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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Водяного, у Донецка, оккупанты осуществили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Пески войска РФ дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 118 взрывоопасных предметов.

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обстрел (27885) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Стосовно "втрат немає". Мені повідомили, що 22 липня один з блок-постів українського війська був обстріляний з "Градів" москалями. Один український воїн загинув (Олександер Сушко, 1985 р.н., залишилася жінка і 5-місячна дитина), ще п'ятеро поранені. Люди просять грошової допомоги на лікування.
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22.07.2021 18:09 Ответить
Досить писати про «рєжим тішини» ! Немає ніякого режиму тиші-є непреривні бойові дії,обстріли та провокаційний вогонь лаптєногих орків!
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22.07.2021 19:36 Ответить
 
 