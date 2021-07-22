Дату встречи Зеленского с Байденом 30 августа предложила американская сторона, - Витренко (исправлено)

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США на переговоры с президентом Джо Байденом 30 августа – это дата, предложенная американской стороной.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы надеемся, что эта встреча будет очень плодотворной, и у украинского президента будет прекрасная возможность пояснить его американскому коллеге, какие угрозы (несет "Северный поток-2" - ред)", – сказал глава НАК на брифинге в Вашингтоне по итогам своего визита.

Напомним, 21 июля в Белом доме сообщили, что Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Ряд американских конгрессменов и сенаторов просят изменить дату визита, чтобы иметь возможность встретиться с Зеленским.

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