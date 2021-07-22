Наши союзники поступили эгоистично, этот проект помогает вооружать Россию, - премьер Польши Моравецкий о "Северном потоке-2"
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о несогласии с позицией США и Германии по вопросу газопровода "Северный поток-2".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Изменение на 180 градусов позиции США по "Северному потоку-2" удивила многие страны; я выражаю несогласие с тем, что наши союзники подошли эгоистично к построению этого газопровода", - подчеркнул польский премьер.
По словам Моравецкого, Польша настаивала на том, что этот проект "помогает вооружать Россию".
"С самого начала, когда родилась мысль об этом договоре, мы пытались убедить наших американских и европейских cоюзникив, что это проект, который помогает России вооружаться. Россия является государством, которое очень сильно вооружается, имеет много возможностей в этой области, поэтому мы изначально считали, что это проект неправильный ", - заявил глава правительства Польшу.
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может сынок Байдена снимет еще сотню шлюх, на бонусы, которые поступили из Кремля на карточку старого Джо..
https://www.mk.ru/science/2021/07/22/modul-nauka-mozhet-vernutsya-na-zemlyu-eksperty-proanalizirovali-versii.html
Похоже, в воскресенье утонет российская наука, которую 10 лет мастерили местные говнолепы
Меркельша - стара фашистська ****
а Німеччина вироджується у брехливе та підле лайно, таке саме, як парашка
и потом - сейчас же не совсем так, как ранее было. Сейчас многое решает медиа. Купят кого надо и будут промывать мозги до полного окоченения. Особо непонятливых отправят лес валить.
Про Прибалтов - в отличие от Польши их земли крайне важны для РФ с военной точки зрения. Там нет ни ресурсов, ничего такого, но для безопасности РФ имеет смысл контролировать прибалтов. Это без сомнения.
10 минут лётного времени до СПб это ппц какой фактор. С этим никакие базы нато в Ровно не сравнятся.
Оккупировать прибалтов может и не надо, но добиться того. чтобы там не было нато конечно желательно для РФ
Вот как работает еврейский протекционизм.
государство от моря до моря со 100-миллионным населением - тяжеловес, который изменит центр масс в Европе
да, это может кардинально изменить расклад.
Но проблема в том, что все перечисленные выше хотят быть главными на этом празднике жизни.
На второстепенную роль никто не согласится.
И второе - есть ещё ЕС, который точно не поддержит эту тему, так как это решение означает его смерть.
Я уж не говорю про РФ.
Просто раньше Кремлю платил разным компартиям и прочим.
А теперь платит типа по цивилизованному - "лоббистам"
На что, кстати, имеет полное право - раз так можно западу, то почему нельзя им?
Бидон совершил огромную геостратегическую ошибку такого масштаба, которую никогда не совершал ни один президент США в 20-м веке с точки зрения разрушительной силы !!! Он вместе с Меркель разрушил европейское единство в пользу агрессивных планов кремля.(с)
для тех с кем я говорю есть друзья:
1. Штаты
2. ЕС - именно как целостная организация, которая закачивает в Польшу колоссальные бабки.
3. Балтийские страны
И есть противники:
1. Германия - экономическая угроза
2. Украина - типа убивала поляков, ОУН УПА, а теперь отбирают рабочие места и всё такое.
3. РФ - чисто военная угроза
4. Словакии-чехии-венгрии, кто конкурирует за бабло ЕС
Це означає, що поляки не сприймають адекватно угрозу з боку РФ
А вот если ты идёшь устраиваться на работу, просишь X тыщ злотых, а тебе говорят, пшёл нах, мы тут за такие бабки полтора украинца наймём - вот это реальная жизнь и это реально мешает именно тебе. Это прямая и явная угроза тебе и твоей семье. А не какие-то там танковые армады из Сибири.
Это вот такое местечковое мышление.
Которое полностью понятно и очень логично.
До тех пор, пока эти самые дивизии по тебе стальным катком не проедутся.
про "отбирают рабочие места" только тупые польские люмпены могут говорить.
тут чистая пропагандонская лапша из кремля.
вообще то это программа польского правительства - по привлечению иноземных работников.
Я в ИТ работаю, с "ватными" поляками и ватными украинцами, ватными бразильцами, немцами и прочими. И все ватные.
Перестаньте покупать московитский газ, и кремль сразу присядет.
Они не позволяют политике вредить экономике.
поэтому если бы Украина была бы умна, она бы не начинала все эти газовые войны с РФ.
Надо было продать газопровод как это предлагали те же самые русские и ЕС
или покупать газ на границе с РФ.
но тогда возникала бы проблема - нельзя было бы воровать
Вот потому украинские олигархи и довели страну до ручки - труба будет ненужна.
Потому что Украина сделала всё, чтобы посраться с единственным поставщиком.
Да, поставщик агрессор и все такое. Ну ок - продали бы трубу в Европу. Но чиновники сказали что труба это достояние Украины и продавать нельзя.
вот теперь будем эту трубу резать.
Продати трубу росії означає повністю лягти під нею спочатку економічно а потім і політично.
Так шо не треба давати тут свої кремлівські поради.
Залиш їх для поляків та німців, що спочатку закрили АЕС, потім шахти, а тепер витанцьовують під дудку кремля за кожен кубометр газу
Если Украина - Украине капает бабло.
Что ж вы не понимаете?
не может Европа перестать покупать газ. Потому что надо чем-то топить.
Топила вонючим углем. Потому в Кракове до сих пор зимой смог охереннейший бывает.
И до сих пор в кракове куча мазанок им топится. Несмотря на колоссальнейшее бабло, вкладываемое в переход на газ и прочее.
Так что Европа не от нечего делать переходит на газ.
Я их полностью понимаю.