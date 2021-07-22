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Мы предлагаем предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на "Северный поток-2", - глава МИД Литвы Ландсбергис

Мы предлагаем предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине необходимо предоставить План действий по членству в НАТО в обмен на завершение строительства "Северного потока-2". По его словам, соглашение по "Северному потоку-2" - ошибка, которая будет дорого стоить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет литовское издание Delfi.

"Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить. Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы потребовать вывода российских войск с территории Украины", - заявил Ландсбергис.

При этом глава МИД Литвы подчеркнул, что "Северный поток-2" - большая победа для президента России Владимира Путина.

"За эту победу он должен платить действительно высокую цену", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди членов НАТО нет консенсуса по предоставлению Украине ПДЧ. Нужно выполнять домашнее задание, - посол Франции де Понсен

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2"

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Автор: 

НАТО (10086) ПДЧ (137) Северный поток (1458) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+66
В України є справжні друзі!
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22.07.2021 19:20 Ответить
+51
Литва! спасибо за поддержку!
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22.07.2021 19:23 Ответить
+13
Та пофіг! Ваш сп2, а нас- в НАТО! А на зельцмана уваги не звертайте, бо воно недієздатне. Ну наркоман воно...
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22.07.2021 19:31 Ответить
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Не ПДЧ, а членство в НАТО
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23.07.2021 03:36 Ответить
100% согласен.
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23.07.2021 16:09 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B2/100049422240651/?hc_ref=ARQZ7ACJf0P4XDfw3HjAgV1cBrcXkUkq4hZDny3cRqrV1fCApDqZ-3F4EF6IdO0DcNI&fref=nf Ігор Карасьов

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=365960301728042&set=a.145615773762497&type=3 21 липня о 02:29

Форум в Батумі закінчився скандалом. Скандалом цілком прогнозованим і тим більше, болючим.
Після офіційної церемонії в Батумі президент Грузії Саломе Зурабішвілі відхилила пропозицію про зустріч висловлену Зеленським.
Причини цього цілком зрозумілі. Знаходження засудженого в Грузії, Міхеела Саакашвілі в державній системі України унеможливлює встановлення прямих контактів між керівництвом Грузії і України.
Не розуміти цього неможливо, але політика Зеленського в залученні до влади "особистих ворогів Порошенко" зіграла тут свою роль.
Далі пішов абсолютно очікуваний демарш Молдови.
Згода на зустріч було отримано тільки від президента Молдови Майї Санду.
Мабуть грузини про щось підозрювали, тому засунули місце проведення розмови в "пенал". Це внутрішня кімната без вікон.
Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію,
кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?"
Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельський, ну і "справі Чауса".
"Ми знаємо, що він у вас. Це знає Лондон, це знає Вашингтон".
"Я прийшла сюди, тому що поважаю Україну і її народ. І я буду робити все, щоб зберегти цю взаємну повагу, але мати справу з вами не бажаю. Всі питання - офіційно, під документи і протокол. і так буде до вирішення всіх питань. ".
Далі з боку української делегації було те, що описувати ми не бажаємо. Нам просто соромно за країну.
Вся зустріч - близько тридцяти хвилин.
Підсумки форуму - абсолютно порожній документ і явні ознаки зростаючої міжнародної ізоляції України.
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23.07.2021 10:52 Ответить
идея хороша... но не ПДЧ, а сразу членство...
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23.07.2021 15:41 Ответить
потому как аки в песне - "если бы парни всей Земли в кучу собрались и сказать могли...
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23.07.2021 15:42 Ответить
странно, что это говорит глава МИД Литвы, а не укр. власть или президент!!
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23.07.2021 18:04 Ответить
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