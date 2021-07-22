РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12412 посетителей онлайн
Новости
11 903 94

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи Чауса и считает причастными сотрудников украинских спецслужб

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи Чауса и считает причастными сотрудников украинских спецслужб

Правоохранительные органы Молдовы завершили расследование подхищения беглого экс-судьи Николая Чауса. Теперь они ждут ответа своих украинских коллег на запросы.

Об этом заявил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Point.

"Могу вам сказать, что были задействованы государственные учреждения. Мы установили людей, которые были причастны к делу Чауса", - сказал он.

Стояногло добавил, что к похищению причастны сотрудники украинских спецслужб.

"Мы идентифицировали людей, которые участвовали в спецструктурах Украины. В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова", - подчеркнул генпрокурор Молдовы.

Читайте: Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена

Стояногло отметил, что Молдова завершила расследование.

"Мы отправили несколько запросов об установлении судебных поручений в Украине и ждем ответов", - сказал он.

"Наша задача - идентифицировать людей, которые приехали из Украины и проводили соответствующие операции здесь, в Республике Молдова", - добавил генпрокурор.

Также читайте: Перед похищением Чауса было несколько встреч между спецслужбами Украины и Молдовы: это может быть совместной операцией, - молдавский депутат Новак

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

Автор: 

Молдова (1886) похищение (1689) Чаус Николай (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+59
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 4308
показать весь комментарий
22.07.2021 20:42 Ответить
+49
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 8229
показать весь комментарий
22.07.2021 20:38 Ответить
+43
видно сцикуну вагнерівців мало таки було.
показать весь комментарий
22.07.2021 20:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
видно сцикуну вагнерівців мало таки було.
показать весь комментарий
22.07.2021 20:23 Ответить
Зеленая навозная муха зе-зе снова нагадила .
показать весь комментарий
22.07.2021 20:25 Ответить
круто! Запам'ятаю "зеленая навозная муха зе-зе"!
показать весь комментарий
22.07.2021 20:57 Ответить
И как обычно,под себя.
показать весь комментарий
23.07.2021 15:54 Ответить
Под нас всех.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:30 Ответить
Блін! А ще ж 3 роки та зелена мерзота в Україні гадити збирається. Мало того, воно ще про другий термін щось там собі мітить. То ж скільки біди воно ще нам принесе?
показать весь комментарий
22.07.2021 20:25 Ответить
Ви думаєте, мудрий нарід когось краще обере? Дарма.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:45 Ответить
Чаус просто какое-то национальное достояние, носятся с ним уже полгода как с писаной торбой.
показать весь комментарий
22.07.2021 20:26 Ответить
Ідіот?
показать весь комментарий
22.07.2021 22:05 Ответить
Вопрос лишний - один из 73% или купленный по-дешевке бот подоляка
показать весь комментарий
23.07.2021 16:03 Ответить
***** подавився Україною, а сцикло Порошенком
показать весь комментарий
22.07.2021 20:26 Ответить
та воно давиться лише від одної згадки про Пороха!
показать весь комментарий
22.07.2021 20:58 Ответить
Клоун, выходи. за тобой пришли.
показать весь комментарий
22.07.2021 20:28 Ответить
Який сором. Молдова вибач, нам ніяково
показать весь комментарий
22.07.2021 20:30 Ответить
нафіга було викрадати, як його й так мали видати, але ж тоді інші служби його контролювали, а так інструмент, в політичних ігрищах шмарклявих дегенератів.
показать весь комментарий
22.07.2021 21:15 Ответить
Справа в тому, що цим викраденням не лише спотворили дружні стосунки з Молдовою, а і підставили Санду перед достроковими виборами у парламент.
показать весь комментарий
22.07.2021 21:19 Ответить
Вибори вже пройшли.Санду перемогла...
показать весь комментарий
22.07.2021 21:38 Ответить
А Членограй и его погорелое шапито ---обосрались , как всегда ! Очень несправедливо , что зеублюдки унижают и позорят всю Украину !
показать весь комментарий
23.07.2021 16:07 Ответить
Зеленське позоріщє...
Так пересрати стосунки з ближнім сусідом, можна сказати, з товарішем «по нещастю», в яких теж фєдєрашка відтяла територію...
показать весь комментарий
22.07.2021 20:35 Ответить
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 8229
показать весь комментарий
22.07.2021 20:38 Ответить
але ж ти оце гівно сам обирав два роки тому...
показать весь комментарий
22.07.2021 21:02 Ответить
Я не бігаю туди-сюди, я 12 років голосую за Юлію Тимошенко.
показать весь комментарий
22.07.2021 21:07 Ответить
ну-ну... Наголосував?
показать весь комментарий
22.07.2021 21:09 Ответить
Та виходить, що це ви і наголосували...)))
показать весь комментарий
22.07.2021 21:11 Ответить
Якщо у другому турі не голосував ща Пороха - всеодно, що проголосував за зє блазня...
показать весь комментарий
22.07.2021 23:03 Ответить
Якщо в першому турі не голосував за Тимошенко, це все рівно, що проголосував за Потроха-Зельку.
показать весь комментарий
22.07.2021 23:08 Ответить
Я за цю kurvu доволі довго голосував, поки не було альтернативи (я прагматично ставлюсь до виборів). На роботі з мене навіть глузували з цього приводу. Але остаточно вона для мене зникла після того, як приїхала до Одеси і намагалась виправдовувати ментів, які прикривали фєдєрастовх тітушок, під час подій другого травня. - Є речі, яких політик не має робити. Тим не меньш, якщо би у другому турі вона опинилась з бубочкою, то я, на відміну від тебе, пішов би голосувати за неї, бо розумів, що блазень ще гірший за неї...
показать весь комментарий
22.07.2021 23:34 Ответить
Прям таки виправдати? Що тільки не вигадає вата, щоб тільки не визнати власну ватність....
показать весь комментарий
22.07.2021 23:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s5SWnFB7Hrc Подивись цю пресконференцію, можеш десь з п'ятої хвилини. До того лише театральний вступ...
показать весь комментарий
23.07.2021 00:02 Ответить
Якби я передивлявся всі побрехеньки про Тимошенко, починаючи від Кастрюлькіної та закінчуючи Манафортом і вами, то я би від жаху вже повісився...)))
показать весь комментарий
23.07.2021 00:08 Ответить
Залишайся так - з заплющеними очима, та з бананами у вухах...
показать весь комментарий
23.07.2021 00:15 Ответить
Ну ты и тупой , или ты и есть сулима ?Юлька , не лучше членограя , такая -же любительница *****
показать весь комментарий
23.07.2021 16:09 Ответить
типа вОна не лайно, таке ж саме тільки в профіль
показать весь комментарий
22.07.2021 21:16 Ответить
не зрозуміє...
показать весь комментарий
22.07.2021 21:22 Ответить
Ну дик кушайте ЗЕлене лайно, хто ж проти...)))
показать весь комментарий
22.07.2021 21:28 Ответить
само своє лайно жуй
показать весь комментарий
22.07.2021 23:52 Ответить
В 2019 всі юляботи підтримали Зеленського.
показать весь комментарий
22.07.2021 23:32 Ответить
У них одна кормушка была - Каломойша хитросделанный , разложивший яйца в четыре корзины
показать весь комментарий
23.07.2021 16:13 Ответить
Ну Юля це ще нічого, це не риги, це не блазень.
показать весь комментарий
23.07.2021 20:42 Ответить
Я в гатунках лайна не розбираюсь,і тому до вас,як фахівця,питання. А чим попередне було краще?
показать весь комментарий
22.07.2021 23:26 Ответить
Повторю свой вчерашний пост, он к этому фото будет как раз в масть :
В Молдове президент Майя Санду - настоящая железная леди. Так еще никто не ставил раком бубочку :
... Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
В связи с бурной дискуссией по поводу нашего сообщения
наше первое сообщение по этой теме опубликованное в Твиттере

https://twitter.com/tZEinform/status/1417189800340332549
показать весь комментарий
23.07.2021 16:02 Ответить
👏👏👏👏👏браво Майя !
показать весь комментарий
23.07.2021 17:32 Ответить
Це маячня, плід хворого мізку.
показать весь комментарий
23.07.2021 19:18 Ответить
Думал очередной прикол. Пипец если это правда. Про ермака 100 процентов. Агент кремля. Делают все чтобы развалить страну
показать весь комментарий
24.07.2021 05:26 Ответить
Це справді таке фото справжнє? Якщо так, то це жах...
показать весь комментарий
23.07.2021 20:43 Ответить
Ха, та об этом знают все !!! там был наш ГУР, и вели себя там ни как профи на задании а как пижоны на прогулке - очень сильно наследили !! и кста, приказ ГУР мог дать на эту "операцию" только преЗЕдент!!! И тут судами попахивает и серьезными последствиями для Всех участников !!!!
показать весь комментарий
22.07.2021 20:39 Ответить
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 4308
показать весь комментарий
22.07.2021 20:42 Ответить
Оставлю здесь.
"
​​🏛️Интересную новость нам рассказали. В ближайшее время - как раз в конце июля, с высокой долей вероятности рискует найтись судья Чаус. Где-то на границе, и при попытке незаконного пересечения. Естественно - с тоннами компромата.

👮🏻‍♂️То, что в Молдавии судья Чаус был похищен группой во главе с военнослужащим ГУР МО Украины Юрием Коваленко и бывшим инструктором спецназа Нацгвардии Михаилом Булегой, после чего его перевезли через границу в багажнике автомобиля Toyota RAV4, госномер CD120MA военного аташе Украины в Молдавии полковника Сергея Сметанюка, молдавская сторона уже кричит на весь мир - даже в Интерпол сообщила. Не замечает их криков только демократическое украинское телевидение, и особенно канал "1+1" Коломойского. То, что общее руководство операции осуществлял руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, вам говорим мы. Да-да! Тот самый Кондратюк, который продал (и не дешево) гению политтехнологий из ОП Мише Подоляку записи прослушки Виктора Медведчука, легализованные в СМИ медиа-киллером Денисом Бигусом.

😉Кстати, адвокаты Порошенко недаром требуют сейчас через суд обнародования всех записей, бывших в распоряжении Бигуса. Адвокаты знают что делают, а в ОП их требования вызвали немалую панику. Но об этом - в другой раз. Сейчас о Чаусе.

🗣️Появление Чауса нужно для одного - исчезнувший и пребывающий на территории некой украинской военчасти, после задержания Чаус должен начать фонтанировать компроматом о Петре Порошенко. Причем, сбить рейтинг Порошенко и его политической силы, ОП уже даже не надеется. Зачем тогда ОП этот перфоманс?

😎Для того, чтобы в конце июля украинское общество обсуждало судью Чауса и его рассказы, а не фильм Bellingcat о "вагнеровцах". Выход фильма звпланирован как раз на конец июля. И ни о каких переносах агенство не сообщает. Более того. Реакция общественности по всему миру на фильм, сильно повлияет на характер встречи Байдена с Зеленским. Если эта встреча вообще состоится.

🤦🏼По-этому в ОП уже вот-вот готовы скомандовать: "Запускайте Чауса!"
показать весь комментарий
22.07.2021 20:43 Ответить
111 статья зелёного говна
показать весь комментарий
22.07.2021 20:54 Ответить
"Дурний ти - як сало без хліба!" Дізраелі - прем"єр-міністр Британської імперії - "жид"! При ньому Великобританія правила половиною світу і "раком поставила Росію у Кримській війні Генрі Кіссінджер - Держсекретар США Непогано десятки років протистояв СРСР
Не в "жидах" справа, а в порядках, що встановлені в державі! Якщо держава нормальна - то і жиди в ній себе нормально себе ведуть А якщо держава так як Росія , то замість "нормальних жидів" там з"являються "троцькі" "свердлови" "кагановичі"
показать весь комментарий
22.07.2021 21:13 Ответить
Ну що ще взять з "манкурта" -запроданця, що "за тридцять срібняків" батрачить на "Лахті"? Тобі, придурку, відомо, що такі речі, що ти тут "дряпаєш" , підпадають під класифікацію "Цензора", як "розпалювання міжнаціональної ворожнечі"? Тут уже не тільки "баном" пахне, але і "деактивацією"!!!
Ну а щодо "жидяри - так мій предок з Гонтою і Залізняком Умань брав! Кого там різали - знаєш?
І останнє: "жопа" по-єврейськи - не "тухіс" а "тухес"!
На якій помийниці вас, недоумків, на "Лахту" набирають?
показать весь комментарий
23.07.2021 10:51 Ответить
От я ж і бачу, що ви -"батраки лахтинські", "своє робите"! Ну "парезвись парезвись"... Ще пару таких коментарів і не треба буде і скарги адміну писать - він тебе просто мовчки деактивує!...
показать весь комментарий
23.07.2021 11:12 Ответить
Изображать нациста на украинском сайте, вот работа так работа. Как бы не вспотел.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:19 Ответить
з цих тільки один каганович помер одинаком, але перед смертю такі ж жиди принесли йому ті самі 30 серебряків як іуді. Одного так побили, що помер, другого зарубали.
показать весь комментарий
24.07.2021 06:09 Ответить
Я історію знаю непогано Не тільки Каганович помер "персональним пенсіонером"! Відкрий у Гуглі - "Френкель Нафталій Аронович" Кагановичу до нього - "як до Києва - рачки"!
показать весь комментарий
24.07.2021 06:43 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . ЯК МОЖНА БУЛО ОБРАТИ БЛАЗНЯ -президентом !!!!! ЗЕБІЛИ !!!! ЗЕ-команда по вуха ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ , ЙОМУ "какая разніца ".
показать весь комментарий
22.07.2021 20:59 Ответить
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 4369
показать весь комментарий
22.07.2021 21:02 Ответить
а ви, якби накоїли отого, шо бубочка вже накоїв, передали би владу у демократичний спосіб?
показать весь комментарий
22.07.2021 21:04 Ответить
Заурядный коррупционер, которых пруд пруди в Киеве и нужно было из-за него портить отношения с Молдовой. Чего хотели - добились? Это уже глупость на уровне офиса президента.
показать весь комментарий
22.07.2021 21:06 Ответить
Генпрокурор Молдови Стояногло: у викраденні Чауса "були задіяні державні установи" - Цензор.НЕТ 1823
показать весь комментарий
22.07.2021 21:08 Ответить
Чекають відповіді але я думаю що не дочекаються!
показать весь комментарий
22.07.2021 21:33 Ответить
Зелене чучело знову нагадило.
Воно нагадило більше ніж всі президенти України разом взяті.
показать весь комментарий
22.07.2021 21:44 Ответить
Ці хлопці доб'ють країну і в Ізраіль втечуть. От придурки вибрали...
показать весь комментарий
22.07.2021 22:03 Ответить
Президент Володимир Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки України. Одним з указів, оприлюднених на сайті голови держави 23 липня, Зеленський звільнив із цієї посади Валерія Кондратюка. https://www.radiosvoboda.org/a/news-szr-novyi-holova/31373559.html
показать весь комментарий
23.07.2021 13:22 Ответить
в нормальнiй країнi особа з такою пикою взагалi би не стала суддею...

У викраденні Чауса були задіяні державні установи: Генпрокурор Молдови Стояногло - Цензор.НЕТ 4337
показать весь комментарий
23.07.2021 14:29 Ответить
Та ти знаєш - у молодості він, у прнципі, непогано виглядів! Тільки пика була така слащава, наче він постійно готовий був комусь "прислужиться", Знаєш ото - як зображали "полових" (офіціантів) у дореволюційних трактирах...
показать весь комментарий
24.07.2021 05:21 Ответить
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді Чауса і вважає причетними співробітників українських спецслужб - Цензор.НЕТ 2565
показать весь комментарий
24.07.2021 18:09 Ответить
Що ти мені фотографії шлеш - я з ним не раз у коридорі військового суду стикався - він там у молодості працював судовим виконавцем
показать весь комментарий
24.07.2021 18:13 Ответить
це не тобi, це всiм. Цензор це ж не твiй особистий блог))
показать весь комментарий
24.07.2021 18:45 Ответить
Ну вибачай! Адресував же коментар ти не "безособово" на гілку, а безпосередньо мені!
показать весь комментарий
24.07.2021 18:53 Ответить
саме так,а самий головний це пріпіЗдєнт України
показать весь комментарий
23.07.2021 14:38 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html Послевкусие пустоты

"Наличие общих целей еще не предполагает совпадение интересов сторон"
Клаузевиц К. "Принципы ведения войны"

Форум в Батуми закончился скандалом. Скандалом вполне прогнозируемым и тем более, болезненным.

После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече высказанное Зеленским.
Причины этого вполне понятны. Нахождение осужденного в Грузии, Михеэла Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль.
Далее последовал абсолютно ожидаемый демарш Молдовы.
Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы Майи Санду.
Видимо грузины что то подозревали, потому засунули место проведения разговора в "пенал". Это внутренняя комната без окон.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканить все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
показать весь комментарий
23.07.2021 14:51 Ответить
Досить правдоподібна версія.
показать весь комментарий
24.07.2021 01:16 Ответить
Яка ж все таки ублюдочна харя у цього пі###дара чауса! Хоча,у наших таких же тіпа керманичів не краща...
показать весь комментарий
23.07.2021 15:08 Ответить
Ну когда уже этот загадочный вещать будет, а? Попкорн портится.
показать весь комментарий
23.07.2021 15:27 Ответить
Да, этому стоит позавидовать
В Молдове начались грандиозные кадровые ротации в рядах силовиков, причём всё происходит быстро и тихо. Проводятся тихие чистки в спецслужбах и МИД. Везде идёт расстановка проевропейских чиновников…
Предполагается таким образом отсечь сразу три головы Змея Горыныча - это коррупция, связанная с кремлёвскими деньгами; агентурная сеть, способная наносить удары по национальным интересам государства; и это угрозы, приводящие к внутреннему расколу…
А у нас - всё по прежнему: Татаров, Портнов, Ермак, Бужанский, баканов, Мендель, шуфрич, Рабинович, медведчук, Коломойский, зеленский… список продолжать, голова закружиться.
Все они ждут русский мир, они ждут денег, за которые русские их щедро покупают!

P.S осенью я завидовал азербайджанцам, а теперь - завидую молдаванам..
Какой же я завистливый человек…)
показать весь комментарий
23.07.2021 16:37 Ответить
- молдаванам - чауса, грузинам - саакашвили....смотри не перепутай кутузов...напольён )))
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді Чауса і вважає причетними співробітників українських спецслужб - Цензор.НЕТ 5795

...
показать весь комментарий
23.07.2021 17:00 Ответить
Не понимаю, зачем затеяли эту бузу с этим Чаусом. Все-равно его в Украине решением суда признают невиновным, обяжут выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул и восстановят в должности судьи. Пусть бы сидел себе в Молдове.
показать весь комментарий
23.07.2021 17:52 Ответить
По идее он много знает про порощенко. Предполлжение
показать весь комментарий
24.07.2021 05:30 Ответить
Генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло официально заявил о причастности украинских государственных структур к похищению скандального судьи Чауса. Это заявление было сделано буквально через несколько дней после конференции «ассоциированного трио» в Батуми и переговоров президентов Украины и Молдовы. И какой в таком случае смысл в наших общих интеграционных усилиях, если спецслужбы одной из стран «ассоциированного трио» похищают человека на территории другой?
Вообще мне интересно, а руководители нашей страны и граждане, которые их поддерживают, понимают, какими идиотами мы выглядим в глазах окружающего мира? Можно сколь угодно долго пыжиться, бороться за рейтинги, рассказывать друг другу о победе над «барыгами», но вот только именно эту оценку я все чаще слышу от иностранных дипломатов и журналистов - идиотизм. Обычный, кристально чистый идиотизм. И да, именно так после Чауса и «вагнеровцев» выглядит наша страна на международной арене. Без иллюзий.
Я не задаюсь вопросом о том, почему это похищение произошло. Мы все понимаем почему - Чауса хотели использовать в очередной борьбе президентского окружения с Петром Порошенко и почему-то очень спешили. Я задаюсь вопросом, почему уже после того, как скандал начался, не было предпринято никаких усилий для его урегулирования. Почему наши руководителя лгали, всё отрицали и делали вид что ничего не произошло. Словом, вели себя как Россия - только без авторитарной вертикали власти, ядерного оружия и нежелания интегрироваться в цивилизованный мир.
А если мы хотим в него интегрироваться, то должны начать понимать, что ещё одна Россия, которая крадет людей, в этом самом цивилизованном мире никому не нужна.
- https://t.me/portnikov/928 Виталий Портников
показать весь комментарий
23.07.2021 18:14 Ответить
Чаус, Чаус.... бачу всі *** такі розумні... А як посадити Порошенка як він садитися не хоче..))))
показать весь комментарий
23.07.2021 18:51 Ответить
Яка знайома пісенька: "Цар хороший, він нічого не знав.
Це бояре у нас погані, а Бубочка - хороший"
Після звинувачення Молдовою спецслужб України у викраденні Чауса, Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Кондратюка.
Мовляв, Зеленський «не знав» про викрадення, а як дізнався - покарав керівника.
Все як у «добрі» сталінські часи - диктатор дає вказівки, а потім карає виконавців 😏😟
показать весь комментарий
24.07.2021 00:30 Ответить
Назовите страну с которой у нас хорошие отношения. Назовите человека который доволен шоблой в парламенте. Классический гоп стоп в стране. Честь имею. П. С. И наркоманы
показать весь комментарий
24.07.2021 05:33 Ответить
що матимуть компромат на пороха через Чауса ? в травні місяці бувший замгенпрокурора саме таку версію обсмоктував в дзеркалі, вказав на Грановського як конфідента Чауса і т.д. Та це відомий пліткар. Чого варте його передача амбарної книги партії регіонів Сірожі. Сірожа навіть квартиру отримав від бухгалтера Віті Ростовського.
А ви тепер подивіться антураж на фото пять осіб, які вважають себе огого, сидять похнюпившись і втупивши очі в стіл а крайній з єхидним виразом обличчя обізваний тряпкою. О це так закатила їжаків в пятеро штанів зразу Санду. І вся ця сцена з сцикунами увійде в історію. Так "підло" поступити з ватагою прохіндеїв ну такого ще не було в світі. От вам і реальна причина викрадення - накакати перед виборами в Молдові, а все інше це кулуарні плітки топ френдів поца. Пятеро сміливців обкакались перед Санду, президентом якоїсь там Молдови. Півгодини "несмиваємого" позора. І ці прохіндеї представляють велику Україну, госдеп вже провів чітку грань між Україною та галасливою ватагою горлопанів. А що кімнату таку грузини їм надали для переговорів то це спеціально, щоб у вікна не повтікали.
показать весь комментарий
24.07.2021 06:42 Ответить
 
 