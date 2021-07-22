Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" не дает Украине никаких гарантий, - вице-премьер Стефанишина

Договоренности между Берлином и Вашингтоном по трубопроводу "Северный поток-2" не дают Украине никаких гарантий.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления. В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка", - пояснила Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что в соглашении также говорится о создании фонда зеленой трансформации, но Украина уже давно ведет по нему переговоры.

"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, никаких перспектив и безопасностных гарантий, в частности касательно членства в НАТО, мы не получили", - сказала она.

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Напомним, вчера Германия и США объявили о соглашении, которое позволит запустить российский газопровод "Северный поток-2".