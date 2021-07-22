Нардеп "Голоса" Юрчишин подал заявление в полицию на выступившего в эфире канала "Россия 1" Шуфрича. ДОКУМЕНТ

Нестор Шуфрич в эфире российского телеканала назвал крымских татар потомками жителей Золотой Орды, уводивших в плен "тысячи наших женщин". Ярослав Юрчишин подал заявление в полицию о разжигании межнациональной ненависти.

Об этом Юрчишин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В эфире телеканала государства-агрессора "Россия 1" он (Шуфрич. - Ред.) начал активно заниматься разжиганием национальной розни, рассказывая, что ранее крымские татары похищали наших женщин, а теперь признаются коренным народом Украины", - написал Юрчишин.

Он напомнил, что, согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане не могут иметь ограничений или привилегия по признаку этнического происхождения.

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"По моему мнению, и я ожидаю соответствующей реакции правоохранительных органов, господин Шуфрич наговорил на публичные призывы, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства коренного народа Украины крымских татар, что в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украина является уголовно наказуемым деянием. С лишением свободы на срок до 3 лет уголовно наказуемым деянием", - добавил Юрчишин.

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В эфире телеканала "Россия 1" Шуфрич выступил 20 июля, пишет "Интерфакс-Украина". Комментируя признание крымских татар коренным народом, он сказал следующее: "Смотрите, мы признаем коренным народом последователей… и фактически наследников Чингизидов, ведь что такое Крымско-Татарское Ханство, в тысяча…. ном году оно вышло из Крымского улуса, а Крымский улус – это был составляющий Золотой Орды, а что такое Золотая Орда, это Бату-Хан, который сжег Киев; тысячи наших женщин, которые были уведены в рабство, с понятными целями".







