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Новости
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МИД РФ о транзите газа после 2024 года: "Будет спрос, будет и транзит"

МИД РФ о транзите газа после 2024 года:

По прогнозам, потребность в газе будет только увеличиваться, считают в России.

Об этом в комментарии российскому государственному информагентству РИА "Новости" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, информирует Цензор.НЕТ.

"По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители", - сказал он.

При этом чиновник российского МИД напомнил, что Украина стремится избавиться от зависимости от российского газа и использовать газотранспортную систему с запада на восток.

Читайте: Песков о планах Германии продлить на 10 лет транзит газа через Украину: Без меня меня женили

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2"

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину на 10 лет.

Автор: 

МИД РФ (1673) россия (96200) Северный поток (1458) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+8
кацапи вже почали вийо, чого і слід було чекати від цих потвор, думаю з адекватних людей ніхто і не здивований(
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22.07.2021 17:25 Ответить
+8
Ну в самом деле, не будет транзита меньше будет связей с рамкой, я бы вообще закрыл всю торговлю.А то страна агрессор, а торгуем.
Меньше будет поступлений конечно в бюджет, значит искать другие источники.
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22.07.2021 17:31 Ответить
+6
Ну вот и результ договорняков за спиной Украины... Будет спрос , тады да, а быстрее всего искууственно не будет , тада досвидос. Кацапы еще не запустили свой потоп-2, а уже развоображались его подгрузить на все 100%.
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22.07.2021 17:43 Ответить
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кацапи вже почали вийо, чого і слід було чекати від цих потвор, думаю з адекватних людей ніхто і не здивований(
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22.07.2021 17:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aNzc_RE1608

Трубный фальшстарт: московское недоумение и красная карточка ЗеБене
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22.07.2021 17:54 Ответить
верьте "будет огурец, будет и боярышник"
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22.07.2021 17:31 Ответить
Ну в самом деле, не будет транзита меньше будет связей с рамкой, я бы вообще закрыл всю торговлю.А то страна агрессор, а торгуем.
Меньше будет поступлений конечно в бюджет, значит искать другие источники.
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22.07.2021 17:31 Ответить
Так власти других источников кроме тарифов и налогов не видят. Значит источником будешь ты.
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22.07.2021 19:05 Ответить
Я не смогу оправдать их доверия
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22.07.2021 19:19 Ответить
заявил заместитель министра иностранных дел РФ Грушко...
Специально что ли такого манкурта, этот стёб озвучить подобрали?
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22.07.2021 17:33 Ответить
Там, говорят, Пескова то ли замуж выдали, то ли женили, х/з. Так что спрос есть.
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22.07.2021 17:36 Ответить
Обіцянки кацапа це все рівно шо наркомана про те шо завтра він кине колотись, або п'яного алкаша шо з завтрішного дня кине пити.
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22.07.2021 17:40 Ответить
Как обещание Зеленского!
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22.07.2021 17:49 Ответить
Ну так там же вище я й сказав. Але толєрантно...
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22.07.2021 17:54 Ответить
От транзита РФ только богатеет. А все способствуют этому всеми силами.
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22.07.2021 17:43 Ответить
от транзита зависит и работа нашей трубы и "трранзитные" денежки за прокачку ( с каждого кубометра газа капает копеечка и Украине) просто за использование трубы...а что там на входе или выходе (цена газа) если мы не покупаем этот газ нам пофиг (Украина бьется...ну как бьется))) переживает в сторонке)))) именно за использование-транзит нашей трубы (ибо если будет альтернатива...а она можно сказать уже есть и не одна... то и уменьшение транзита или полная его остановка - радости мало...
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22.07.2021 17:55 Ответить
Ну вот и результ договорняков за спиной Украины... Будет спрос , тады да, а быстрее всего искууственно не будет , тада досвидос. Кацапы еще не запустили свой потоп-2, а уже развоображались его подгрузить на все 100%.
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22.07.2021 17:43 Ответить
Спрос будет обеспечиваться Потоком, транзит через Украину им не нужен. И москалям руки розвязаны, можно свободно начинать войну в Украине, экспорт в ЕС не пострадает, они с этой целью и строили Поток.
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22.07.2021 19:15 Ответить
то что меркель там наобещает - только рашке смешно
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22.07.2021 17:50 Ответить
Попиту не буде.
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22.07.2021 17:51 Ответить
Илон Маск организует вам спрос, уроды.
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22.07.2021 18:01 Ответить
смешно.
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22.07.2021 21:29 Ответить
юродивсть и брехливость кацапни на общее презрение... сейчас, когда спрос на газ невиданный за неск. лет, кацапня специально тормози поставки газа в Европу чтоб максимально взвинить цены... наша труба практически пустая, они и не думают подымать в ней давление.... что будет когда "вонючий поток 2" запустят в эксплуатацию? ответ очевиден...
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22.07.2021 18:10 Ответить
Камасутра унітазна цей Йоршик.
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22.07.2021 18:19 Ответить
Это надо понимать так: Хервам а не транзит.
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22.07.2021 18:57 Ответить
Если спрос на газ будет расти (а это вполне вероятно), то ********* запросто будет качать и через СП-2, и через Украину, разве что слегка нагнёт по ставкам тарифа.
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22.07.2021 20:53 Ответить
Надо так: " будет рф, будет и транзит, после 24 го., ( ну если доживет)
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22.07.2021 21:23 Ответить
Зимою газопроводи без газосховищ - до дупи, бо споживання іде циклічно, а зі скважини йде постійний потік. Можна цієї зими відімкнути нашу ГТС і подивитись, як Європа буде з кацапами домовлятись про поставки через СраньПотоки. Але це не для Зебіла, бо там така діра в бюджеті ...
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22.07.2021 22:05 Ответить
Да-а-а, придивлявся світ до ЗЄлі аж цілих 2 роки. Вкурили що це за гімнюк і почали черех йух кидати. Кругом проколи - все просерає за що не візьметься, навіть з маленькою Молдовою обісрався. Захотів Швейцарію построїти - проскочити між іпаних, але держава це не квн, тут жостко "Хто не знами той проти нас". Як за Пороха - головне проти рахи і куйла, за це його поважали і допомагали
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22.07.2021 23:16 Ответить
Тон этого сообщения, которое невозможно переоценить, подсказывает, что РФ-дубина явно окрылена последними новостями, в которых, похоже, их латентный шантаж сыграл не последнюю роль и есть возможность сколотить финансовую "подушку", способную этот шантаж только усилить в будущем. Те возможности украинской ГТС, которые в текущий момент явно не используются РФ совсем не в целях запобiгання "передозировке" потребителя, о котором так заботится РФ устами своего МИД, но и украинских ПХГ, дать возможность "полакомиться" расейским ископаемым в наиболее подходящим для этого, зимнем периоде! Это не ГАЗОВАЯ ИГЛА от РФ? А то, что Украина "... стремится избавиться от зависимости от российского газа и использовать газотранспортную систему с запада на восток" , так это вполне естественно в свете изречений президента о стремлении к субъектности (правда по другой причине, но все же). Или МИД РФ не считает, что такое стремление к субъектности Украиной не обосновано?
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23.07.2021 00:28 Ответить
 
 