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Дату встречи Зеленского с Байденом 30 августа предложила американская сторона, - Витренко (исправлено)

Дату встречи Зеленского с Байденом 30 августа предложила американская сторона, - Витренко (исправлено)

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США на переговоры с президентом Джо Байденом 30 августа – это дата, предложенная американской стороной.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы надеемся, что эта встреча будет очень плодотворной, и у украинского президента будет прекрасная возможность пояснить его американскому коллеге, какие угрозы (несет "Северный поток-2" - ред)", – сказал глава НАК на брифинге в Вашингтоне по итогам своего визита.

Напомним, 21 июля в Белом доме сообщили, что Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Ряд американских конгрессменов и сенаторов просят изменить дату визита, чтобы иметь возможность встретиться с Зеленским

Также читайте: Конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США: хотят поговорить с президентом Украины

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20883) США (27156) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+8
СКОРО ЗБУДЕТЬСЯ МРІЯ ЗЕЛЕНОГО БЛАЗНЯ...

Дату встречи Зеленского с Байденом 30 августа предложила украинская сторона - Витренко - Цензор.НЕТ 6395
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22.07.2021 21:03 Ответить
+6
Озирніться навколо, таких довбнів в Україні три з чотирьох.
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22.07.2021 21:05 Ответить
+5
А вот это в обще смешно. Вот за каких дебилов они держат народ в Украине? Вот кто должен поверить в бред, что Голобородька сам назначил встречу с Байденом на 30 августа??
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22.07.2021 21:02 Ответить
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22.07.2021 21:01 Ответить
Чо то ржу...)))
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22.07.2021 21:01 Ответить
Инфа для внутреннего потребления.
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22.07.2021 21:23 Ответить
А вот это в обще смешно. Вот за каких дебилов они держат народ в Украине? Вот кто должен поверить в бред, что Голобородька сам назначил встречу с Байденом на 30 августа??
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22.07.2021 21:02 Ответить
Озирніться навколо, таких довбнів в Україні три з чотирьох.
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22.07.2021 21:05 Ответить
СКОРО ЗБУДЕТЬСЯ МРІЯ ЗЕЛЕНОГО БЛАЗНЯ...

Дату встречи Зеленского с Байденом 30 августа предложила украинская сторона - Витренко - Цензор.НЕТ 6395
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22.07.2021 21:03 Ответить
А почему не 32 августа? Неужели 2021 года?
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22.07.2021 21:03 Ответить
Сначала в июне обещали встречу, потом в июле. Потом прямо сказали - ЛЕТОМ. Ну ведь 30 августа это ещё ЛЕТО... если бы в Белом доме сказали - приезжай завтра, то Голобородька бы сходу полетел. Позорит Украину это клоун по полной.
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22.07.2021 21:06 Ответить
Конгресмени подали прохання Байдану - перенести візит Ще на пізніше.
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22.07.2021 21:08 Ответить
Зе
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22.07.2021 21:08 Ответить
Наверно Зеля урочил дату к запуску СП2, ну тогда понятно!...)))
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22.07.2021 21:08 Ответить
Їздить Зеля по Європам
Мило посміхається!
Виявилось зуби вставив -
Рот не затуляється!
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22.07.2021 21:12 Ответить
Если ЗЕлядям за каждый случай вранья давали в зубы, у них зубы все кончились бы еще на первом году ЗЕлевластвования.

И, по-моему, самое врея выбивать им зубы самым натуральным образом. Да и зебилов не мешало бы хорошенько встряхнуть.

Например, в 2014 году у некоторых зебилов очко сыграло правильно и георгиевских ленточек давненько не видать.
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22.07.2021 21:13 Ответить
...Сегодня же можно сказать наверняка лишь одно. Это решение принято не без Украины, а без ее руководства, которое дискредитировало себя уже настолько, что вопросы, прямо касающиеся безопасности Украины, решаются путем переговоров без участия главного действующего лица украинской стороны - Ермака, которого уже просто не пускают не то, что на переговоры, но и к телефону. Что-то обсуждать с янелохом просто нет никакого смысла, поскольку все равно начнет говорить Ермак.
В Батуми президент Молдовы Майя Санду все это сформулировала прямым текстом и янелоху и Ермаку прямо в глаза и так, что они даже пикнуть не смогли. Это значит, что янелоху показали красную карточку и он становится не только нерукопожатым, но бесполезным персонажем для любых переговоров. Его туристические поездки и чудачества за границей подходят к завершению.
И в общем, он для этого сделал все, что мог. Ему прямо указали на то, что вместо него с международными партнерами общается кремлевский крот, а экономикой занимается бородатый преступник, которого давно ждут казематы в США. Ему было прямо сказано о том, что если он от них не избавится, то в таком случае, его будут воспринимать как сообщника этих деятелей.
В общем, до момента, пока зеленая шобла не оставит занимаемые кабинеты, с ними уже никто не будет общаться, а их мнения и картинные жесты никому не нужны. Все это сейчас происходит на фоне того, как все было при Порохе и каким был механизм принятия решений по Украине. Так что Кучма был невыездным и нерукопожатым, в конце своей каденции таким же стал Ющенко. Таким был Янукович и таким стал янелох. Единственным президентом Украины, с которым уважительно общались, и чью позицию учитывали при принятии решений как до конца каденции так и после ее окончания, был и остается Порошенко.
В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к заключению о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние. Все в наших руках. - https://defence-line.org/2021/07/ob-ukraine-bez-zeleni/
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22.07.2021 21:52 Ответить
А до чого Вітренко до візитів гаранта?
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22.07.2021 21:13 Ответить
а ты хто.... потворо??? тебя ж через суд уже уволили....
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22.07.2021 21:16 Ответить
а зачем встречаться? зеля на...бал сша ровно столько раз, сколько рассказивал им про реформы. он хочет услишать что он бессовестный лгун? не думаю. он знает что в сша толерантные люди и этого не скажут а только намекнут. потом ермак перекрутит етот намек так что зеля в наших глазах будет чемпионопобедителем. и только одно обидно, что опять найдуться те самые 73% которие все это схавает. повторю заявление Ю. Бутусова. ОП слило в рашу (СЕМЬ) секретных спецопераций, где были убиты и попали в плен НАШИ люди. С КЕМ И КАК ДОЛЖЕН ГОВОРИТЬ БАЙДЕН???
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22.07.2021 21:23 Ответить
Задолбали зеленые сказочники...
И да, каким боком глава правления НАК "Нафтогаз Украины" к встрече двух президентов???
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22.07.2021 21:26 Ответить
По-видимому, сторона Зеленского считает, что соглашение ФРГ-США автоматически предусматривает залучення "всех заинтересованных сторон", в т.ч. и РФ, Польшу, Прибалт, но при этом с легким флиртом устами своего радныка Арестовича сообщают о маневре в сторону Пекина (чит. РФ, как актуально при подготовке к встрече в "первопристольной"). Или США "при таком раскладе" чем-то обязаны г-ну зе ? "Щетильнее надо, товарищи" зе+СН+сочувствующие им!!
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22.07.2021 22:42 Ответить
за кого эти витренки нас держат
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22.07.2021 21:29 Ответить
бубочке надо фоточки с Байденом для плюсика к рейтингу. Потоки-шмотоки какие-то, - то на другой планете.
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22.07.2021 21:34 Ответить
ух ты... вона оно как...
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22.07.2021 21:36 Ответить
Всё по расчету. Как раз конгресс США уйдёт на каникулы, а там могла бы быть нам хоть какая-то поддержка. Видать надоели им наши ворюги и псевдореформаторы.
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22.07.2021 21:43 Ответить
"... у украинского президента будет прекрасная возможность пояснить его американскому коллеге, какие угрозы..." - сказал Витренко, который, похоже, занял позу "не высовываться = "другие купола не должны выглядеть выше найглавнейшего". Как раз ув.Байдену НЕ НУЖНО что-то пояснять, хотя бы потому, что в этом "мозговом центре" = Вашингтон содержится почти вся наличная значимая информация! А эти, типичные для зе-периода правления словообороты (пояснить кому-то что-то) говорят о всей НЕМОЩНОСТИ правящего украинского середовыща, УВЫ! Похоже, что теперешнему верховному из Киева важен сам факт, что он говорит с "сильными мира сего"=зе, а не его, визита, практические результаты. Пока "правой рукой" Зеленского в международной политике будет не МИД, в его лучшем составе, а ермак и ему подобные, вряд ли на таких встречах украинская сторона способна будет что-то пояснить американской.
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22.07.2021 22:33 Ответить
Витренка уже Много он как бы все знает , что творится в Госдепе , как то без Ермака .
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22.07.2021 22:42 Ответить
30 серпня Дурне поїде в турне.
Моніка Зелінська - "попытка номер два".
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23.07.2021 00:00 Ответить
 
 