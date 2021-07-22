Нафтогаз надеется на бронирование мощностей ГТС для сохранения транзита на переговорах с европейскими компаниями, - Витренко
НАК "Нафтогаз Украины" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей газотранспортной системы Украины по итогам достигнутых договоренностей США и Германии о способствовании сохранения украинского транзитного маршрута
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь, нас интересуют переговоры не столько с Газпромом, а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу", – сказал он на брифинге по итогам визита в Вашингтон.
По его словам, такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.
В то же время Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" по-прежнему является сторонником запрета на работу газопровода "Северный поток-2" и будет добиваться этого.
Ранее глава НАК отмечал, что при работе "Северного потока-2" "Газпром" сможет отказаться от обязательств транзита газа через Украину после 2024 года, даже если они будут на него возложены, ссылаясь на избыток транзитных мощностей.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в четверг заявил, что "Газпром" готов к продолжению транзита газа через Украину после 2024 года, "исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы", и вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.
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"Темп заполнения хранилищ на прошлой рабочей неделе (с 28 июня по 2 июля) был в среднем на 25% ниже среднего показателя за последние пять лет. Это немного живее, чем неделей раньше (-38%), но все еще в разы ниже целевого уровня нормального восстановления запасов.Вплоть до 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала - Европы" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены. Однако в этом году ситуация противоположная - хранилища полупустые. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс." https://interfax.com.ua/news/economic/753692.html
ЗЫ: исходя из этого, с интересом жду зимы.