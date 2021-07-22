Украина должна выполнить свои обязательства по имплементации в законодательство "формулы Штайнмайера", - МИД Германии
Германия призвала Россию и Украину полностью выполнить обязательства, взятые на себя в ходе саммита в Париже в декабре 2019 года, а также имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера".
Об этом говорится в заявлении МИД Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Сегодня, ровно год назад, в Трехсторонний контактной группе были согласованы дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в которых Россия и Украина участвуют в переговорах по разрешению конфликта на востоке Украины при посредничестве ОБСЕ. Это привело к значительному уменьшению боевых действий на востоке Украины - и, следовательно, гораздо меньшим жертвам среди гражданских и военных. Прекращение огня было и является знаком надежды на то, что мир возможен, если лица, принимающие решения, проявят необходимую политическую волю ", - говорится в заявлении.
Германия призвала Россию принять меры для срочного открытия пунктов пропуска на линии соприкосновения, которые были заблокированы "сепаратистами", а также способствовать прогрессу в деле разминирования и вывода тяжелого вооружения.
"Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, с целью достижения ощутимого улучшения для людей на востоке Украины. Украина также должна выполнить свои обязательства, например, по имплементации в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера ", - говорится в сообщении.
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) должна иметь возможность эффективно контролировать режим прекращения огня. Для этого ей нужен беспрепятственный и безопасный доступ по всей зоне конфликта. Вместе с Францией Германия будет продолжать упорно настаивать на постоянном разрешении конфликта на востоке Украины, для которого Минские соглашения продолжают оставаться неизменной основой ", - говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Давно пора снять розовые очки и понять, что кроме Украины, Украине никто не поможет. Нужно тоже быть циничнее и хитрее.
а формулу пусть Меркель себе в зад засунет вместе штанмайером и ****** путиным.
Пусть в свою немецкую. конституцию принимают всякий бред что хотят.
Германия НЕ есть СОЮЗНИКОМ Украины! Вот и все, что нужно знать об этой стране ... Естественными нашими союзниками являются Польша, Чехия, Канада, и страны Балтии (особенно Литва), а ситуационными Турция, Великобритания.
На слабых всегда нападают и отбирают территории. Если не усиливать свою армию и не заниматься поднятием экономикой! То шакалы и гиены по откусывают не только Львов, но Черновцы, и Закарпатье ..про РФ я уже молчу.
Далеко пойдете. Судя по вашей риторике в Крыму у нас этнический конфликт между русскими и украинцами. Вова ***** вам аплодирует. "Браво".
Да. Вы так и не ответили на счет союзников. Германия и Франция в их числе?😀
Местные выборы в соответствии с украинским законодательством?
Начните переговоры об украшении издирательных участков украинскими флагами и агитационной компании "правого сектора" в Донецке и Луганске!
Плюс вопрос об участии а украинских выборах граждан Расии - пусть для начала сдадут расийские паспортьа!
И местные сепары сами их вынесут!