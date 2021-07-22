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Глава МИД Литвы Ландсбергис о соглашении США и ФРГ по "Северному потоку-2": Это ошибка, которая будет дорого стоить

Глава МИД Литвы Ландсбергис о соглашении США и ФРГ по

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток 2", однако утверждает, что у стран Запада еще есть рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от находящегося в стадии завершения проекта.

Об этом Ландсбергис заявил в четверг журналистам в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, условием для начала действия газопровода мог бы стать "вывод российских военных из Украины" или четкая перспектива членства в НАТО для Украины.

Министр сказал, комментируя журналистам в Вильнюсе соглашение США и Германии по "Северному потоку 2": "Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить", - сказал он.

"Вижу возможность исправить эту ошибку, (...) если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг потребовать вывода российских войск с территории Украины", - добавил он.

По словам главы МИД, новый газопровод - "огромная победа" для российского президента Владимира Путина, а "за эту победу он должен платить действительно высокую цену".

"Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать этот рычаг как-то минимально позитивно. Если это не будет сделано, то это будет поражением (...) прежде всего тех государств, которые договорились об этом Nord Stream 2", - сказал Ландсбергис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потока 2" еще не решен

В соглашении США и Германии предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза (ЕС) для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить на срок до десяти лет договор о транзите газа через Украину, который должен истечь в конце 2024 года.

Как сказал Ландсбергис, это показывает, что Германия берет на себя ответственность в этом процессе, однако для России договоры могут не значить ничего.

"Мы знаем, сколько договоров Россия не выполняет уже сейчас. Тот же нефтепровод "Дружба" в Литву "испортился" и все. Точно так же "испортится" какой-нибудь газопровод в Украину", - сказал министр.

По словам Ландсбергиса, из-за поведения Запада во время строительства Nord Stream 2 доверие Украины к стратегическим партнерам снизится.

Он сказал, что у Украины были ожидания интегрироваться в Запад, особенно получить план действий по членству в НАТО, который ей был обещан 13 лет назад на саммите НАТО в Бухаресте.

"Вместо плана по членству они получают Nord Stream 2. Я бы сказал, так себе обмен", - сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.

Прокладку Nord Stream 2 намечено завершить в течение лета этого года.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2"

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Автор: 

Германия (7074) Литва (2504) россия (96200) США (27156) Северный поток (1458) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+6
а они любят исправлять ошибки,
по цене 1 сентября 1939 года
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22.07.2021 17:24 Ответить
+1
бояться сказати,що коли почнеться війна , так і знайте-винуватці задньоприводні европа та гамерика. Ви собі не уявляєте яка це «ашибка» буде…кацапи вам до лісабону дойдуть
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22.07.2021 17:42 Ответить
+1
_Это не ошибка, это преступление. Большинство осознают сие лишь в будущем, по последствиям.
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22.07.2021 17:44 Ответить
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а они любят исправлять ошибки,
по цене 1 сентября 1939 года
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22.07.2021 17:24 Ответить
для срау мєркєль це бізнес
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22.07.2021 17:38 Ответить
для комсомолки Мєркєль, котра в цьому році йде на політичну пенсію це не бізнес, це її пенсія, скоріш за все в якійсь наглядовій раді при кацапському Газпромі - пару лямів евро на рік не так вже й погано... Проте ж біда не в європейцях та американцях, при всій повазі до їхньої довготерпимості, вони лише захищають інтереси власних народів, і хто ж нам дохтур, що наші теперішні, прости господи, "ЗЕ-правителі", вболівають за Україну менше за меркелів, макронів та байденів??? Це ж неБайден мріє вже третій рік "заглянуть в глаза ху@лу", це ж не Меркель вносить "кремлівські" правки в закон про українську мову, це ж не Макрон влаштовує в офіс "преЗЕдента" агентів впливу москалів... ні, все це робить теперішня "квартальна" компашка... А лідери заходу все це добре бачать, та й думають: а на кой все це нам треба, якщо це не треба навіть "преЗЕденту", за якого проголосувала купа поціновувачів серіалу "слуганарода"???
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22.07.2021 18:16 Ответить
бояться сказати,що коли почнеться війна , так і знайте-винуватці задньоприводні европа та гамерика. Ви собі не уявляєте яка це «ашибка» буде…кацапи вам до лісабону дойдуть
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22.07.2021 17:42 Ответить
_Это не ошибка, это преступление. Большинство осознают сие лишь в будущем, по последствиям.
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22.07.2021 17:44 Ответить
А что вы хотели от администрации, в которую набирают по цвету кожи и по склонности к гомосексуализму, а не по деловым качествам?
пысы - на следующих выборах в Штатах не слушайте тех кто топит за того или иного кандидата а просто повторяйте - "мы готовы работать с любой администрацией... мы готовы работать с любой администрацией... мы готовы работать с любой администрацией..."
И да, не избирать кретина президентом Украины тоже помогает.
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22.07.2021 17:57 Ответить
С начала был Мюнхен, потом пакт и раздел Польши , а потом сдача Прибалтики.
Этапы большого пути, сюжет всё снова повторяется , а жертвы будут те же,
пора в Европе браться за голову, если она у них есть, добавьте нашествие из Азии и

Африки , и в конечном итоге Европа -- серо, буро, рыжая. Коренных наций не

останется .
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22.07.2021 18:02 Ответить
Зараз німчура думає що відбулась малою кров'ю ще і заробила грошенят. Але питання в тому кому це все дістанеться. Впіймалась рибка на хутінський гачок...ой впіймалась.
Демократію погубить жадоба і зрада. Вона всіх губить.
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22.07.2021 18:20 Ответить
К сожалению только выжившая из ума фрау Меркель не видит этого!!!
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22.07.2021 19:28 Ответить
До 70-х годов москали высосали всю нефть из Стрыйских месторождений в Карпатах. Они нас спасали даже при тотальном эмбарго в 1919 во время войны ЗУНР с Польшей, когда в обмен на бензин украинцы покупали в Чехословакии оружие. Совок был хитер- сначала высосали всем союзом украинскую нефть а теперь посадили Украину на газовую иглу.
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
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23.07.2021 00:04 Ответить
 
 