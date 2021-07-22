Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Водяного, у Донецка, оккупанты осуществили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Пески войска РФ дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 118 взрывоопасных предметов.

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