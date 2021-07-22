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Новости Репрессии в Беларуси
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Минюст Беларуси подал в суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, возглавляемого Алексиевич

Минюст Беларуси подал в суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, возглавляемого Алексиевич

В Верховный суд Беларуси министерством юстиции страны подано исковое заявление о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, возглавляемого нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается в официальном телеграм-канале центра..

"Верховным судом Республики Беларусь возбуждено гражданское дело по иску министерства юстиции Республики Беларусь к Республиканскому общественному объединению "Белорусский ПЕН-центр" о ликвидации", - говорится в письме, пришедшем в ПЕН-центр из Верховного суда.

Ранее в четверг сообщалось, что Белорусский ПЕН-центр обвинил власти в репрессиях против деятелей культуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусской ассоциации журналистов заморозили счета

За первое полугодие 2021 года зафиксирован 621 случай нарушения культурных прав и прав человека в отношении деятелей культуры, говорится в отчете Белорусского ПЕН-центра, выдержки из которого привел незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". Это больше, чем за весь 2020-й год, когда таких фактов было 593.

"Можно утверждать, что давление и репрессии, которые особенно сильно проявились с августа 2020-го года, начиная с периода президентской кампании, по-прежнему не ослабевают, приобретают новые формы и затрагивают все более широкий круг субъектов культуры Беларуси", - заявили в ПЕН-центре.

"По состоянию на 30.06.2021 526 человек признаны в Беларуси политическими заключенными. Из общего числа политзаключенных 39 относятся к деятелям культуры для целей настоящего мониторинга", - говорится в сообщении ПЕН-центра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не отчаивайтесь", - нобелевский лауреат Алексиевич обратилась к белорусам

Белорусский ПЕН-центр создан в 1989 году. Принят в международный ПЕН-клуб в 1990 году и как его член имеет статус "А" в ЮНЕСКО и статус советника в ООН. С 2019 года им руководит нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич.

Ранее Минюст подал аналогичный иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Поводом названо непринятие мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушение законодательства.

14 июля в офисе БАЖ прошёл обыск, после чего помещение опечатали. Позже были заморожены операции по счету БАЖ - как платежи, так и пополнение счета.

С 10 июля в Беларуси у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников прошло более 60 обысков. СК объяснил обыски в СМИ и НГО их причастностью к теневым финансовым схемам.

Также читайте: За десять дней в редакциях СМИ Беларуси и домах журналистов прошло более 60 обысков

Автор: 

Беларусь (7922) Лукашенко Александр (3618) писатель (201) репрессии (2771) Алексиевич Светлана (30)


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Топ комментарии
+3
Путераст отрабатывает тактику уничтожения гражданского общества . Скоро будет внедрять в расейке .
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22.07.2021 20:30 Ответить
+1
Тому що справжні фашисти.
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22.07.2021 20:34 Ответить
+1
Уже даже не смешно а страшно. Нашу страну 95-квартет пытается превратить в п"есу "Мадам Помпадур" со всеми вытекающими последствиями.
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22.07.2021 20:55 Ответить
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Путераст отрабатывает тактику уничтожения гражданского общества . Скоро будет внедрять в расейке .
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22.07.2021 20:30 Ответить
Тому що справжні фашисти.
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22.07.2021 20:34 Ответить
хуже!

это Конго в центре Европы
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22.07.2021 21:29 Ответить
правильно, покажіть цій дурепі всю правдоньку про русскій мір у Білорусі
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22.07.2021 20:55 Ответить
Уже даже не смешно а страшно. Нашу страну 95-квартет пытается превратить в п"есу "Мадам Помпадур" со всеми вытекающими последствиями.
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22.07.2021 20:55 Ответить
облучение фуйловским телевизором
приводит к тяжёлым психологическим болезням
и зря не проходит
никому и нигде
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22.07.2021 21:11 Ответить
Она в Берлине, обласканная всеми. Ей итак хорошо.

Минюст Беларуси подал в суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, возглавляемого Алексиевич - Цензор.НЕТ 4243
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22.07.2021 21:18 Ответить
Завидуешь, бульбяной люмпен?
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23.07.2021 08:55 Ответить
Не понимаю,почему политические украинцы так ненавидят Беларусь.Мы вам ничего плохого не сделали..
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22.07.2021 22:48 Ответить
Пане Модератор, деактивируйте этого товарища, за оголтелую пропаганду национальной вражды.
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23.07.2021 02:40 Ответить
Да, удивительно, но существуют такие элемены, как этот номерной максимка, которые отождествляют безумных диктаторов с целой страной. Как это старо - "один Райх, один народ, один Фюрер!"
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23.07.2021 08:54 Ответить
У безумного диктатора не проводятся марши дивизии СС.Чья бы корова мычала.Минюст Беларуси подал в суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, возглавляемого Алексиевич - Цензор.НЕТ 6595
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23.07.2021 09:20 Ответить
Вообще,политические украинцы отличаются тем,что не видят реальности.Лука вам поставлял топливо,в 2014-15 гг,когда война была,ВСУ сейчас ездит на БОГДАНах из МАЗовских комплектующих,сотрудничество в ВПК не прекращалось)Но,через несколько лет,в Беларуси будет другой президент и Лукашенко вы еще вспомните Не нравится этот-получите северный фронт.
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23.07.2021 09:33 Ответить
 
 