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Зеленский наградил 12-летнюю Татьяну Тулайдан, спасшую четырех детей во время наводнения на Закарпатье

Зеленский наградил 12-летнюю Татьяну Тулайдан, спасшую четырех детей во время наводнения на Закарпатье

Президент Украины Владимир Зеленский наградил ученицу 7-го класса Ясинянской общеобразовательной средней школы №1 Раховского района Закарпатской области Татьяну Тулайдан медалью "За спасенную жизнь".

Соответствующий указ глава государства подписал 21 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

12-летняя Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего в результате мощных ливней в поселке Ясиня на Раховщине. Девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два селевых потока сошли на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) наводнение (461) награда (1818) Закарпатская область (2610)


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Топ комментарии
+20
Молодець, дівчинко! Пишаюся! А той, хрипатий дебіл,шо тебе нагородив, перший би втік!)))
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22.07.2021 18:15 Ответить
+10
Хороша дитина.
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22.07.2021 18:15 Ответить
+9
Молодець, Тетянко!
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22.07.2021 18:19 Ответить
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Молодець, дівчинко! Пишаюся! А той, хрипатий дебіл,шо тебе нагородив, перший би втік!)))
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22.07.2021 18:15 Ответить
Хороша дитина.
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22.07.2021 18:15 Ответить
Дивно, логово опришків та бандерівців...
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22.07.2021 18:18 Ответить
Это типа сарказм был? Или так, от нечего написать?
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22.07.2021 18:36 Ответить
Типу да, зазвичай Зеля не дуже до таких місць.
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22.07.2021 19:36 Ответить
Молодець, Тетянко!
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22.07.2021 18:19 Ответить
Оно только пиарится и айкосится умеет. Но девочка молодец, заслужила смелая малышка! Давайте их не связывать между собой. Не их вина, что зеледент о детях только в таких случаях вспоминает.
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22.07.2021 18:31 Ответить
Щасти тобі дівчино.
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22.07.2021 18:29 Ответить
И Вам напишу. Не трогайте девочку из-за зеледента. Она герой, она сделала поступок. Просто я знаю как дорого стоит расстерянность в таких ситуациях.
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22.07.2021 18:34 Ответить
Ти молодчинка Тетяна, стіки життів зберегла. Будьте ви усі благословенні
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22.07.2021 18:36 Ответить
Тетянка зберегла життя, які народяться ще й від дітей, яких вона врятувала! Це неймовірно! Україна житиме й процвітатиме вічно! А *уйло подохне в гімні, як сралін в сєчі!
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22.07.2021 18:53 Ответить
та й шмаркля також
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23.07.2021 00:00 Ответить
Хорошо,что посты не в тему про зе удалили...и мой в том числе...
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22.07.2021 19:13 Ответить
Умничка!!! Очень позитивная девочка.
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22.07.2021 19:26 Ответить
 
 