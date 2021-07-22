Двоих крымских татар, осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир", отправили в ШИЗО за ночной намаз

Фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Айдера Салединова и Рустема Исмаилова, осужденных на 11,5 и 13,5 лет тюрьмы, поместили в ШИЗО за то, что они не спали во время отбоя, пытаясь совершить намаз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Крымской солидарности" рассказала супруга Айдера, Гузаль Сулейман-заде.

Как уточняется, Салединов связывался с женой через тюремную связь "Зона-Телеком" в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Позднее ей стало известно, что его и Рустема Исмаилова отправили в штрафной изолятор из-за нарушения режима учреждения, в котором после 22:00 наступает отбой и заключенные должны спать. Осужденные пытались объяснить сотрудникам, что они мусульмане и должны читать ночную молитву, но были помещены в карцер.

"За выполнение своей религиозной обязанности его (Айдера Салединова) и Рустема Исмаилова поместили в ШИЗО! Это ущемление, нарушение религиозных прав, а также иллюстрация системы прав и свобод в этом государстве", – прокомментировала Гузаль Сулейман-заде.

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