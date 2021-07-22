Иск России против Украины в ЕСПЧ шансов на удовлетворение не имеет, – Кулеба
Иск РФ против Украины в Европейский суд по правам человека был подан с пропагандистской целью и не имеет никаких шансов на удовлетворение.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы быть удовлетворенным, и подана она Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и потраченного времени суда на написание ответа, у этого представления не будет", - сказал Кулеба.
Напоминаем, ранее стало известно, что РФ обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады оккупированного РФ Крыма. Также РФ указала в межгосударственной жалобе в ЕСПЧ, что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" рейс MH17 на Донбассе лежит на Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.
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А стосовно справи в ЄСПЛ... я би не був би такий впевнений... Після того, як МЗС залишила міжнародно-судова команда на чолі з Ланою Зеркаль - там нема кому в судах захищати інтереси України. Можуть програти виключно через процедурні моменти. Нехай навіть і наша доказова база може бути беззаперечною - але можуть програти так само, як програли Газпрому Стокгольмський арбітраж в 2012-му році.
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Российская сборная прибыла в Японию без флага, без гимна и без мозгов. Зато с попом, с иконами и со свечами. Победа обеспечена!
Хтось колись чув коли лікарню районну віджимають?
В смт Любар пробують «віджати» районну лікарню.
гавкать на Лексус и ехать на Лексусе за рулем - это не одно и тоже...хотя в обеих случаях рядом был Лексус...
- и ещё раз об уроках истории
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!