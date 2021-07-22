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Новости Силовики
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Если человек болен, мы направляем его в больницу, а не в тюрьму, - Убер об уголовной ответственности наркозависимых

Если человек болен, мы направляем его в больницу, а не в тюрьму, - Убер об уголовной ответственности наркозависимых

Общество должно решить вопрос потребления наркотиков людьми, совершающими преступление, иначе после освобождения из мест лишения свободы, они будут совершать повторные преступления.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исполнительный директор Группы Помпиду Дени Убер, комментируя законопроект, которым предлагается лечить за счет государства наркозависимых, совершивших преступления.

"Я согласен с самой идеей, но хочу обратить внимание на несколько важных аспектов. Первое - лечение должно быть добровольным. Принудительное никогда не сработает. Второе - важно помнить, что потребление наркотиков не освобождает человека от ответственности за совершенное преступление, - отметил он. - И еще один важный вопрос - это преступления, совершенные из-за  наркозависимости. Как в таком случае действовать обществу? Общество прежде всего должно решить вопрос потребления наркотиков. Иначе после отбытия наказания за совершенное преступление наркозависимый человек будет совершать повторные. Поэтому очень важно ему вовремя оказать помощь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После присоединения Украины к Группе Помпиду правоохранители получат доступ к сети по обмену информацией о перемещении наркотиков через аэропорты, - Убер

Как сообщал ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, МВД подготовило и зарегистрировало в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях уголовной ответственности лиц, совершающих правонарушения в связи с наличием зависимости от наркотических и других психоактивных веществ, а также организации реабилитации таких лиц". Его подписали 39 народных депутатов.

Полностью с текстом интервью Дени Убера Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.

Автор: 

наркотики (2157) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) борьба с наркотиками (137) Дени Убер (4)


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Топ комментарии
+5
не понял. а почему тогда наркоманов, совершивших преступления "надо понять, простить и лечить", а алкоголиков нет? у нас под бухлом совершается наверно процентов 60-70 всех преступлений. напомню, согласно уголовному кодексу, совершение преступления в состоянии ЛЮБОГО опъянения - это ОТЯГЧАЮЩЕЕ обстоятельство. а они смягчать собрались
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22.07.2021 22:26 Ответить
+4
Наркомания это не болезнь, это эгоизм и повышенное самолюбие себя любимого. Поэтому полностью тут согласен с некоторыми странами, смертная казнь. А то приносят горе людям, а потом ноют - это не я , это наркотики, я болен ...... .
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22.07.2021 22:01 Ответить
+3
Ага, вже 600 років, ще від Хмельницького
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22.07.2021 21:49 Ответить
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Може це тому Україна така бідна.
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22.07.2021 21:38 Ответить
Бідна росія, Україна змінюється.
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22.07.2021 21:43 Ответить
Ага, вже 600 років, ще від Хмельницького
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22.07.2021 21:49 Ответить
Ось тільки що зробив скрін з кацапсчого сайту маілСру,
і такі новини кожень день у кацапів
Если человек болен, мы направляем его в больницу, а не в тюрьму, - Убер о уголовной ответственности наркозависимых - Цензор.НЕТ 8695
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22.07.2021 22:04 Ответить
Для чого воно тобі? Центральна Росія розвинутіша за Україну. Тобі треба докази чи ти просто шукаєш, чому Росія погана? То закинь тему в Росії погано, бо там вищиванки не носять, і не компастуй мізки людям брехнею. Гарно там, де є розвиток, і ти в тому розвитку приймаєш участь. А якщо крім розвитку корупції нічого не розвивається - то є занепад, і порівнювати можна хіба з занепадом, хто швидше падає.
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22.07.2021 22:31 Ответить
Кацап? Ти це поїдь до кацапів і розкажи десь в центральному Мухосранську шо вони розвинуті та живуть в добробуті. Середня зарплата зараз по центральному кацапстані 15000 срублів. Живи і ні в чому собі не відказуй. Коли ти останній раз був на кацапстані центральному? А в мене сестра в Волгограді живе і я знаю про що говорю. В них ще не у всіх населених пунктах газу немає, дровами топлять, а ти кажеш розвинутіші. Шо ти таке верзеш?!
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22.07.2021 23:25 Ответить
Гавкай далі, Шарік
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22.07.2021 23:53 Ответить
Точно кацап.
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23.07.2021 07:56 Ответить
Та не хвалися вже так, кацап ти, кацап
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23.07.2021 10:16 Ответить
А чого ти так цураєшся свого походження?
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23.07.2021 20:52 Ответить
я українець, дебіле, з прадідів, і я його не цураюсь. Можливо, тому такі як ти перевертні викликають в мене огиду
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23.07.2021 21:44 Ответить
Ну пішло-поїхало. От бувають такі, б'є себе в груди доказуючи який він свідомий українець, одягає вишиванку, носить оселедця та т.і., а в кармані тримає дулю для України... Особисто я до таких себе не відношу. Люблю правду, яка б вона гірка не була...
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23.07.2021 21:50 Ответить
Господи, это хоть кто такой, и почему он несёт такой наркоманский бред???
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22.07.2021 21:41 Ответить
так это вся такая группа помпиду)))
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22.07.2021 21:45 Ответить
ваапщєта "оБ уголовоной". школяра а роБоту узяли? чи узкоязичного кугута?
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22.07.2021 21:42 Ответить
вместо справки об освобождении, давать бесплатный мешок конопли, выращенной на свинарнике национальной полиции Украины!)
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22.07.2021 21:44 Ответить
вже двох депутатів треба лікувати ! цікаво ,а Добкін їздив за кермом після колони ?
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22.07.2021 21:45 Ответить
так а хiба вжe нe полiкували звiльнeним аваковим?
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22.07.2021 21:49 Ответить
Після слова Убера, гарант в напрузі
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22.07.2021 21:46 Ответить
а почему не в биореактор ? я вот например - алкоголик в завязке, понимаю что такое зависимость. и как не странно - поддерживаю законопроэкт зекоманды (которую не люблю) о продаже алкоголя только в специализированных магазинах до 20 часов вечера. чем сложнее будет купить - тем меньше соблазна у таких как я, и молодых глупых, которые могут купить бухло на любом углу.
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22.07.2021 21:46 Ответить
это как с игорным бизнесом - хочеш играть - играй, но на каждой остановке или углу. играй в специальном месте, отдельно от общества, детей, молодежи.
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22.07.2021 21:50 Ответить
* не на каждой остановке
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22.07.2021 21:50 Ответить
дядьку ти не сильно загоняєш ? в нашому селі один магазин мені що за пляшкою пива 20 км їхать ? чи цілий день ту пляшку в Ниві возить по полях бо працюю до 21 -22 години ? не можеш пити не пий ніхто не примушує ! не буде пива молодь буде нюхать клей !
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22.07.2021 22:01 Ответить
шановний, наркотики тех нелегально сбувають, їх неможна придбати у будьякій крамниці. невже ви не розумієте, що алкоголь - це важкий наркотик, легалізований. якщо ви не вкурсі, багатим алкашам, накшталт мене - гатять блокатор, який суміжно використовують для героїнових наркоманів ? принцип дії схожий, ліки - одні й ті самі
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22.07.2021 22:03 Ответить
Я вперше бачу, що Ви пишете українською.
Чудово.
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23.07.2021 03:57 Ответить
Я і раніше писав українською зазвичай я міняю мову на зручну для співбесідника.
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23.07.2021 17:40 Ответить
то їхай, купуй лбок пива в маркеті, бухай скільки заманеться.
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22.07.2021 22:04 Ответить
*блок
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22.07.2021 22:04 Ответить
в маркеті пиво не продаватимуть ! мені не потрібен ящик пива , мені вистачить 0,5- 1 л після роботи . я на протязі дня буваю 3-4 рази буваю в магазині купую морозиво, воду ,фанту ,цигарки трактористам і спокуси напитись пива чи горілки не маю . якщо хтось немає міри в їжі то давайте продавати її до 18 години в обмежених місцях ! заборонили продавати ацетон , марганцівку наркоманів стало менше ?
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22.07.2021 22:25 Ответить
друже, заходиш у спеціальний алкомаркет, та й купуєш, ставиш до холодильника, приходиш до дому, береш одну пляшку та й п'єш, американці та європейці так і роблять. або замовляєеш курь'єра з цілодобової спеціалізованої крамниці. особисто я - не бажаю бачити дешеве, легкодоступне бухло на кожному кроці. це теж саме, щл бачити наркодилера на розі вулиць.
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22.07.2021 23:01 Ответить
я живу в селі який алкомаркет , який кур'єр ? не хочеш бачити ,не дивись ! заборонили рекламу горілки , пити стали менше ? не можно порівнювати алкоголь і наркотики звикання до яких виникає після першого вживання ! є обмеження для розмічення алкоголю вже зараз і цього я вважаю достатньо . не треба створювати проблем де їх не існує ! краще створіть мережу державних соцмагазинів для пенсіонерів з кур'єрською службою для села !
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22.07.2021 23:20 Ответить
ну так купи раз в тиждень блок, залиш вдома. доречі, я хочу запевнити тебе, що якщо кожного дня після роботи, ти потребуєш прийняття алкоголю - ти алкоголик на другій стадії, який ще тримає себе у руках, та розраховує дозу.
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22.07.2021 23:24 Ответить
якщо ти коли починаєш пити, не можеш зупинитися доколи не вип'єш все що є - ти 100 відсотковий алкоголик.
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22.07.2021 23:25 Ответить
друже, я можу запропонувати прийти на группу анонімних алкоголиків, очаб для того щоб зрозуміти чи \ в тебе проблеми з алкоголем, чи ні. це нідочого не забов'язує, можна лишень послухати, подивитись. ти біля якого міста живеш ? я дам контакти, там люди допомагають один одному.
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22.07.2021 23:30 Ответить
Заборона нічого не дасть. Тим більше зараз, коли можна купити горілку у 5-литрових ємностях
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23.07.2021 07:50 Ответить
ну то нехай купляють у спеціальній крамниці, а не у маркеті поряд з дитячими іграшками, та кокаколою. чому з дитинства це виглядає так шо "дорослі купили в крамниці у сусідньому будинку бухло, сидять за столом, пьют, мабуть це круто і нормально"... а чому не так - "дорослі купили героїн у дилера у сусідньому будинку, ширнулися, сидять пускають соплі з закатаними очами, мабуть це круто і нормально" ? заходиш до будьякої крамниці та бачиш ВСЕ від легкого пива, до важкого віскі, на будьякий смак, та гроші... це теж саме що віходиш з дому, та біля под'їзду зустрічаєш якогось дилера, у котрого є ВСЕ - від легкої маріхуани, до важкого героїна, будьякого виробника, з будьякої країни, на будьякі гроші... розумієте мою думку ?
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23.07.2021 19:12 Ответить
я згоден навідь щоб алковідділ був відгорожений від всього іншого, з окремими дверями та входом, як сексшоп наприклад. бо йдеш с дитиною купити йогурт, а проходиш повз холодильників з пивом, нескінчених рядів з різнокольорових пляшок горілки, віски, коньяків...
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23.07.2021 19:19 Ответить
Олеже, ти дуже злий. Тобі потрібно все ж таки трохи хильнути, щоб стати добрим
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25.07.2021 09:20 Ответить
друже, якщо я трохи хильну - я не зупинюсь, я можу наробити зле людям. сісти наприклад бухим за кермо, дістати волину, шукати неприємності. гроші, зв'язки, потім все вирішать... розумієш ? таким як я краще взагалі не пити, я так і роблю. але мене бісить чому я заходжу до крамниці купити їжу, й бачу нескінчені ряди бухла ? це все одне що лудоман буде ходити до казіно купити картоплю... невже не зрозуміло ? ті люди які кажуть - "не вмієш пити - не пий" - просто дурники, це теж саме що "не вмієш грати - не грай" або "не вмієш ширятися/нюхати кокс - не ширяйся, не нюхай" - у них є великі проблеми, вони не розуміють що одного разу до них теж білочка завітає, і наробити вони можуть набагато гірше ніж я, бо я хочаб розумію що в мене є проблеми с алкоголем, а вони - ні.
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25.07.2021 22:49 Ответить
от уяви собі... ти заходиш до крамниці купити їжу, там стоять ігрові автомати, круп'є за рулеткою, блек джек, повії, біля кожного прилавку стоїть наркодилер у котрого \ тупо все що хочеш, на шафах у проході лежать порножурнали, страпони, надувні баби... все що заманеться... чомуб це не продавати все у одній великій залі, куди ти ходиш зі своею дитиною ? а ? отож.
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25.07.2021 22:55 Ответить
якщо хтось немає міри в їжі то давайте продавати її до 18 години в обмежених місцях !

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23.07.2021 03:59 Ответить
доречі, якщо наркомани неможуть втриматись від дози, ти їм скажеш - "не можеш ширятися, не ширяйся" ?
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22.07.2021 23:07 Ответить
саме так ! не хочеш жити ширяйся ! є країни без алкоголю, можно переїхати від спокуси .
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22.07.2021 23:24 Ответить
тобто ти вважаєш нормальним що тебе спокушають та травлять гидотою на кожному кроці ? і те що ти приймаєш алкоголь кожного дня (нехай поки що в невеличких обсягах) - це нормально ? можу лише співчувати, ти не впіймаєш тонку межу між контрольованим вживанням, і коли твоя жінка тебе лишить, з роботи виженуть, водійське посвідчення відберуть за п'янку, та життя зіскочить до глибокої ями, тому що кожного дня це вже не пляшка пива, а дві пляшки горілки. чомуб ні ? ти все контролюєеш, гроші є, гарна робота, сім'я... все гаразд, не переймайся.
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22.07.2021 23:42 Ответить
це законопроект для відродження самогоноваріння хіба, чи торговлі з-під поли.
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22.07.2021 21:59 Ответить
шановний, наркотики тех нелегально сбувають, їх неможна придбати у будьякій крамниці. невже ви не розумієте, що алкоголь - це важкий наркотик, легалізований. якщо ви не вкурсі, багатим алкашам, накшталт мене - гатять блокатор, який суміжно використовують для героїнових наркоманів ? принцип дії схожий, ліки - одні й ті самі
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22.07.2021 22:05 Ответить
С&&&ка изверги! Мы таких в президенты и во власть выбираем!
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22.07.2021 21:54 Ответить
Больницу с крепкими решетками.
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22.07.2021 21:56 Ответить
Убер мабуть трохи не в курсі мєнталітєта імєнно нашого контінгєнта на пострадянському просторі...
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22.07.2021 21:57 Ответить
Наркомания это не болезнь, это эгоизм и повышенное самолюбие себя любимого. Поэтому полностью тут согласен с некоторыми странами, смертная казнь. А то приносят горе людям, а потом ноют - это не я , это наркотики, я болен ...... .
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22.07.2021 22:01 Ответить
а алкоголизм ? алкоголик это не стереотипный обосцаный бомж под забором, это в том числе успешный человек, одетый в костюм от бриони, с хорошей работотой, квартирой, машиной, бизнесом, который покупает бутылку бухла за 2к-5к гривен в гудвайне, и пьющий по стакану вискаря за кучу денег в день.
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22.07.2021 22:09 Ответить
Это тоже своеобразное сверх самолюбие. Но в тоже время если нарик или алкаш не мешает другим, это его дело как уйти из жизни. Но если это отражается на окружающих, на Вас, на мне, я не согласен терпеть и кормить этих животных. Есть такая байка - пьяница, хочет пьет, хочет нет. А вот алкаш - хочет пьет, не хочет тоже пьет.
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24.07.2021 12:32 Ответить
Разумно. Но есть одно "але". Практика показывает, что хронический наркоман это ходячий преступник. И не факт, что больница его вылечит. Тем более что лечение от наркомании, удовольствие не дешевое
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22.07.2021 22:08 Ответить
Прочитал первый раз: Если зеленский болен, мы направляем его в больницу, а не в тюрьму, - Убер
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22.07.2021 22:20 Ответить
не понял. а почему тогда наркоманов, совершивших преступления "надо понять, простить и лечить", а алкоголиков нет? у нас под бухлом совершается наверно процентов 60-70 всех преступлений. напомню, согласно уголовному кодексу, совершение преступления в состоянии ЛЮБОГО опъянения - это ОТЯГЧАЮЩЕЕ обстоятельство. а они смягчать собрались
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22.07.2021 22:26 Ответить
Щоб було менше наркоманів, потрібно боротися з наркомафією,жорстко,навіть дуже і дуже жорстко.
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22.07.2021 22:32 Ответить
за изготовление, реализацию, траспортировку, употребления наркотиков - смертная казнь и точка!!!!
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22.07.2021 22:57 Ответить
я думав, це таксі убер про своїх водіїв...
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22.07.2021 23:01 Ответить
только я думаю, что он пиз...т ???
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22.07.2021 23:02 Ответить
надо бы просто ускорить его путь на небеса.
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23.07.2021 00:14 Ответить
Алкоголь також викликає залежність але стан спяніння в судах визнається потяжчуючим фактором і на лікування нікого не направляють, а садять до буцегарні де тварюка потроху тверезішає. Чому наркоманам маємо за рахунок суспільства гарантувати лікування яке по суті зводиться до "заміщувальної терапії" тобто ми купуємо наркоману наркоту під назвою метадон довіку і тішимо себе тим що отримавши її він буде валятися "в гівно" і не піде на вулиці вбивати за дозу? ... Такі пропозиції гарно оплачуються виробниками наркоти в білих халатах...
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23.07.2021 00:34 Ответить
 
 