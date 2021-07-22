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ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили

ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили

Военного пенсионера из г. Владимир приговорили к 1 году и 11 месяцам колонии строгого режима.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

Военный пенсионер из Владимира был задержан в августе 2019 года. При обыске у него дома нашли части оружия, в том числе оптические прицелы для гранатометов.

Региональное управление ФСБ РФ утверждает, что мужчина собирался через Белгородскую и Ростовскую области переправить это оружие на территорию Украины.

Стоимость изъятых прицелов составляет почти 200 тыс. грн.

Также читайте: Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов

Автор: 

контрабанда (2410) россия (96200) ФСБ (1943)


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Топ комментарии
+13
Сдали зеленые очередной канал поставки для ВСУ.
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22.07.2021 20:02 Ответить
+13
ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили - Цензор.НЕТ 918
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22.07.2021 20:06 Ответить
+8
Секретарь московского суда дыроколом «подшила» к делу компакт-диск с доказательствами. По словам юристов, это не разовый случай, а обычная практика.



ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили - Цензор.НЕТ 8504
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22.07.2021 20:15 Ответить
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22.07.2021 20:02 Ответить
смишно !
оптические прицелы к гранатометам, которые не могут сделать в Украине ?
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22.07.2021 21:33 Ответить
Сдали зеленые очередной канал поставки для ВСУ.
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22.07.2021 20:02 Ответить
ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили - Цензор.НЕТ 918
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22.07.2021 20:06 Ответить
ФСБ стверджує, що російський пенсіонер хотів переправити в Україну приціли для гранатометів. Його посадили - Цензор.НЕТ 6392
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22.07.2021 20:36 Ответить
Добре що під час Північної війни не було Інтернет - бо тоді б "липовий американець" під ніком "Пара Маунт" писав-би дурниці на Петра І і тих купців, котрі потайки, через треті руки, закуповували для москалів, у Швеції , мушкети, палаші, кіраси, шоломи, піки для війни з шведами!
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22.07.2021 20:23 Ответить
зачем постить новости из дурдома?
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22.07.2021 20:03 Ответить
Ви мали на увазі з оп? Так, дійсно, набридло вже читати маячню з квартала! Коли вже цього бубу беніного утілізують?! Бо остохєрєл,***!
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22.07.2021 20:17 Ответить
ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили - Цензор.НЕТ 8145
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22.07.2021 20:05 Ответить
А що таке? Раніше заборонили цю скрєпу?
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22.07.2021 20:24 Ответить
Так, это что, им запретили и они сцали прямо в скафандры, как алкаши, вот причина почему скафандров теперь нет, просцали все.
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22.07.2021 20:51 Ответить
Да там всьо ФСБ ******* на всю голову разом із *уйлом! Чому саме Україна має цим перейматися?! Нам свого зедибіла з його єрмаком-козирєм вистачає! Пшлівсєнах!)
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22.07.2021 20:07 Ответить
Секретарь московского суда дыроколом «подшила» к делу компакт-диск с доказательствами. По словам юристов, это не разовый случай, а обычная практика.



ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили - Цензор.НЕТ 8504
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22.07.2021 20:15 Ответить
Здивували! Болти і шпильки молотком на уральських ремонтних заводах забивали ще при СРСР Датчики в космічному кораблі - теж! Дірки в космічному модулі жуйкою заліплювали? Теж! Так що ж ви од якоїсь секретарші-"*********" хотіли?
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22.07.2021 20:33 Ответить
То такая технология была, быстрый монтаж, теперь повсеместно используется)))
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22.07.2021 20:54 Ответить
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22.07.2021 21:15 Ответить
На поверку это оказались " кравчучки" и "кучмовозы".
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22.07.2021 20:25 Ответить
Вот так пенсионер.видимо просочился на военные склады рашки и умыкнул не заметно прицелы.
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22.07.2021 20:44 Ответить
Натягал, пока на службе был. У нас в Германии на артскладах дыра в стене была, пол склада солдаты растянули сами, когда в караул заступали. ГБшникам сдал кто-то,они находили потом, гранаты противотанковые в лесу и выстрелы к ракетницам.
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22.07.2021 21:00 Ответить
Во лошары.. оптика бесполезна
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22.07.2021 22:16 Ответить
Собирался , - Это Как??? можна и судить , за еще не сделанную Работу. Шуфрича в Эту страну.
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22.07.2021 22:46 Ответить
 
 