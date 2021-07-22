Украина сможет принять участие в выработке планов и решений, связанных с новым мандатом Группы Помпиду, - Убер

После изменения устава Группы Помпиду Украина сможет принять участие в обсуждении планов и выработке решений, связанных с расширенным мандатом группы, которая теперь будет заниматься не только противодействием наркомании и незаконному обороту наркотиков, но и другими зависимостями.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исполнительный секретарь Группы Помпиду Дени Убер.

По его словам, предыдущий устав был принят в 1980 году. Новый устав вступил в силу 16 июня, а последствия его выполнения будут долгосрочными.

"Мы не можем сразу изменить все виды деятельности и уже действующие программы, рабочую программу, которая была принята представителями всех стран-членов в 2018 году, когда действовал предыдущий устав, - отметил он и добавил, что в расширенный мандат теперь входит не только борьба с незаконным оборотом наркотиков, но и психотропных веществ, связанных с алкоголем, табаком, а также игровая и интернет-зависимости.

"Новые виды деятельности еще нуждаются в обсуждении, и в следующем году будет подготовлена ​​новая рабочая программа, которая будет принята во время следующей сессии с участием министров. Учитывая это, присоединение Украины к Группе Помпиду чрезвычайно своевременное. Она тоже сможет принять участие в обсуждении и выработке планов и решений, связанных с этим новым расширенным мандатом", - подчеркнул Убер.

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