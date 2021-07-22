Глава МИД Литвы Ландсбергис о соглашении США и ФРГ по "Северному потоку-2": Это ошибка, которая будет дорого стоить

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток 2", однако утверждает, что у стран Запада еще есть рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от находящегося в стадии завершения проекта.

Об этом Ландсбергис заявил в четверг журналистам в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, условием для начала действия газопровода мог бы стать "вывод российских военных из Украины" или четкая перспектива членства в НАТО для Украины.

Министр сказал, комментируя журналистам в Вильнюсе соглашение США и Германии по "Северному потоку 2": "Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить", - сказал он.

"Вижу возможность исправить эту ошибку, (...) если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг потребовать вывода российских войск с территории Украины", - добавил он.

По словам главы МИД, новый газопровод - "огромная победа" для российского президента Владимира Путина, а "за эту победу он должен платить действительно высокую цену".

"Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать этот рычаг как-то минимально позитивно. Если это не будет сделано, то это будет поражением (...) прежде всего тех государств, которые договорились об этом Nord Stream 2", - сказал Ландсбергис.

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В соглашении США и Германии предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза (ЕС) для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить на срок до десяти лет договор о транзите газа через Украину, который должен истечь в конце 2024 года.

Как сказал Ландсбергис, это показывает, что Германия берет на себя ответственность в этом процессе, однако для России договоры могут не значить ничего.

"Мы знаем, сколько договоров Россия не выполняет уже сейчас. Тот же нефтепровод "Дружба" в Литву "испортился" и все. Точно так же "испортится" какой-нибудь газопровод в Украину", - сказал министр.

По словам Ландсбергиса, из-за поведения Запада во время строительства Nord Stream 2 доверие Украины к стратегическим партнерам снизится.

Он сказал, что у Украины были ожидания интегрироваться в Запад, особенно получить план действий по членству в НАТО, который ей был обещан 13 лет назад на саммите НАТО в Бухаресте.

"Вместо плана по членству они получают Nord Stream 2. Я бы сказал, так себе обмен", - сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.

Прокладку Nord Stream 2 намечено завершить в течение лета этого года.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

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Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.