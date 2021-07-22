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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Государство-оккупант ответственно за обеспечение Крыма водой, - Кориневич об иске России в ЕСПЧ

Государство-оккупант ответственно за обеспечение Крыма водой, - Кориневич об иске России в ЕСПЧ

Постоянный представитель Президента Украины в АРК и г. Севастополе Антон Кориневич считает абсолютно безосновательной претензию России к Украине из-за прекращения водоснабжения в Крым, так как за все, что происходит на оккупированной территории, отвечает государство-оккупант.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, комментируя, в частности, информацию о подаче Россией межгосударственной жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека и одной из причин этой жалобы, которая заявлена ​​как "блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова".

"Согласно международному гуманитарному праву (МГП), государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории ... государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса, как вода. То есть, прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - подчеркнул Кориневич.

Он заявил, что для России водоснабжение оккупированного Крыма достаточно дорогостоящее мероприятие, поэтому она пытается с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова.

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"Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после семи лет временной оккупации части суверенной территории Украины", - подчеркнул Кориневич.

Постпред Президента Украины в АРК также обратил внимание на то, что за время временной оккупации территории полуострова государство-оккупант осуществляет целенаправленную политику по замене демографического состава Крыму с целью вытеснения граждан Украины и колонизации полуострова гражданами Российской Федерации. "Так, за время оккупации на территорию Крымского полуострова, возможно, завезено более 500 000 граждан России. Такая политика не только является системным военным преступлением, но и приводит к быстрому исчерпанию ресурсов Крыма оккупантами, в том числе и воды", - констатировал он.

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Также Кориневич отметил, что водных ресурсов Крымского полуострова хватает для удовлетворения потребностей гражданского населения, но Россия манипулирует международным сообществом и международным правом и фактически имеет целью заставить Украину содержать оккупационные войска и содействовать дальнейшей милитаризаци не только Крымского полуострова, но и Азово-Черноморского бассейна.

"Более того, если государству-оккупанту хватает ресурсов уже восьмой год осуществлять временную оккупацию территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, ей хватит ресурсов для решения вопроса водоснабжения временно оккупированной территории, куда ее никто не приглашал. Украина готова возобновить водоснабжение на территорию Крымского полуострова после завершения его временной оккупации Российской Федерацией и восстановление действия законных государственных органов Украины на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя ", - подытожил он.

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Автор: 

Крым (26425) Европейский суд по правам человека (812) вода (920) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+3
Государство-оккупант ответственно за обеспечение Крыма водой, - Кориневич об иске России в СЕПЧ

А про Донбасс стесняемся так сказать? Пусть там кацапы и пенсии платят, и воду свою тянут, и газ. Или они там только паспортами снабжать готовы? Или там мы их оккупантами не считаем?
Херня какая-то лицемерная..Всем понравиться хотим?
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22.07.2021 19:53 Ответить
+1
У ******** в Европе друзей реально больше, чем у нашего Зелебени. У Путлера хоть бабки есть, А у клоуна ни бабла, ни ума, ни фантазии За два года это _____ для государства Украины не сделал ровным счетом НИЧЕГО
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22.07.2021 19:55 Ответить
+1
Ну, Донбасс еще пока РоССией не объявили.
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22.07.2021 19:59 Ответить
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Государство-оккупант ответственно за обеспечение Крыма водой, - Кориневич об иске России в СЕПЧ

А про Донбасс стесняемся так сказать? Пусть там кацапы и пенсии платят, и воду свою тянут, и газ. Или они там только паспортами снабжать готовы? Или там мы их оккупантами не считаем?
Херня какая-то лицемерная..Всем понравиться хотим?
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22.07.2021 19:53 Ответить
Ну, Донбасс еще пока РоССией не объявили.
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22.07.2021 19:59 Ответить
А зачем нам их объявление? По этой логике, сажать нужно только того преступника, который сознался?
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22.07.2021 20:03 Ответить
У ******** в Европе друзей реально больше, чем у нашего Зелебени. У Путлера хоть бабки есть, А у клоуна ни бабла, ни ума, ни фантазии За два года это _____ для государства Украины не сделал ровным счетом НИЧЕГО
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22.07.2021 19:55 Ответить
Ты че, а дороги?
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22.07.2021 19:59 Ответить
Дороги? Когда Адольф Алоизович и Франклин Рузвельт дороги строили., там работали свои граждане - немцы и американцы. У нас дороги турки строят. И еще неизвестно, сколько те дороги прослужат И главное. дороги это нутренний вопрос и НИКАКОГО отношения к должности президента не имеют
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22.07.2021 20:26 Ответить
В Крыму воды уже по первые этажи
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22.07.2021 20:04 Ответить
Та в оккупированном крымско-татарском Крыму воды после дождей хоть залейся, разве шо для кацапской армии там воды не хватает бо срут кацапские солдаты много а бумагой, кроме газеты "Правда" они, рязанско-пензяцкте вояки свои тухесы подтирать не научились кроме воды со шланга.
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22.07.2021 20:14 Ответить
И кстати это не главный аргумент. Украина не перекрывала реки, не отводила естественные водные артерии. Канал это искусственное сооружение которого было закончено в 1971 году, и до него Крым существовал столетиями. Плюс к этому водных ресурсов для бытовых нужд населению Крыма живущим там на момент оккупации ( начало 2014 г) хватает. Выводите военные базы, обратно увозите переселенных туда военных, гражданских из глубинки РФ ( уже около 400 тыс), закрывайте предприятия которым нужно большое количество пресной воды.. да в конце концов закрывайте туристический сезон и все. Проблема решена. Ну и кроме этого обязанности оккупанта ни кто не отменял.Да и вообще стране " вставшей с колен", "державе мирового масштаба" и т.п. стыдно поднимать такие вопросы.. тяните водоводы от Кубани , от Волги.. разворачивайте сибирские реки..
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22.07.2021 20:23 Ответить
Циганське прислів'я:
Хто коня поцупив - той його і годує.
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22.07.2021 20:40 Ответить
вода то таке...
а водочкой - то святе
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22.07.2021 20:57 Ответить
Россия подала жалобу в ЕСПЧ из-за преступлений Украины
- Если нет совести, надо брать наглостью...
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22.07.2021 21:19 Ответить
"...за все, что происходит на оккупированной территории, отвечает государство-оккупант." Если принять, как ЮРИДИЧЕСКУЮ ИСТИНУ, что аннексированная территория = оккупированная территория, то, как говорится, "питань нэма", но, если это не так, то, возможно, как один из запасных вариантов, считать, что ПРИРОДНОЕ РУСЛО Днепра НЕ имело своей траектории в Крыму, а канал, построенный с передачей Крыма Украине, был одной из мер, приносящей кроме положительного для Крыма эффекта и ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ эффект, состоящий в принесении дефицита воды, могущей подобным каналом быть направленной в места засухи и опустынивания Херсонщины (что особенно актуально в текущее время). Значит, и в настоящее время РФ может только просить Украину, типа, "помогите, ведь мы имеем общие корни и компенсируем все убытки, связанные с Крымом и т.н.ЛДНР-авантюрами".
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22.07.2021 23:01 Ответить
 
 