить
Даже если Иисус возглавит,орган будет коррумпированый,у нас любая контора с правом проверять и штрафовать наполнена взяточниками,по другому быть не может.
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22.07.2021 16:53 Ответить
ну да, им же, так называемым "органам" , таксу устанавливают, чаще еженедельную
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22.07.2021 18:53 Ответить
Зе готов генерировать корумпированные органы правоохранения каждый день.
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22.07.2021 16:55 Ответить
будет коррумпирован ))) т.е. сейчас он не коррумпирован ??? там все нормуль?
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22.07.2021 16:56 Ответить
Любой государственный орган, руководителя которого назначают по согласованию с ОП априори коррумпирован
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22.07.2021 16:56 Ответить
Він буде корумпованим. З Мельником чи без. Бо Зеленський...
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22.07.2021 16:57 Ответить
то есть нам мало НАБУ, СБУ, ГБР, МВД и Коли Катлеты. Давай еще БЕБ.
А мудрий нарід виробе на всіх?
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22.07.2021 16:58 Ответить
ще не вистачає органа ******** - по боротьбі з баранами у держустановах та ******** - по боротьбі з Козлами у тих же установах.
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22.07.2021 19:00 Ответить
Если Мельник возглавит Бюро экономической безопасности, этот орган будет коррумпированным, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7967
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22.07.2021 16:58 Ответить
...тому що Зеленский 😁😁😁😁
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22.07.2021 17:01 Ответить
питання , випадково не ти допомагав цим корупціонерам прийти до влади , бо щось пика сильно знайома ?
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22.07.2021 17:04 Ответить
Так і напрошується продовжити Данилюка: " От як би мене призначили, то...."
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22.07.2021 17:23 Ответить
було б те ж саме.
От, якби ж то в 2019-му відібрали би право голосу у вас, 73/43%зебілів...
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22.07.2021 17:28 Ответить
То що , було би Свинарчук-2?
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22.07.2021 18:02 Ответить
вас всіх, 73/43%зебілів - до дурки; і це було би кращим випадком. Для вас.
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22.07.2021 18:05 Ответить
Хіба тільки ДПС корумпована? Нині корупція починається з охвістя; і будь-яка служба - нова (в т.ч. БЕП) чи стара - є, будуть і при зелені владі залишатимуться корумпованими!!
Дарма, чи що дядя Джо та Блінкін наголошують: "у вас росте корупція, припинить корупцію"! І не тільки вони, а й МВФ, ЄС, еврокомісії, тощо.
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22.07.2021 17:27 Ответить
Всі ці служби створені знаєш коли? в рамках реформування правохоронної системи.
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22.07.2021 18:03 Ответить
тільки 73/43%зеьіли не можуть і не хочуть помітити оцінки міжнародних організацій стосовно кривої рівня корупції в Україні з 2014-го року донині.
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22.07.2021 18:07 Ответить
Куда ни глянь - везде коррупция, коррупция на коррупции сидит, и коррупцией погоняет...
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22.07.2021 18:04 Ответить
И это правда, мусорья такого даже при Януковиче небыло
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22.07.2021 23:29 Ответить
 
 