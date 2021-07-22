Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" не дает Украине никаких гарантий, - вице-премьер Стефанишина
Договоренности между Берлином и Вашингтоном по трубопроводу "Северный поток-2" не дают Украине никаких гарантий.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления. В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка", - пояснила Стефанишина.
Вице-премьер добавила, что в соглашении также говорится о создании фонда зеленой трансформации, но Украина уже давно ведет по нему переговоры.
"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, никаких перспектив и безопасностных гарантий, в частности касательно членства в НАТО, мы не получили", - сказала она.
Напомним, вчера Германия и США объявили о соглашении, которое позволит запустить российский газопровод "Северный поток-2".
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Трамп - агент кремля
Сейчас хотят прокатить по второму кругу.
Текст Ервіна Кляйна дійсно існує, і його не важко знайти, тому посилання не даватиму.
Цей мільярд - це добре, якщо він назбирається. А ще краще, щоб у вигляді компенсації ринок ЄС був повністю відкритим для України. Але транзит газу в ЄС через нашу територію - це одна з гарантій того, що Росія не наважиться "остаточно розв'язати українське питання" і не починатиме повномасштабну війну з сотнями тисяч жертв із обох боків, щоб реалізувати свої фантазії про "несколько тысяч укронацистов-бандерлогов, развешенных на фонарях в украинских городах".
У цьому світлі від США як забезпечення гарантій інтересів України варто просити додаткових постачань зброї, а від Німеччини - вимагати підтримки вступу до ЄС та НАТО. Тут і негайно. Часу обмаль. - https://texty.org.ua/fragments/104090/dlya-harantij-************-suverenitetu-pislya-zapusku-pivnichnoho-potoku-2-ssha-i-nimechchyna-mayut-nadaty-********-dodatkovu-zbroyu/?src=main
- "А на словах просил передать..."
https://panorama.pub/news/posle-otstavki-angela-merkel-zajmyot-mesto-v-sovete-direktorov-gazproma
Оказывается Зеленский виноват в том, что с 2016 года начато строительство СП-2 паРашкой при активной поддержке Германии, Австрии и Франции.
Им всем, в том числе и Зе, Хутин выпишет крупнейшую в истории премию.
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Як і кожен в країні підтримує свого .!
В даному випадку , чувак вгорі , написав дурню , що мовляв , Порошенко винуватий в тому що кацапи збудувалии ПП2 ........ Ну це ж повна ахінея , якої - світ не бачив . Тому я йому так і відповів ..
Газ через ПП-2 буде дешевший. І Росії нічого робити не доведеться. ЄС сам відмовиться від транзиту через Україну. Адже гроші там рахувати вміють.
Схоже , епоха американських президентів - яструбів , закінчилась ще на Буші . Почалось епоха президентів - чєго изволітє гаспадін путін . .
Тварь тупая!
вызывают только "крайние озабоченности и обеспокоенности",или забили бы болт на эту трубу и переплавили её на более полезные вещи?Так переживают потерять этот транзит,что выглядит это как-то уж очень позорно.
Колосальний успіх москалів не в тому, що вони захопили Крим і ще невдовзі захоплять немало, а тому, що вони віками вбивали в голови частини українців комплекс неповноцінності (Іржаво цвяха тупого продажного, байдужого до всього (навіть власної безпеки) ХАХЛА). І, таки вбили...