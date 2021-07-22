ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили
Военного пенсионера из г. Владимир приговорили к 1 году и 11 месяцам колонии строгого режима.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".
Военный пенсионер из Владимира был задержан в августе 2019 года. При обыске у него дома нашли части оружия, в том числе оптические прицелы для гранатометов.
Региональное управление ФСБ РФ утверждает, что мужчина собирался через Белгородскую и Ростовскую области переправить это оружие на территорию Украины.
Стоимость изъятых прицелов составляет почти 200 тыс. грн.
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+13 Vasilij VG
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+8 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий22.07.2021 20:15 Ответить Ссылка
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оптические прицелы к гранатометам, которые не могут сделать в Украине ?