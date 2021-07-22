Украина должна выполнить свои обязательства по имплементации в законодательство "формулы Штайнмайера", - МИД Германии

Германия призвала Россию и Украину полностью выполнить обязательства, взятые на себя в ходе саммита в Париже в декабре 2019 года, а также имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера".

Об этом говорится в заявлении МИД Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Сегодня, ровно год назад, в Трехсторонний контактной группе были согласованы дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в которых Россия и Украина участвуют в переговорах по разрешению конфликта на востоке Украины при посредничестве ОБСЕ. Это привело к значительному уменьшению боевых действий на востоке Украины - и, следовательно, гораздо меньшим жертвам среди гражданских и военных. Прекращение огня было и является знаком надежды на то, что мир возможен, если лица, принимающие решения, проявят необходимую политическую волю ", - говорится в заявлении.

Германия призвала Россию принять меры для срочного открытия пунктов пропуска на линии соприкосновения, которые были заблокированы "сепаратистами", а также способствовать прогрессу в деле разминирования и вывода тяжелого вооружения.

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"Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, с целью достижения ощутимого улучшения для людей на востоке Украины. Украина также должна выполнить свои обязательства, например, по имплементации в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера ", - говорится в сообщении.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) должна иметь возможность эффективно контролировать режим прекращения огня. Для этого ей нужен беспрепятственный и безопасный доступ по всей зоне конфликта. Вместе с Францией Германия будет продолжать упорно настаивать на постоянном разрешении конфликта на востоке Украины, для которого Минские соглашения продолжают оставаться неизменной основой ", - говорится в заявлении.

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