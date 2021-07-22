Главные новости 22 июля: все обсуждают договор США и ФРГ о "Северном потоке-2", Россия подала на Украину в ЕСПЧ
США и Германия договорились о завершении строительства "Северного потока 2", Россия хочет засудить Украину в Европейском суде по правам человека, Одессу затопило, - главные новости 22 июля.
Соглашение США и Германии о "Северном потоке 2"
США и Германия выступили с заявлением о поддержке Украины в связи с завершением строительства газопровода "Северный поток 2". Кроме этого, Байден говорит, что остановить завершение строительства газопровода было невозможно. Госдеп утверждает, что Штаты при подготовке соглашения активно взаимодействовали с Украиной и включили предложенные ею идеи в текст совместного заявления. В то же время, МИД Украины заявляет, что нашу страну не привлекали к переговорам.
Не взирая на соглашение, между США и ФРГ остаются разногласия по вопросу "Северного потока 2", - утверждает Меркель.
Западные СМИ тем временем называют договоренность Берлина и Вашингтона "новым пактом Риббентропа-Молотова". "Игра не завершилась, а перешла в овертайм", - убеждает министр иностранных дел Украины Кулеба.
Россия подала на Украину в ЕСПЧ
В иске она обвиняет Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих. Министры иностранных дел и юстиции в один голос твердят: шансов на то, что иск будет удовлетворен, нет, россиян ожидает поражение.
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"Так много было вопросов "скажите о Крыме". Почему нам запрещали говорить о Крыме - непонятно", - рассказала Мендель. Речь идет о периоде, когда Офисом Президента руководил Андрей Богдан.
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Прошлой ночью Одессу накрыл сильный ливень, улицы затопило, вода стояла в подъездах. Транспорт фактически "плавал", а люди ходили по проезжей части по пояс в воде.
Сегодня под вечер по курортной Кирилловке пронесся смерч.
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Коротко о том, как работают глобальные договорённости на примере «Северного потока-2»
А винувата адміністрація Байдена і німці
с больным кремлёвским геленджикцем
1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою
ТЕПЕР РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
Це вже дно на яке Зе влада планувала кинути Україну чи буде ще глибше ...
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Чи навчаться люди України думати головою, а не дупою при виборі президента і влади...
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