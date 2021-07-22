Миссия ЮНЕСКО установила, что Софии Киевской и Печерской Лавре ничто не угрожает, - Ткаченко

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО пришел к выводу, что объектам Софии Киевской и Печерской Лавры ничего не угрожает.

Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть отличные новости для Украины с 44 сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшнем обсуждении рассматривался вопрос состояния сохранности объектов, имеющих охранный статус ЮНЕСКО по всему миру. Миссия пришла к выводу, что общее состояние сохранения объекта Собора Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями и монастырского комплекса Киево-Печерской лавры с церковью Спаса на Берестове удовлетворительное. Объектам Софии Киевской и Печерской лавре ничто не угрожает", - сообщил Ткаченко.

По его словам, комитет всемирного наследия также отмечает положительные тенденции с 2017 года и заявляет, что реализация всех соответствующих мероприятий хорошо сказывается на сохранении ценности объекта.

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"Никаких новых факторов, негативно влияющих на состояние сохранности объекта, не было обнаружено. Более того, по сравнению с прошлыми годами имеются значительные улучшения", - добавил он.