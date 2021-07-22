После присоединения Украины к Группе Помпиду правоохранители получат доступ к сети по обмену информацией о перемещении наркотиков через аэропорты, - Убер
Как только Украина присоседится к Группе Помпиду, украинские правоохранители смогут получить дополнительные возможности для сотрудничества с коллегами из других стран, в том числе по обмену информацией.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исполнительный секретарь Группы Помпиду Дени Убер, комментируя принятый Верховной Радой законопроект о присоединении Украины к частичному соглашению о создании Группы по сотрудничеству в борьбе против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
"Есть несколько подгрупп, которые занимаются вопросами сотрудничества правоохранительных органов. Одна из них - экспертная группа, которая работает с аэропортами. Это полиция и таможня. То есть службы, усилия которых направлены на перекрытие каналов наркотрафика, которые идут через крупные аэропорты. Представители правоохранительных органов обмениваются опытом и разрабатывают общую политику реагирования.
Вторая группа называется "Наркотики-онлайн". Она занимается вопросами противодействия торговле наркотиками в интернете, особенно в даркнете. Здесь основная роль принадлежит полиции. Специализированные агентства, такие как Европол и Интерпол, также участники процесса", - рассказал он.
Он также добавил, что недавно была создана еще одна экспертная группа, которая называется "Общая авиация". "Поскольку поняли, что в последнее время все больше наркотиков попадают в страны через маленькие аэропорты, включая частные", - объяснил Дени Убер.
По его словам, эта группа занимается несколько иными вопросами, чем та, которая специализируется на больших аэропортах.
Полностью с текстом интервью Дени Убера Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.
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