Если человек болен, мы направляем его в больницу, а не в тюрьму, - Убер об уголовной ответственности наркозависимых

Общество должно решить вопрос потребления наркотиков людьми, совершающими преступление, иначе после освобождения из мест лишения свободы, они будут совершать повторные преступления.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исполнительный директор Группы Помпиду Дени Убер, комментируя законопроект, которым предлагается лечить за счет государства наркозависимых, совершивших преступления.

"Я согласен с самой идеей, но хочу обратить внимание на несколько важных аспектов. Первое - лечение должно быть добровольным. Принудительное никогда не сработает. Второе - важно помнить, что потребление наркотиков не освобождает человека от ответственности за совершенное преступление, - отметил он. - И еще один важный вопрос - это преступления, совершенные из-за наркозависимости. Как в таком случае действовать обществу? Общество прежде всего должно решить вопрос потребления наркотиков. Иначе после отбытия наказания за совершенное преступление наркозависимый человек будет совершать повторные. Поэтому очень важно ему вовремя оказать помощь".

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Как сообщал ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, МВД подготовило и зарегистрировало в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях уголовной ответственности лиц, совершающих правонарушения в связи с наличием зависимости от наркотических и других психоактивных веществ, а также организации реабилитации таких лиц". Его подписали 39 народных депутатов.

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