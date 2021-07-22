МИД РФ о транзите газа после 2024 года: "Будет спрос, будет и транзит"
По прогнозам, потребность в газе будет только увеличиваться, считают в России.
Об этом в комментарии российскому государственному информагентству РИА "Новости" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, информирует Цензор.НЕТ.
"По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители", - сказал он.
При этом чиновник российского МИД напомнил, что Украина стремится избавиться от зависимости от российского газа и использовать газотранспортную систему с запада на восток.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину на 10 лет.
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Меньше будет поступлений конечно в бюджет, значит искать другие источники.
Специально что ли такого манкурта, этот стёб озвучить подобрали?