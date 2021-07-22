Главные новости 22 июля: все обсуждают договор США и ФРГ о "Северном потоке-2", Россия подала на Украину в ЕСПЧ

США и Германия договорились о завершении строительства "Северного потока 2", Россия хочет засудить Украину в Европейском суде по правам человека, Одессу затопило, - главные новости 22 июля.

Соглашение США и Германии о "Северном потоке 2"

США и Германия выступили с заявлением о поддержке Украины в связи с завершением строительства газопровода "Северный поток 2". Кроме этого, Байден говорит, что остановить завершение строительства газопровода было невозможно. Госдеп утверждает, что Штаты при подготовке соглашения активно взаимодействовали с Украиной и включили предложенные ею идеи в текст совместного заявления. В то же время, МИД Украины заявляет, что нашу страну не привлекали к переговорам.

Не взирая на соглашение, между США и ФРГ остаются разногласия по вопросу "Северного потока 2", - утверждает Меркель.

Западные СМИ тем временем называют договоренность Берлина и Вашингтона "новым пактом Риббентропа-Молотова". "Игра не завершилась, а перешла в овертайм", - убеждает министр иностранных дел Украины Кулеба.

Россия подала на Украину в ЕСПЧ

В иске она обвиняет Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих. Министры иностранных дел и юстиции в один голос твердят: шансов на то, что иск будет удовлетворен, нет, россиян ожидает поражение.

Суд обязал ГБР открыть против Зеленского дело о госизмене

Дело должны открыть из-за провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Юрчишин подал в суд на Шуфрича

Нардеп "Голоса" возмущен тем, что депутат "ОПЗЖ" в эфире российского телеканала назвал крымских татар потомками жителей Золотой Орды, которые уводили в плен "тысячи наших женщин". Юрчишин считает, что Шуфрич таким образом разжигает межнациональную рознь.

Мендель говорит, что Богдан запрещал ей говорить об оккупации Крыма

"Так много было вопросов "скажите о Крыме". Почему нам запрещали говорить о Крыме - непонятно", - рассказала Мендель. Речь идет о периоде, когда Офисом Президента руководил Андрей Богдан.

ДТП с пьяной судьей

Судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на автомобиле "Ауди" вылетела на тротуар и врезалась в столб, чуть не сбив пешеходов. Министр внутренних дел Денис Монастырский обещает, что дело не замнут.

Потоп в Одессе, смерч в Кирилловке

Прошлой ночью Одессу накрыл сильный ливень, улицы затопило, вода стояла в подъездах. Транспорт фактически "плавал", а люди ходили по проезжей части по пояс в воде.

Сегодня под вечер по курортной Кирилловке пронесся смерч.