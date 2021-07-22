Молдова винит Украину в похищении экс-судьи Чауса и считает причастными сотрудников украинских спецслужб

Правоохранительные органы Молдовы завершили расследование подхищения беглого экс-судьи Николая Чауса. Теперь они ждут ответа своих украинских коллег на запросы.

Об этом заявил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Point.

"Могу вам сказать, что были задействованы государственные учреждения. Мы установили людей, которые были причастны к делу Чауса", - сказал он.

Стояногло добавил, что к похищению причастны сотрудники украинских спецслужб.

"Мы идентифицировали людей, которые участвовали в спецструктурах Украины. В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова", - подчеркнул генпрокурор Молдовы.

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Стояногло отметил, что Молдова завершила расследование.

"Мы отправили несколько запросов об установлении судебных поручений в Украине и ждем ответов", - сказал он.

"Наша задача - идентифицировать людей, которые приехали из Украины и проводили соответствующие операции здесь, в Республике Молдова", - добавил генпрокурор.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.