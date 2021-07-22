ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили

Военного пенсионера из г. Владимир приговорили к 1 году и 11 месяцам колонии строгого режима.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

Военный пенсионер из Владимира был задержан в августе 2019 года. При обыске у него дома нашли части оружия, в том числе оптические прицелы для гранатометов.

Региональное управление ФСБ РФ утверждает, что мужчина собирался через Белгородскую и Ростовскую области переправить это оружие на территорию Украины.

Стоимость изъятых прицелов составляет почти 200 тыс. грн.

Также читайте: Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов