Зеленский наградил 12-летнюю Татьяну Тулайдан, спасшую четырех детей во время наводнения на Закарпатье

Президент Украины Владимир Зеленский наградил ученицу 7-го класса Ясинянской общеобразовательной средней школы №1 Раховского района Закарпатской области Татьяну Тулайдан медалью "За спасенную жизнь".

Соответствующий указ глава государства подписал 21 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

12-летняя Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего в результате мощных ливней в поселке Ясиня на Раховщине. Девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.

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