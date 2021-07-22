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Новости Газовая война
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Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" не дает Украине никаких гарантий, - вице-премьер Стефанишина

Соглашение Германии и США по

Договоренности между Берлином и Вашингтоном по трубопроводу "Северный поток-2" не дают Украине никаких гарантий.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления. В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка", - пояснила Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что в соглашении также говорится о создании фонда зеленой трансформации, но Украина уже давно ведет по нему переговоры.

"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, никаких перспектив и безопасностных гарантий, в частности касательно членства в НАТО, мы не получили", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Игра не завершилась, а перешла в овертайм, - Кулеба про "Северный поток-2"

Напомним, вчера Германия и США объявили о соглашении, которое позволит запустить российский газопровод "Северный поток-2".

Автор: 

Германия (7074) США (27156) Северный поток (1458) Стефанишина Ольга вице-премьер (251)


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Топ комментарии
+25
Уже отдали ЯО за пустые обещания "гарантов безопасности".
Сейчас хотят прокатить по второму кругу.
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22.07.2021 23:37 Ответить
+14
какие гарантии?... единственные гарантии, что в Белом доме и в Рейхстаге снова и снова возьмут взятку от Путина.. США и Германия это коррумпированные страны!
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22.07.2021 23:31 Ответить
+14
Підлість , жадібність та продажність - ото й усі західні "цінності". З такими "союзниками" і ворогів не треба .
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22.07.2021 23:43 Ответить
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какие гарантии?... единственные гарантии, что в Белом доме и в Рейхстаге снова и снова возьмут взятку от Путина.. США и Германия это коррумпированные страны!
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22.07.2021 23:31 Ответить
Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" -- ЭТО не СОГЛАШЕНИЕ !!! Продали интересы УКРАИНЫ ТВАРИ
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23.07.2021 02:20 Ответить
Україна продала свої інтереси в 2019, коли вибрала Зеленського президентом. Жеріть тепер, зебіли...
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23.07.2021 10:48 Ответить
чим гірше, тим краще?
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23.07.2021 12:04 Ответить
до чого тут зеленський, порошенко бігав на колінах д0 всіх, ось і результат....туранули нас "союзники"
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28.12.2021 12:17 Ответить
Байден прийде - порядок наведе

Трамп - агент кремля
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23.07.2021 11:02 Ответить
Уже отдали ЯО за пустые обещания "гарантов безопасности".
Сейчас хотят прокатить по второму кругу.
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22.07.2021 23:37 Ответить
А заведите еще одно уголовное дело на Байдена. 100% поможет.
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22.07.2021 23:37 Ответить
заодно й на путіна...
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23.07.2021 11:09 Ответить
Вся коррупция Европы работает на российском газе.Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" не дає Україні жодних гарантій, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 301
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22.07.2021 23:39 Ответить
Что Шрёдера подвинут или поставят еще одно кресло для пенсилнерки
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22.07.2021 23:42 Ответить
Если не "Газпром" тор "Роснефть". Какая разница
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22.07.2021 23:55 Ответить
"И эти люди запрещают мне ковыряться пальцем в носу?!" (С)
Текст Ервіна Кляйна дійсно існує, і його не важко знайти, тому посилання не даватиму.
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23.07.2021 11:31 Ответить
США та Німеччина домовилися щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Німці й американці запевняють нас, що доможуться, аби газ транспортували й через Україну впродовж наступних 10 років (а це суттєва стаття доходу українського бюджету), та обіцяють залучити $1 млрд інвестицій в Зелений фонд України, який вкладатиме в енергоефективність. Німці в нього пожертвують $175 млн. Обіцяють відстоювати суверенітет та цілісність України.
Цей мільярд - це добре, якщо він назбирається. А ще краще, щоб у вигляді компенсації ринок ЄС був повністю відкритим для України. Але транзит газу в ЄС через нашу територію - це одна з гарантій того, що Росія не наважиться "остаточно розв'язати українське питання" і не починатиме повномасштабну війну з сотнями тисяч жертв із обох боків, щоб реалізувати свої фантазії про "несколько тысяч укронацистов-бандерлогов, развешенных на фонарях в украинских городах".
У цьому світлі від США як забезпечення гарантій інтересів України варто просити додаткових постачань зброї, а від Німеччини - вимагати підтримки вступу до ЄС та НАТО. Тут і негайно. Часу обмаль. - https://texty.org.ua/fragments/104090/dlya-harantij-************-suverenitetu-pislya-zapusku-pivnichnoho-potoku-2-ssha-i-nimechchyna-mayut-nadaty-********-dodatkovu-zbroyu/?src=main

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22.07.2021 23:39 Ответить
Эти договоренности напоминают сюжет из "Место встречи изменить нельзя"
- "А на словах просил передать..."
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22.07.2021 23:40 Ответить
А кто и когда давал какие-либо «гарантии» Украине???Красть надо меньше!!!У «самого себя»!!!И не ходить с протянутой рукой по миру,тратя «подачки» на на свои «бизнеса»…
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22.07.2021 23:42 Ответить
"И эти люди запрещают мне ковырять пальцем в носу?!" (С)
https://panorama.pub/news/posle-otstavki-angela-merkel-zajmyot-mesto-v-sovete-direktorov-gazproma
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23.07.2021 11:47 Ответить
Підлість , жадібність та продажність - ото й усі західні "цінності". З такими "союзниками" і ворогів не треба .
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22.07.2021 23:43 Ответить
Никаких гарантий - только бла-бла-бла. И это факт
Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" не дає Україні жодних гарантій, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 9787
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22.07.2021 23:54 Ответить
Дошло ?
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22.07.2021 23:58 Ответить
Потрібно розраховувати на себе,а не на когось.Наша Україна найбагатша на природні ресурси в Європі.
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23.07.2021 00:02 Ответить
тільки керують вороги і дурні !
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23.07.2021 00:10 Ответить
вина за такой итог именно только на Зеленом!!! Он формирует международную политику согласно своим взглядам, пониманию и знаниям. А они у него на уровне обычного обывателя шапито-клоуна. И надо было слушать экспертов-международников, а не коллег по Кварталу и Ермака... К сожалению, ситуация будет лишь ухудшаться и начнёт исправляться лишь после смены ВР и президента. Но многое уже нельзя будет исправить. И это тоже надо осознать всем нам, чтоб впредь не наступать на такие же грабли. Но грабли Наше Все - потанцуем на них !?
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23.07.2021 00:22 Ответить
Ух ты ж, надо же, и кто б мог подумать!!!
Оказывается Зеленский виноват в том, что с 2016 года начато строительство СП-2 паРашкой при активной поддержке Германии, Австрии и Франции.
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23.07.2021 00:40 Ответить
Зеленский не мог испортить ситуацию с СП2 потому, что он вообще ничего не может. Потому что оно *** Ноль - Зе-ро. Основная вина конечно лежит на Порошку. Тут явно были договорняки с Куйлом где Нафтогаз работал на дискредитацию и сливал украинскую ГТС. Кроме того, Кобелев работал на срыв собственной добычи газа. Они все даже сейчас не допускают мысли об полном аудите Нафтогаза.
Им всем, в том числе и Зе, Хутин выпишет крупнейшую в истории премию.
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23.07.2021 01:01 Ответить
Основная вина конечно лежит на Порошку)) ..!!!

Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" не дає Україні жодних гарантій, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 2387.
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23.07.2021 06:24 Ответить
,,Не прикасайтесь к идолам,их позолота остается у вас на руках..,,Д.Лондон...
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23.07.2021 09:23 Ответить
Не торкаюсь я ніяких ідолів , ну що це за - нісенітниця . .!? Я підтримую політика , якого вважаю кращим .. Що тут такого ?
Як і кожен в країні підтримує свого .!

В даному випадку , чувак вгорі , написав дурню , що мовляв , Порошенко винуватий в тому що кацапи збудувалии ПП2 ........ Ну це ж повна ахінея , якої - світ не бачив . Тому я йому так і відповів ..
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23.07.2021 09:59 Ответить
Українського Черчиля -я не бачу,на жаль...
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23.07.2021 11:12 Ответить
...есть еще наше спасение (вообще-то не "наше", а нашей безбашенной элите) : аккурат на конечном участке газогона, ставиться полубублик и хаз направляют через Шляхтению и до самой Одессй, потом вторая половина бублика и айда взад в самый бундеспорт... и все довольны: Зеленский аплодирует, Меркель тоже, Байден от счастья плачет, Путин в доброй ухмылке даже Батюшка Лука снова подобрел к Западной Европе. Идилия!
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23.07.2021 05:14 Ответить
Хіба колись було по іншому. складніше як з будапештським ,але мета та результат один,
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23.07.2021 05:36 Ответить
А які можуть бути гарантії.
Газ через ПП-2 буде дешевший. І Росії нічого робити не доведеться. ЄС сам відмовиться від транзиту через Україну. Адже гроші там рахувати вміють.
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23.07.2021 05:40 Ответить
З якого дива він буде дешевий ? Коли в ціні газу , який ітиме по ПП2 , буде закладена вартість труби + вартість транзиту , а по українській ГТС - лише транзит ,, так як- вартість самої труби вже давно повернуто .
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23.07.2021 06:17 Ответить
Відстань транспортування менше на 2 тис.км. і за транзит не потрібно нікому платити.
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23.07.2021 19:45 Ответить
Транзит це в першу чергу компресорні станції , їх обслуговування ,, а воно дороге . Не будуть же вони перекачувати газ безкоштовно . ?
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23.07.2021 21:19 Ответить
Ну хоть не проклятый Трап у власти, а наш друг-демократ Джо Байден.
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23.07.2021 06:00 Ответить
Ракаяразніца ..

Схоже , епоха американських президентів - яструбів , закінчилась ще на Буші . Почалось епоха президентів - чєго изволітє гаспадін путін . .
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23.07.2021 06:35 Ответить
Регина василевская иди на ***!
Тварь тупая!
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23.07.2021 07:04 Ответить
Вот просто интересно,если бы (гипотетически) в Украине была нормальная экономика,не было бы тотальной коррупции и другого дерьма,колотился бы кто-нибудь ради этих копеек от транзита,прикрываясь заботой о безопасности Европы,у которой наши проблемы
вызывают только "крайние озабоченности и обеспокоенности",или забили бы болт на эту трубу и переплавили её на более полезные вещи?Так переживают потерять этот транзит,что выглядит это как-то уж очень позорно.
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23.07.2021 07:10 Ответить
Сьогодні всі вважають,що проХрав "північний потік" Украіна отримала саму велику поразку.Нажаль все це тільки початок.Саме страшне ще попереду.Ми ще побачимо результати роботи офісного "щура" та його "ЗЕляльки",коли почнуть примушувати цих покид...ів змінювати Конституцію.Треба готуватись до найгіршого.Доречі!Ім теж треба готуватись.До ростова.
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23.07.2021 08:30 Ответить
Проспав Порошенко початок будівницта. А тепер вже пізно пити боржомі.
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23.07.2021 09:31 Ответить
.Схоже це ти проспав ,, бо не бачив як минула влада протистояла планам ***** по ПП2 ..
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23.07.2021 10:07 Ответить
Стоит ли удивляться, что интересы Украины, в очередной раз, продали чужие президенты, если её интересы постоянно продавали и продают свои ? Тому самому покупателю.
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23.07.2021 09:40 Ответить
Справа не в тому, що германці з москалями добудують ПП-2 - то їх інтерес і їх право. Вікова біда українського керівництво всіх часів і віків, що воно робило і робить ставку не на власні сили, не на невичерпний потенціал своєї країни і Нації, не на свою Зброю, а постійно шукає прихистку десь на стороні, "куди б прихилити свою бідну головоньку". На нас всім, вибачте, насрати. Цю "бідну головоньку" постійно тусають, б"ють і, знову даруйте, вафлять...
Колосальний успіх москалів не в тому, що вони захопили Крим і ще невдовзі захоплять немало, а тому, що вони віками вбивали в голови частини українців комплекс неповноцінності (Іржаво цвяха тупого продажного, байдужого до всього (навіть власної безпеки) ХАХЛА). І, таки вбили...
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23.07.2021 10:27 Ответить
Оно дает гарантию, что Зебила выкинут на помойку. А лучше - в тюрьму...
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23.07.2021 09:46 Ответить
«Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості ».© Сер Вінстон Черчілль.
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23.07.2021 09:53 Ответить
непонятна
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23.07.2021 10:08 Ответить
а кто будет давать какие то гарантии малоПИД,,,роскому, бениному, нарко-Дегенерату, сливающему интересы "своей" страны, не дающему отчет своим действиям, полному Ничтожеству, которого заботит только его киностудии и офшоры в ПИД,,,раше и хата в Крыму....
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23.07.2021 11:03 Ответить
 
 