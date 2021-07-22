Молдова винит Украину в похищении экс-судьи Чауса и считает причастными сотрудников украинских спецслужб
Правоохранительные органы Молдовы завершили расследование подхищения беглого экс-судьи Николая Чауса. Теперь они ждут ответа своих украинских коллег на запросы.
Об этом заявил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Point.
"Могу вам сказать, что были задействованы государственные учреждения. Мы установили людей, которые были причастны к делу Чауса", - сказал он.
Стояногло добавил, что к похищению причастны сотрудники украинских спецслужб.
"Мы идентифицировали людей, которые участвовали в спецструктурах Украины. В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова", - подчеркнул генпрокурор Молдовы.
Стояногло отметил, что Молдова завершила расследование.
"Мы отправили несколько запросов об установлении судебных поручений в Украине и ждем ответов", - сказал он.
"Наша задача - идентифицировать людей, которые приехали из Украины и проводили соответствующие операции здесь, в Республике Молдова", - добавил генпрокурор.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
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Так пересрати стосунки з ближнім сусідом, можна сказати, з товарішем «по нещастю», в яких теж фєдєрашка відтяла територію...
В Молдове президент Майя Санду - настоящая железная леди. Так еще никто не ставил раком бубочку :
... Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
В связи с бурной дискуссией по поводу нашего сообщения
наше первое сообщение по этой теме опубликованное в Твиттере
https://twitter.com/tZEinform/status/1417189800340332549
"
🏛️Интересную новость нам рассказали. В ближайшее время - как раз в конце июля, с высокой долей вероятности рискует найтись судья Чаус. Где-то на границе, и при попытке незаконного пересечения. Естественно - с тоннами компромата.
👮🏻♂️То, что в Молдавии судья Чаус был похищен группой во главе с военнослужащим ГУР МО Украины Юрием Коваленко и бывшим инструктором спецназа Нацгвардии Михаилом Булегой, после чего его перевезли через границу в багажнике автомобиля Toyota RAV4, госномер CD120MA военного аташе Украины в Молдавии полковника Сергея Сметанюка, молдавская сторона уже кричит на весь мир - даже в Интерпол сообщила. Не замечает их криков только демократическое украинское телевидение, и особенно канал "1+1" Коломойского. То, что общее руководство операции осуществлял руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, вам говорим мы. Да-да! Тот самый Кондратюк, который продал (и не дешево) гению политтехнологий из ОП Мише Подоляку записи прослушки Виктора Медведчука, легализованные в СМИ медиа-киллером Денисом Бигусом.
😉Кстати, адвокаты Порошенко недаром требуют сейчас через суд обнародования всех записей, бывших в распоряжении Бигуса. Адвокаты знают что делают, а в ОП их требования вызвали немалую панику. Но об этом - в другой раз. Сейчас о Чаусе.
🗣️Появление Чауса нужно для одного - исчезнувший и пребывающий на территории некой украинской военчасти, после задержания Чаус должен начать фонтанировать компроматом о Петре Порошенко. Причем, сбить рейтинг Порошенко и его политической силы, ОП уже даже не надеется. Зачем тогда ОП этот перфоманс?
😎Для того, чтобы в конце июля украинское общество обсуждало судью Чауса и его рассказы, а не фильм Bellingcat о "вагнеровцах". Выход фильма звпланирован как раз на конец июля. И ни о каких переносах агенство не сообщает. Более того. Реакция общественности по всему миру на фильм, сильно повлияет на характер встречи Байдена с Зеленским. Если эта встреча вообще состоится.
🤦🏼По-этому в ОП уже вот-вот готовы скомандовать: "Запускайте Чауса!"
Не в "жидах" справа, а в порядках, що встановлені в державі! Якщо держава нормальна - то і жиди в ній себе нормально себе ведуть А якщо держава так як Росія , то замість "нормальних жидів" там з"являються "троцькі" "свердлови" "кагановичі"
Ну а щодо "жидяри - так мій предок з Гонтою і Залізняком Умань брав! Кого там різали - знаєш?
І останнє: "жопа" по-єврейськи - не "тухіс" а "тухес"!
На якій помийниці вас, недоумків, на "Лахту" набирають?
Воно нагадило більше ніж всі президенти України разом взяті.
"Наличие общих целей еще не предполагает совпадение интересов сторон"
Клаузевиц К. "Принципы ведения войны"
Форум в Батуми закончился скандалом. Скандалом вполне прогнозируемым и тем более, болезненным.
После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече высказанное Зеленским.
Причины этого вполне понятны. Нахождение осужденного в Грузии, Михеэла Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль.
Далее последовал абсолютно ожидаемый демарш Молдовы.
Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы Майи Санду.
Видимо грузины что то подозревали, потому засунули место проведения разговора в "пенал". Это внутренняя комната без окон.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканить все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
В Молдове начались грандиозные кадровые ротации в рядах силовиков, причём всё происходит быстро и тихо. Проводятся тихие чистки в спецслужбах и МИД. Везде идёт расстановка проевропейских чиновников…
Предполагается таким образом отсечь сразу три головы Змея Горыныча - это коррупция, связанная с кремлёвскими деньгами; агентурная сеть, способная наносить удары по национальным интересам государства; и это угрозы, приводящие к внутреннему расколу…
А у нас - всё по прежнему: Татаров, Портнов, Ермак, Бужанский, баканов, Мендель, шуфрич, Рабинович, медведчук, Коломойский, зеленский… список продолжать, голова закружиться.
Все они ждут русский мир, они ждут денег, за которые русские их щедро покупают!
P.S осенью я завидовал азербайджанцам, а теперь - завидую молдаванам..
Какой же я завистливый человек…)
кутузов...напольён )))
...
Вообще мне интересно, а руководители нашей страны и граждане, которые их поддерживают, понимают, какими идиотами мы выглядим в глазах окружающего мира? Можно сколь угодно долго пыжиться, бороться за рейтинги, рассказывать друг другу о победе над «барыгами», но вот только именно эту оценку я все чаще слышу от иностранных дипломатов и журналистов - идиотизм. Обычный, кристально чистый идиотизм. И да, именно так после Чауса и «вагнеровцев» выглядит наша страна на международной арене. Без иллюзий.
Я не задаюсь вопросом о том, почему это похищение произошло. Мы все понимаем почему - Чауса хотели использовать в очередной борьбе президентского окружения с Петром Порошенко и почему-то очень спешили. Я задаюсь вопросом, почему уже после того, как скандал начался, не было предпринято никаких усилий для его урегулирования. Почему наши руководителя лгали, всё отрицали и делали вид что ничего не произошло. Словом, вели себя как Россия - только без авторитарной вертикали власти, ядерного оружия и нежелания интегрироваться в цивилизованный мир.
А если мы хотим в него интегрироваться, то должны начать понимать, что ещё одна Россия, которая крадет людей, в этом самом цивилизованном мире никому не нужна.
- https://t.me/portnikov/928 Виталий Портников
Це бояре у нас погані, а Бубочка - хороший"
Після звинувачення Молдовою спецслужб України у викраденні Чауса, Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Кондратюка.
Мовляв, Зеленський «не знав» про викрадення, а як дізнався - покарав керівника.
Все як у «добрі» сталінські часи - диктатор дає вказівки, а потім карає виконавців 😏😟
А ви тепер подивіться антураж на фото пять осіб, які вважають себе огого, сидять похнюпившись і втупивши очі в стіл а крайній з єхидним виразом обличчя обізваний тряпкою. О це так закатила їжаків в пятеро штанів зразу Санду. І вся ця сцена з сцикунами увійде в історію. Так "підло" поступити з ватагою прохіндеїв ну такого ще не було в світі. От вам і реальна причина викрадення - накакати перед виборами в Молдові, а все інше це кулуарні плітки топ френдів поца. Пятеро сміливців обкакались перед Санду, президентом якоїсь там Молдови. Півгодини "несмиваємого" позора. І ці прохіндеї представляють велику Україну, госдеп вже провів чітку грань між Україною та галасливою ватагою горлопанів. А що кімнату таку грузини їм надали для переговорів то це спеціально, щоб у вікна не повтікали.