Государство-оккупант ответственно за обеспечение Крыма водой, - Кориневич об иске России в ЕСПЧ

Постоянный представитель Президента Украины в АРК и г. Севастополе Антон Кориневич считает абсолютно безосновательной претензию России к Украине из-за прекращения водоснабжения в Крым, так как за все, что происходит на оккупированной территории, отвечает государство-оккупант.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, комментируя, в частности, информацию о подаче Россией межгосударственной жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека и одной из причин этой жалобы, которая заявлена ​​как "блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова".

"Согласно международному гуманитарному праву (МГП), государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории ... государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса, как вода. То есть, прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - подчеркнул Кориневич.

Он заявил, что для России водоснабжение оккупированного Крыма достаточно дорогостоящее мероприятие, поэтому она пытается с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова.

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"Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после семи лет временной оккупации части суверенной территории Украины", - подчеркнул Кориневич.

Постпред Президента Украины в АРК также обратил внимание на то, что за время временной оккупации территории полуострова государство-оккупант осуществляет целенаправленную политику по замене демографического состава Крыму с целью вытеснения граждан Украины и колонизации полуострова гражданами Российской Федерации. "Так, за время оккупации на территорию Крымского полуострова, возможно, завезено более 500 000 граждан России. Такая политика не только является системным военным преступлением, но и приводит к быстрому исчерпанию ресурсов Крыма оккупантами, в том числе и воды", - констатировал он.

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Также Кориневич отметил, что водных ресурсов Крымского полуострова хватает для удовлетворения потребностей гражданского населения, но Россия манипулирует международным сообществом и международным правом и фактически имеет целью заставить Украину содержать оккупационные войска и содействовать дальнейшей милитаризаци не только Крымского полуострова, но и Азово-Черноморского бассейна.

"Более того, если государству-оккупанту хватает ресурсов уже восьмой год осуществлять временную оккупацию территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, ей хватит ресурсов для решения вопроса водоснабжения временно оккупированной территории, куда ее никто не приглашал. Украина готова возобновить водоснабжение на территорию Крымского полуострова после завершения его временной оккупации Российской Федерацией и восстановление действия законных государственных органов Украины на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя ", - подытожил он.

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