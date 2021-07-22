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Нардеп "Голоса" Юрчишин подал заявление в полицию на выступившего в эфире канала "Россия 1" Шуфрича. ДОКУМЕНТ

Нардеп

Нестор Шуфрич в эфире российского телеканала назвал крымских татар потомками жителей Золотой Орды, уводивших в плен "тысячи наших женщин". Ярослав Юрчишин подал заявление в полицию о разжигании межнациональной ненависти.

Об этом Юрчишин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В эфире телеканала государства-агрессора "Россия 1" он (Шуфрич. - Ред.) начал активно заниматься разжиганием национальной розни, рассказывая, что ранее крымские татары похищали наших женщин, а теперь признаются коренным народом Украины", - написал Юрчишин.

Он напомнил, что, согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане не могут иметь ограничений или привилегия по признаку этнического происхождения.

Смотрите: "Он организовал в Донецке непризнаваемую нами вертикаль власти", - нардеп ОПЗЖ Шуфрич в 2014 году вел переговоры с российским террористом Бородаем для "определения будущего Донбасса". ВИДЕО

"По моему мнению, и я ожидаю соответствующей реакции правоохранительных органов, господин Шуфрич наговорил на публичные призывы, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства коренного народа Украины крымских татар, что в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украина является уголовно наказуемым деянием. С лишением свободы на срок до 3 лет уголовно наказуемым деянием", - добавил Юрчишин.

Также смотрите: "Слуга народа" Верещук пригрозила Шуфричу, дразнившему ее из-за фамилии: Еще раз так сделаете - подойду и дам в зубы. ВИДЕО

В эфире телеканала "Россия 1" Шуфрич выступил 20 июля, пишет "Интерфакс-Украина". Комментируя признание крымских татар коренным народом, он сказал следующее: "Смотрите, мы признаем коренным народом последователей… и фактически наследников Чингизидов, ведь что такое Крымско-Татарское Ханство, в тысяча…. ном году оно вышло из Крымского улуса, а Крымский улус – это был составляющий Золотой Орды, а что такое Золотая Орда, это Бату-Хан, который сжег Киев; тысячи наших женщин, которые были уведены в рабство, с понятными целями".

Нардеп Голоса Юрчишин подал заявление в полицию на выступившего в эфире канала Россия 1 Шуфрича 01
Нардеп Голоса Юрчишин подал заявление в полицию на выступившего в эфире канала Россия 1 Шуфрича 02
Нардеп Голоса Юрчишин подал заявление в полицию на выступившего в эфире канала Россия 1 Шуфрича 03
Нардеп Голоса Юрчишин подал заявление в полицию на выступившего в эфире канала Россия 1 Шуфрича 04

Автор: 

Нацполиция (16562) Шуфрич Нестор (954) Юрчишин Ярослав (158) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+37
І це правильний вчинок. Побачимо, як поведеться поліція.
Нардеп "Голоса" Юрчишин подал заявление в полицию на выступившего в эфире канала "Россия 1" Шуфрича - Цензор.НЕТ 8864
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22.07.2021 17:12 Ответить
+29
Пора опять бить морду, по другому ни как
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22.07.2021 17:10 Ответить
+26
Це тільки мені здається, що Шуфрич давно не пижжений?
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22.07.2021 17:14 Ответить
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ой, та лучше б просто табло ему начистил
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22.07.2021 17:09 Ответить
да да...только в морду!...моя б воля и к столбу его привязать на Хрещатнике шоб плювали у харю
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22.07.2021 17:22 Ответить
чистили ему морду по всей Украине и не раз... закончит тварь камерой... да еще под шконкой...
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22.07.2021 18:34 Ответить
Україну врятує одне просте і коротке слово: атентат
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22.07.2021 17:27 Ответить
Пора опять бить морду, по другому ни как
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22.07.2021 17:10 Ответить
По Шуфричу уже давно тюрьма плачет с конфискацией.
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22.07.2021 17:12 Ответить
І це правильний вчинок. Побачимо, як поведеться поліція.
Нардеп "Голоса" Юрчишин подал заявление в полицию на выступившего в эфире канала "Россия 1" Шуфрича - Цензор.НЕТ 8864
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22.07.2021 17:12 Ответить
та багатенько вже не били...
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22.07.2021 17:50 Ответить
Ні хєра не буде
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22.07.2021 20:58 Ответить
увы...........................................
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23.07.2021 02:00 Ответить
Давно морду лица Шуфричу не били
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22.07.2021 17:12 Ответить
Це тільки мені здається, що Шуфрич давно не пижжений?
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22.07.2021 17:14 Ответить
Да эта тварь уже давно навозных червей должна кормить.
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22.07.2021 17:15 Ответить
Бату-Хан был хороший человек. Ничего он не жег.
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22.07.2021 17:16 Ответить
Ваша правда, особенно союзников кацапов-коллаборантов хан не трогал.
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22.07.2021 17:26 Ответить
ЗЫ... монголо-татары, когда вошли в Киев , были в ступоре, нечего было жечь и разворовывать. Бо за пару лет до них в Киеве побывали кацапы.
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22.07.2021 17:31 Ответить
кацапы их потомки.. не неси уйню
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22.07.2021 18:43 Ответить
Давно не п.здили этого рыговского урода
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22.07.2021 17:19 Ответить
За каким хреном Юрчишин смотрит кацапские каналы?

Дрочит на Скабееву?
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22.07.2021 17:20 Ответить
Чтобы наказать врага - мерзкого Шуфрича!Ты мозгами пошевели!Или их у тебя нет?
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22.07.2021 17:25 Ответить
Только твой воспаленный мозг мог сделать иакие выводы
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22.07.2021 17:29 Ответить
а що, інтернету і ютубу в Юрчишина нема?
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22.07.2021 17:30 Ответить
Ну и?
Хочешь сказать, свинья болото всегда найдет?
Вываляется и будет хрюкать?
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22.07.2021 17:38 Ответить
а ти завжди про інших по собі судиш?
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22.07.2021 19:17 Ответить
Врага нужно знать в лицо!
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22.07.2021 17:42 Ответить
Крим - непотопляємий авианосець, а
шуфрич - непотомпяємий пристосуванець.
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22.07.2021 17:22 Ответить
О, я думал, ну что же недобитого в Одессе рыга так связываает еще со шлепером... - Ляпае , шо попало. У Шуфрича логика отсутствует вааПЧе... 1). От Шуфрича - закидон кацапам, бо во время Орлы кацапы были в союзе с монголо-татарами. Коллаборант Руси Nо 1, Алексашка Невский ездил к хану за ярлыком , аж в Монголию. Та слава Богу ордынцы, в итоге, отравили запроданця алексашкуу с его таким же тятяней. 2). Чи дурачок не ведает, шо князья практиковали нападать на соплеменников м пленных продавали в рабство.
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22.07.2021 17:23 Ответить
До речі, саме Невський потім знищив справжніх слов'ян з Новгорода і у московії лишилися переважно угро-фіни...
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22.07.2021 17:51 Ответить
Невский - приёмный сын хана Батыя
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22.07.2021 18:45 Ответить
насправді під іменем невсько був рідний син батия - бо на той час вже нікого не залишилося в живих, хто зміг би його впізнати
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22.07.2021 19:15 Ответить
Юрчишин,курде-беля слоню ти покойовий!Нафіг нам ті татари,дружба народів,дискрімінація,Шуфрич та інша хрєнь!Тарифи!!!Говори про тарифи,шмірек ти забацаний,для того тебе ту обирали!Бо як про то буде говорити вулиця,то ти вже станеш непотрібним,підеш нахрєн з засунутим в дупу депутатством...
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22.07.2021 17:28 Ответить
що за маячня?
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22.07.2021 17:31 Ответить
ZE-команда його здурила, обіцяне відро помиїв не дала.
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22.07.2021 20:11 Ответить
Ну, иначе про этого шуфрича никто бы и не вспомнил и не интересовался, что он там пернул скабеевой.
Юрчишин щанимается пиаром шуфрича и скабеевой таким образом.
А тарифы ему пофигу, куратор не велел.
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22.07.2021 17:46 Ответить
А ему легче говорить о Шуфриче. Тарифы повышены с его подачи и такими же партийцами Голоса, которые все делают, чтобы умерло больше украинцев. Не зря же они гранты получают.
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22.07.2021 18:00 Ответить
********** не тварина - шуфрич не людина.
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22.07.2021 17:28 Ответить
давно шухрича не люстрували...
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22.07.2021 17:29 Ответить
Гетьма свочолый развел в Украине эту мразоту,теперь расхлебываем.
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22.07.2021 17:31 Ответить
дерьмом не захлебнетесь? где результаты ваших хлебаний?
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22.07.2021 18:26 Ответить
Недолюстрували мразоту,треба було йому хребет вийняти
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22.07.2021 17:32 Ответить
обслюнявленый Суркисами Щурфрик с глубоким знанием дела, "на пальцАх", рассказал несмышлёным, как вообще живётся, забранным в рабство, и для каких целей, например, их, элитных терпил, забирают то в рыгоаналы Йаныка то в зажопу Мертвечука..
ну а трускавецкие выпускники, то отдельная трагедия пассажиров социальных лифтов - просто гарем по вызову для господ с Банковой
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22.07.2021 17:36 Ответить
Що хотіти від Шуфрича, він хоч своїх проросійських поглядів не приховує. Зелена шваль створила всі умови, щоб в Україну повернулися (при Пороху сиділи за кордоном і не рипалися) Беня, Портнов і компанія, відмазують себе в судах. Офісні шавки *********** ламають через коліно стосунки з ЄС і США, навіть Мандельша і то обісрали всіх і все для відбілювання "найвеличнішого".
Шуфрич - це вже наслідок правління Гідранта!
І ніфіга йому за це не буде(((
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22.07.2021 17:40 Ответить
І така гниль як Шуфрич народний депутат!
Доборолась Україна!!!
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22.07.2021 17:44 Ответить
да закройте на десятку эту красноперую падлу продавшуюся, наконец то уже!!!, слишком много ее кругом стало! ..и повязку кутузовскую перед этим надеть не забудьте....
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22.07.2021 17:53 Ответить
А почему Шуфрич вообще даёт комментарии в российской прессе. Ясно с какими "тезисами" он там выступит. Крымские татары являются коренными жителями Крыма, а значит и Украины.Сколько ещё терпеть эту 5 колону.
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22.07.2021 17:55 Ответить
После слов Шуфрича Татарстан напрягся.
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22.07.2021 17:59 Ответить
давненько не пздили паскуду шуфріча.
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22.07.2021 18:06 Ответить
Шуфрич клинический идиот. Все признаки идиотизма легко читаются на его харе. Ему место в дурке, а он в высшем законодательном органе страны.
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22.07.2021 18:27 Ответить
Москва была таким же улусом Орды,как и крымчаки.Москва и Крымское ханство это два ментальных наследника Орды.То что для татар основным доходом служил угон и торговля давно не секрет.Просто такой промысел не давал никакого шанса ханству создать жизнеспособную государственную систему,поэтому где-то со второй половины 17 века их начали просто разбивать в пух и прах более продвинутые в военном и экономическом плане- поляки,украинские козаки и московиты.Сегодняшние татары это уже жалкие ошметки давно погасшего ханства великого рода Гиреев так что обвинять их сейчас в чем то тупо и не серьезно.А вот прокацапского выродка Шуфрича нужно ********* обязательно.
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22.07.2021 18:39 Ответить
в криму живуть киримли - а татарами їх кацапи обізвали, хоч до татар (тоді ще волжських булгар) вони не мають ніякого відношення
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22.07.2021 19:21 Ответить
А что и хайтарму тоже не танцуют?
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22.07.2021 19:47 Ответить
волжські татари не знають що це таке
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22.07.2021 20:41 Ответить
По-правді шуфрічєй і мєдвєчуков треба садити на короткий цеп в буцигарні.
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22.07.2021 18:48 Ответить
Носятся с этими татарами как дурни со ступами!
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22.07.2021 21:01 Ответить
Их скорее используют как таран,чтобы долбить рашку по поводу оккупированного Крыма.
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22.07.2021 21:10 Ответить
Как бы Юрчишин ни пиарился, надо знать что партия Голоса, проголосовавшая за дерибан украинской земли, враги народа.
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22.07.2021 21:22 Ответить
Голос це прокацапська партия
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22.07.2021 21:51 Ответить
Шуфричу опять пора начистить морду лица и пустить кровяшку. Он явный деградант и мудило!
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23.07.2021 02:02 Ответить
Цей карпатський виродок,дрисля шуфрич , багатостаночник в навчанні для фсб є файна скрепа;най готується йти до бузини.....Це ж треба так переродитися-оце завинив перед кремлівською мафією....воно або недоучка або геть тупак.На скрепи російського міру-там йому місце.
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23.07.2021 06:16 Ответить
Зеленку в студію !!!
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23.07.2021 09:01 Ответить
 
 