Наши союзники поступили эгоистично, этот проект помогает вооружать Россию, - премьер Польши Моравецкий о "Северном потоке-2"

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о несогласии с позицией США и Германии по вопросу газопровода "Северный поток-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Изменение на 180 градусов позиции США по "​​Северному потоку-2" удивила многие страны; я выражаю несогласие с тем, что наши союзники подошли эгоистично к построению этого газопровода", - подчеркнул польский премьер.

По словам Моравецкого, Польша настаивала на том, что этот проект "помогает вооружать Россию".

"С самого начала, когда родилась мысль об этом договоре, мы пытались убедить наших американских и европейских cоюзникив, что это проект, который помогает России вооружаться. Россия является государством, которое очень сильно вооружается, имеет много возможностей в этой области, поэтому мы изначально считали, что это проект неправильный ", - заявил глава правительства Польшу.

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