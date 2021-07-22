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Новости Агрессия России против Украины
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Украина должна выполнить свои обязательства по имплементации в законодательство "формулы Штайнмайера", - МИД Германии

Украина должна выполнить свои обязательства по имплементации в законодательство

Германия призвала Россию и Украину полностью выполнить обязательства, взятые на себя в ходе саммита в Париже в декабре 2019 года, а также имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера".

Об этом говорится в заявлении МИД Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Сегодня, ровно год назад, в Трехсторонний контактной группе были согласованы дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в которых Россия и Украина участвуют в переговорах по разрешению конфликта на востоке Украины при посредничестве ОБСЕ. Это привело к значительному уменьшению боевых действий на востоке Украины - и, следовательно, гораздо меньшим жертвам среди гражданских и военных. Прекращение огня было и является знаком надежды на то, что мир возможен, если лица, принимающие решения, проявят необходимую политическую волю ", - говорится в заявлении.

Германия призвала Россию принять меры для срочного открытия пунктов пропуска на линии соприкосновения, которые были заблокированы "сепаратистами", а также способствовать прогрессу в деле разминирования и вывода тяжелого вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера"

"Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, с целью достижения ощутимого улучшения для людей на востоке Украины. Украина также должна выполнить свои обязательства, например, по имплементации в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера ", - говорится в сообщении.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) должна иметь возможность эффективно контролировать режим прекращения огня. Для этого ей нужен беспрепятственный и безопасный доступ по всей зоне конфликта. Вместе с Францией Германия будет продолжать упорно настаивать на постоянном разрешении конфликта на востоке Украины, для которого Минские соглашения продолжают оставаться неизменной основой ", - говорится в заявлении.

Также читайте: "Формула Штайнмайера" уже имплементирована в закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", - Арестович

Автор: 

Германия (7074) Донбасс (26957) Формула Штайнмайера (324)


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Топ комментарии
+79
А подписанты будапештского меморандума свои обязательства должны виполнять? А устав ООН надо выполнять?
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22.07.2021 22:28 Ответить
+78
Украина должна выполнить свои обязательства по имплементации в законодательство "формулы Штайнмайера", - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6667
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22.07.2021 22:27 Ответить
+53
Меморандум это протокол о намериниях но никак не обязывающий документ! А вот что там в Париже Вава гомик пододписывал мне неизвестно!
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22.07.2021 22:30 Ответить
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Страница 6 из 6
Фашисты (немцы), перешедшие на строну дьявола-путина (сделка по СП2) уже диктуют Украине, какое законодательство она должна принимать!
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23.07.2021 15:58 Ответить
Пошли вы в жопу с вашими призывами, проститутки!!!
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23.07.2021 15:58 Ответить
К сожалению, многие не понимают, что европейские продажные лицемеры сотрудничают с агрессором мордором РФ. И работают в интересах на РФ.

Давно пора снять розовые очки и понять, что кроме Украины, Украине никто не поможет. Нужно тоже быть циничнее и хитрее.

а формулу пусть Меркель себе в зад засунет вместе штанмайером и ****** путиным.
Пусть в свою немецкую. конституцию принимают всякий бред что хотят.
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23.07.2021 16:02 Ответить
Со времен северного потока № 1, а возможно еще раньше коррумпированые чиновники Германии с потрохами купленные Россией.



Германия НЕ есть СОЮЗНИКОМ Украины! Вот и все, что нужно знать об этой стране ... Естественными нашими союзниками являются Польша, Чехия, Канада, и страны Балтии (особенно Литва), а ситуационными Турция, Великобритания.
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23.07.2021 16:07 Ответить
Поляки в своїх рожевих снах давно бачать польський Лемберг. Про реституцію кресів чув? Ні? То не пиши дурниць про "союзників".
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23.07.2021 22:17 Ответить
Поляки в НАТО, им только что и остается влажных мечтах, об этом мечтать! Да они сейчас нам помогают, и пока союзники...а дальше будет видно!
На слабых всегда нападают и отбирают территории. Если не усиливать свою армию и не заниматься поднятием экономикой! То шакалы и гиены по откусывают не только Львов, но Черновцы, и Закарпатье ..про РФ я уже молчу.
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25.07.2021 03:45 Ответить
Выборы можно проводить после деоккупации и ровно через столько, сколько была оккупация! Не раньше!
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23.07.2021 17:24 Ответить
А где Вова со своим:"Я никому ничего не должен" ?
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23.07.2021 17:26 Ответить
Не знаю кто и как из нас прикидывается , но Абхазия и Северная Осетия всегда были частью Грузии в виде автономных республик. По крайней мере в ООН хорошо об этом осведомлены , в отличие от вас. Какой смысл увиливать от ответа , кто признал нх независимость? Сразу возникает ассоциация с вопросом "чей Крым".
Далеко пойдете. Судя по вашей риторике в Крыму у нас этнический конфликт между русскими и украинцами. Вова ***** вам аплодирует. "Браво".

Да. Вы так и не ответили на счет союзников. Германия и Франция в их числе?😀
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23.07.2021 17:30 Ответить
Німеччина та Франція не можуть нам диктувати. Ми їм дозволяємо тільки ДОПОМАГАТИ перебороти фашистську РФ.
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23.07.2021 19:17 Ответить
Украина ничего не должна делать в угоду рассеи и пророссийских политиков.Сначала пусть выполнят Будапешский меморандум.
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23.07.2021 19:50 Ответить
фашисты, поставляйте параше в Крым товары. не отвлекайтесь на политику, гниды немецкие
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23.07.2021 21:02 Ответить
на *** пошли ******!!!!
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26.07.2021 22:58 Ответить
Одни дураки....
Местные выборы в соответствии с украинским законодательством?
Начните переговоры об украшении издирательных участков украинскими флагами и агитационной компании "правого сектора" в Донецке и Луганске!
Плюс вопрос об участии а украинских выборах граждан Расии - пусть для начала сдадут расийские паспортьа!
И местные сепары сами их вынесут!
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27.07.2021 10:43 Ответить
Да идите вы все в жопу со своей формулой штанмаера!!
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29.07.2021 19:29 Ответить
Это к Зеле - он подписывал.
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30.07.2021 15:49 Ответить
А експерти говорили. Наше зелене чмо замовчує факти російської агресії. Тобто наша влада рапортує про виконання росією безпекової частини Мінських угод.. Тому європейці вже мають право пропонувати далі вибори на окупованих територіях.
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30.07.2021 10:24 Ответить
І вони навіть можуть скасовувати санкції проти піарашок.
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30.07.2021 10:24 Ответить
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