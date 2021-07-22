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Президент Эстонии Кальюлайд на велосипеде проинспектировала границу с РФ. ФОТОрепортаж

Президент Эстонии Кальюлайд на велосипеде проинспектировала границу с РФ. ФОТОрепортаж

Керсти Кальюлайд отправилась на велосипеде вдоль границы Эстонии с Россией.

Об этом политик рассказала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша граница охраняется, и развитие приграничной инфраструктуры даже за те четыре с половиной года, что я нахожусь в должности президента республики, впечатляет. К счастью, сегодня на нашей границе нет никаких признаков возрастающего миграционного давления, но, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит на восточной границе", - написала Кальюлайд.

Она отметила, что по пути смогла пообщаться с жителями многих приграничных селений.

"Для меня важно, чтобы все эти люди доверяли нашей полиции и пограничникам", - подчеркнула президент.

Читайте: Генсек ООН назначил президента Эстонии Кальюлайд всемирным защитником прав женщин и детей

Президент Эстонии Кальюлайд на велосипеде проинспектировала границу с РФ 01
Президент Эстонии Кальюлайд на велосипеде проинспектировала границу с РФ 02
Президент Эстонии Кальюлайд на велосипеде проинспектировала границу с РФ 03
Президент Эстонии Кальюлайд на велосипеде проинспектировала границу с РФ 04
Президент Эстонии Кальюлайд на велосипеде проинспектировала границу с РФ 05

Автор: 

велосипед (129) граница (5305) россия (96200) Эстония (1452) Кальюлайд Керсти (62)


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Топ комментарии
+32
А у нас презеденти так роблять тільки в тупих серіальчиках
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22.07.2021 23:03 Ответить
+25
Прямо як зелений недоумок у своїх мріях.
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22.07.2021 23:03 Ответить
+23
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 9863
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22.07.2021 23:54 Ответить
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Прямо як зелений недоумок у своїх мріях.
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22.07.2021 23:03 Ответить
больше на троллинг идиота-писюаниста та його "голо Сователей" похоже)) в том числе, в смісле, троллинг)
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22.07.2021 23:16 Ответить
Это мы недоумки, что не выбрали лучшего
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23.07.2021 10:45 Ответить
А у нас презеденти так роблять тільки в тупих серіальчиках
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22.07.2021 23:03 Ответить
Або коли відпочивають за кордоном ((
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22.07.2021 23:52 Ответить
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 410
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23.07.2021 12:59 Ответить
Це та президент, котра нашому Говеню велік подарувала?
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22.07.2021 23:04 Ответить
...и то не пригодился.
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22.07.2021 23:35 Ответить
а он дареному коню и в зубы не заглядывает
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23.07.2021 00:42 Ответить
А шо там наш лелосапедист? Прокапался уже?)
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22.07.2021 23:05 Ответить
Ваш? Це який? Судячи з прапору *****? Чи дімон
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23.07.2021 06:06 Ответить
Вот с кого Зеленский должен брать пример, особенно с учетом того, что велосипед прибалты ему ПОДАРИЛИ инет возможности отказаться типа "нет лисапеда" или "нет денег на лисапед"... Или драгоценная жизнь зе-президента более ценна, чем ув.президента Эстонии? Вопрос, как говорится, дискуссионный.
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22.07.2021 23:07 Ответить
От ватников избавляться надо, нынче в тренде "референдумы"
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22.07.2021 23:08 Ответить
и что я должен подумать? В Эстонии фамилии Голобородько - точно нет. Как перевести ???
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22.07.2021 23:13 Ответить
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 9863
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22.07.2021 23:54 Ответить
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 5879

Рекордну кількість переглядів в мережі набуває ця "заборонена" карикатура професійного карикатуриста Олега Смалія.
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23.07.2021 12:16 Ответить
Зеленым быдланам нехватило мозгов осознать, что наркоманы на велосипедах ездят только в своих "трипах".
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22.07.2021 23:55 Ответить
06.06.20 17:03 https://censor.net/ua/photo_news/3200475/**********************************************************************************
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 331
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23.07.2021 12:53 Ответить
и даже ее стосерийного сериала на ету тему не было? - ну от умница же!
славно посмеялaсь над кем то и зачем то отбулавленым...
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23.07.2021 00:07 Ответить
Холуї ОП після прогляду такої інформації видадуть, що Велике Крадівництво ********** затіяв якраз для того, щоб потім можна було на лісапеді їздити)
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23.07.2021 00:25 Ответить
Рама крепка, педали наши быстры.
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23.07.2021 00:44 Ответить
Уздовж паркану стоять кацапні зажмури. Помітив, лаптєногий?
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23.07.2021 09:18 Ответить
Якась сітка для волейбола а не від скаженої орди
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23.07.2021 00:58 Ответить
Какая-то параллельная реальность.Чиновники,на великах,без сисуритей в чёрных костюмах с пишталетами.Пару лет лохам такое и тут напаривали.Но что-то пошло не так...
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23.07.2021 07:15 Ответить
Мышцы у президента зачётные - легко наваляет дзюдоисту путину.
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23.07.2021 07:18 Ответить
Бубочка, дрыщ ЗЕбанутый, посмотри эти фотки, как президент маленькой( по населению), но гордой страны Эстонии, в добавок, женщина, проехалась на велике вдоль границы с дикой ордой кацапией, никого не боясь. А тебе, ЗЕбанько, слабо? Ты-же вроде-бы не лох, как сам кукарекал, докажи что ты мужик, прокатись на линии разграничеия с лугандонами. Или ты все-таки последний лошара, который тени своей боится?
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23.07.2021 07:48 Ответить
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 5227
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23.07.2021 12:35 Ответить
Так би її туди й пустили, якщо б там були воєнні дії.
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23.07.2021 12:57 Ответить
Нам теж треба такий президент. Порошенко. Я десь бачив, як він на вєлікє їздив. Так, тролі?
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23.07.2021 09:14 Ответить
Шкода що не на фак-машинах катались вздовж кордону. Воно думає про міграційний тиск, а не про пряму збройну агресію - не президент, а "проста пірістать стрєлять" №2.
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23.07.2021 12:10 Ответить
 
 