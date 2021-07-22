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Новости Силовики
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После присоединения Украины к Группе Помпиду правоохранители получат доступ к сети по обмену информацией о перемещении наркотиков через аэропорты, - Убер

После присоединения Украины к Группе Помпиду правоохранители получат доступ к сети по обмену информацией о перемещении наркотиков через аэропорты, - Убер

Как только Украина присоседится к Группе Помпиду, украинские правоохранители смогут получить дополнительные возможности для сотрудничества с коллегами из других стран, в том числе по обмену информацией.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исполнительный секретарь Группы Помпиду Дени Убер, комментируя принятый Верховной Радой законопроект о присоединении Украины к частичному соглашению о создании Группы по сотрудничеству в борьбе против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

"Есть несколько подгрупп, которые занимаются вопросами сотрудничества правоохранительных органов. Одна из них - экспертная группа, которая работает с аэропортами. Это полиция и таможня. То есть службы, усилия которых направлены на перекрытие каналов наркотрафика, которые идут через крупные аэропорты. Представители правоохранительных органов обмениваются опытом и разрабатывают общую политику реагирования.

Вторая группа называется "Наркотики-онлайн". Она занимается вопросами противодействия торговле наркотиками в интернете, особенно в даркнете. Здесь основная роль принадлежит полиции. Специализированные агентства, такие как Европол и Интерпол, также участники процесса", - рассказал он.

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Он также добавил, что недавно была создана еще одна экспертная группа, которая называется "Общая авиация". "Поскольку поняли, что в последнее время все больше наркотиков попадают в страны через маленькие аэропорты, включая частные", - объяснил Дени Убер.

По его словам, эта группа занимается несколько иными вопросами, чем та, которая специализируется на больших аэропортах.

Полностью с текстом интервью Дени Убера Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.

Автор: 

наркотики (2157) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Дени Убер (4)


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Стаю какаду к группе Помпиду не присоединяют...
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22.07.2021 17:36 Ответить
О! Значить скоро наркоторговці, за опрєдєльонную плату, будуть отримувати іщєрпивающьую інформацію...
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22.07.2021 17:56 Ответить
Так все гарно розписав i намалював... прям гроза наркоборонiв у Нью-Васюках.
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22.07.2021 18:08 Ответить
супер. Закончился кокс, открыл ноутбук и на онлайн-карте сразу видно, где можно его изъять. Позвонил кому надо, и через час привезли черта
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22.07.2021 21:17 Ответить
 
 