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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Двоих крымских татар, осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир", отправили в ШИЗО за ночной намаз

Двоих крымских татар, осужденных по

Фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Айдера Салединова и Рустема Исмаилова, осужденных на 11,5 и 13,5 лет тюрьмы, поместили в ШИЗО за то, что они не спали во время отбоя, пытаясь совершить намаз.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом "Крымской солидарности" рассказала супруга Айдера, Гузаль Сулейман-заде.

Как уточняется, Салединов связывался с женой через тюремную связь "Зона-Телеком" в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Позднее ей стало известно, что его и Рустема Исмаилова отправили в штрафной изолятор из-за нарушения режима учреждения, в котором после 22:00 наступает отбой и заключенные должны спать. Осужденные пытались объяснить сотрудникам, что они мусульмане и должны читать ночную молитву, но были помещены в карцер.

"За выполнение своей религиозной обязанности его (Айдера Салединова) и Рустема Исмаилова поместили в ШИЗО! Это ущемление, нарушение религиозных прав, а также иллюстрация системы прав и свобод в этом государстве", – прокомментировала Гузаль Сулейман-заде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суды РФ ограничивают присутствие родственников и адвокатов политзаключенных крымских татар в суде, - Денисова

Автор: 

россия (96200) тюрьма (826) Хизб ут-Тахрир (107)


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Топ комментарии
+1
Тут мали би зреагувати турки та мусульманський світ.Справа серйозна.
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23.07.2021 00:05 Ответить
+1
побачимо, як відреагують , бо кацапам все з рук сходить
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23.07.2021 01:20 Ответить
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Тут мали би зреагувати турки та мусульманський світ.Справа серйозна.
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23.07.2021 00:05 Ответить
побачимо, як відреагують , бо кацапам все з рук сходить
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23.07.2021 01:20 Ответить
Справжня релігія не пов'язана ані з політикою ані з комерцією, але дуже впливові мусульмани є у владі РФ (не буду показувати пальцем). Цікаво чому вони не скаржаться своїм братам по вірі? Або чому їхні брати по вірі не допомагають їм?
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23.07.2021 05:53 Ответить
Оффигеть, то-есть, *********** Зе пох на своих граждан, а "турки та мусульманський світ" должны "зреагувати" ?
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23.07.2021 11:02 Ответить
Малося наувазі, що єдиновірці мали б не дипломатично зреагувати.
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23.07.2021 21:41 Ответить
Угу, а Папа Римский за всех католиков должен переживать
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23.07.2021 21:47 Ответить
Блин , в Сирии - намаз на намазе, а кацапы сирийский намаз еще и вагнеровцами защищают. Ой , плохо кончит нарабсея. Крымские татары, украинцы - с вами. Мы знаем, что вы презираете, как мы кацапов-предателей, нарабсеянских татар (казанских и иже), которые подбивали вас смириться с оккупацией Крыма.
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23.07.2021 05:40 Ответить
ЗонаТелеком.....
ГУЛАГ обзавелся собственным мобильным оператором.
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23.07.2021 07:01 Ответить
А где обращение Украины в ОБСЕ за нарушения прав человека по религиозным мотивам? Или нужно ждать ещё несколько кацапских обращений против нас. Как же достали эти клоуны, во внешней политике за два года просрали все мыслимое и немыслимое!
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23.07.2021 08:47 Ответить
 
 