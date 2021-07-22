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Нафтогаз надеется на бронирование мощностей ГТС для сохранения транзита на переговорах с европейскими компаниями, - Витренко

Нафтогаз надеется на бронирование мощностей ГТС для сохранения транзита на переговорах с европейскими компаниями, - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей газотранспортной системы Украины по итогам достигнутых договоренностей США и Германии о способствовании сохранения украинского транзитного маршрута

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь, нас интересуют переговоры не столько с Газпромом, а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу", – сказал он на брифинге по итогам визита в Вашингтон.

По его словам, такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.

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В то же время Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" по-прежнему является сторонником запрета на работу газопровода "Северный поток-2" и будет добиваться этого.

Ранее глава НАК отмечал, что при работе "Северного потока-2" "Газпром" сможет отказаться от обязательств транзита газа через Украину после 2024 года, даже если они будут на него возложены, ссылаясь на избыток транзитных мощностей.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в четверг заявил, что "Газпром" готов к продолжению транзита газа через Украину после 2024 года, "исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы", и вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины", - Витренко

Автор: 

ГТС (994) Нафтогаз (3114) Транзит газа (371) Витренко Юрий (378)


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не дайте хранилища для газа и обосруться УСЕ. закачайте только для нужд Украины. ВСЕ. с вами, идиотами, будут говорить не с высока, а с земли на которой стоите и вы, дебилы. тем более что по не официальным данным, газовая мафия, во главе с ОП качает в год 100млрд м3 украинского газа!!!!!! нам нужно 20. где остальной и нуженн ли нам покупной????? ДУМАЙ,,,,,,ТЕ
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22.07.2021 21:29 Ответить
похоже, что эрэфия уже сейчас нахлобучивает потихоньку эуропу, делая телодвижения с целью НЕзаполнения хранилищ.
"Темп заполнения хранилищ на прошлой рабочей неделе (с 28 июня по 2 июля) был в среднем на 25% ниже среднего показателя за последние пять лет. Это немного живее, чем неделей раньше (-38%), но все еще в разы ниже целевого уровня нормального восстановления запасов.Вплоть до 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала - Европы" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены. Однако в этом году ситуация противоположная - хранилища полупустые. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс." https://interfax.com.ua/news/economic/753692.html

ЗЫ: исходя из этого, с интересом жду зимы.
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22.07.2021 21:50 Ответить
.... так делается бизнес и отстаивают свои интересы. Украине следует учиться и перестать верить что весь мир с вами
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22.07.2021 22:43 Ответить
нафтогазовский мечтатель
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22.07.2021 21:46 Ответить
Хотите загнать ***** в стойло, покупайте газ на границе кацапии и сами решайте каким трубопроводом доставлять. Вот така ***** малята.
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22.07.2021 22:06 Ответить
Не понятно, а если не с Газпромом, то с кем?? Что за бред. Только Газпром может качать газ через ГТС Украины. Никаких других компаний нет. Так что Ветренко просто врёт
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22.07.2021 22:41 Ответить
 
 