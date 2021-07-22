Президент Эстонии Кальюлайд на велосипеде проинспектировала границу с РФ. ФОТОрепортаж
Керсти Кальюлайд отправилась на велосипеде вдоль границы Эстонии с Россией.
Об этом политик рассказала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наша граница охраняется, и развитие приграничной инфраструктуры даже за те четыре с половиной года, что я нахожусь в должности президента республики, впечатляет. К счастью, сегодня на нашей границе нет никаких признаков возрастающего миграционного давления, но, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит на восточной границе", - написала Кальюлайд.
Она отметила, что по пути смогла пообщаться с жителями многих приграничных селений.
"Для меня важно, чтобы все эти люди доверяли нашей полиции и пограничникам", - подчеркнула президент.
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