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Миссия ЮНЕСКО установила, что Софии Киевской и Печерской Лавре ничто не угрожает, - Ткаченко

Миссия ЮНЕСКО установила, что Софии Киевской и Печерской Лавре ничто не угрожает, - Ткаченко

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО пришел к выводу, что объектам Софии Киевской и Печерской Лавры ничего не угрожает.

Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть отличные новости для Украины с 44 сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшнем обсуждении рассматривался вопрос состояния сохранности объектов, имеющих охранный статус ЮНЕСКО по всему миру. Миссия пришла к выводу, что общее состояние сохранения объекта Собора Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями и монастырского комплекса Киево-Печерской лавры с церковью Спаса на Берестове удовлетворительное. Объектам Софии Киевской и Печерской лавре ничто не угрожает", - сообщил Ткаченко.

По его словам, комитет всемирного наследия также отмечает положительные тенденции с 2017 года и заявляет, что реализация всех соответствующих мероприятий хорошо сказывается на сохранении ценности объекта.

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"Никаких новых факторов, негативно влияющих на состояние сохранности объекта, не было обнаружено. Более того, по сравнению с прошлыми годами имеются значительные улучшения", - добавил он.

Автор: 

Лавра (421) София Киевская (90) Ткаченко Александр (429) ЮНЕСКО (213)


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Їй загрожують мпісти, які засіли в українських святинях.
Коли їх виженуть ?
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22.07.2021 18:27 Ответить
Достаточно расторгнуть договор аренды. Но нужно расторгнуть договор аренды...
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22.07.2021 18:42 Ответить
Я думаю процедура складніша. Це ж кабмін приймав рішення віддати святині мп.
Ніби якась проблема на законодавчому рівні. Чекають коли мп визнає себе російською церквою, тоді можна все забрати.
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22.07.2021 19:04 Ответить
Лавра в коммунальной собственности.
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22.07.2021 19:48 Ответить
я так понимаю, что деньги, которые просили выделить попы от ФСБ Шмыгаля выделять не надо? Или таки надо, даже несмотря на заключение ЮНЕСКО? Ведь парк Пашиных Мерседесов требует обновления.
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22.07.2021 18:29 Ответить
а что до этого угрожало? экология? так что стало лучше-чище???
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22.07.2021 18:35 Ответить
...повыбрасывать московитов на пинках изо всех украинских Лавр, нужно немедленно, не обращая внимания, на вой из залесских болот!....че тянут то резину, давая возможность резидентуре спецслужб московитских, там расширяться и укрепляться..или это для украинских спецслужб, есть тайна великая!?
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22.07.2021 18:38 Ответить
Свинособаки, особнно эфэсбешанные в рясах, есть самые опасные существа! Они не только монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, они всему миру угрожают! А миссии ЮНЕСКО, пора бы об этом знать...
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22.07.2021 19:04 Ответить
 
 