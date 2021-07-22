Во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались возле населенного пункта, - прокуратура

В Николаевской области во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

"По данным следствия, 22.07.2021 года, во время заключительной части учений "Cossack Mace - 2021" на территории полигона "Широкий Лан" на Николаевщине, в ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64 в движении, зафиксировано что снаряды разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства", - говорится в сообщении.

В результате взрывов травмированных и пострадавших нет.

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Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, назначена проверка. Также начато уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).