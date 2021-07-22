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Новости Агрессия России против Украины
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Во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались возле населенного пункта, - прокуратура

Во время танковых стрельб на полигоне

В Николаевской области во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона. 

"По данным следствия, 22.07.2021 года, во время заключительной части учений "Cossack Mace - 2021" на территории полигона "Широкий Лан" на Николаевщине, в ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64 в движении, зафиксировано что снаряды разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства", - говорится в сообщении.

В результате взрывов травмированных и пострадавших нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Международные военные учения Cossack Mace - 2021 стартовали в Украине. ВИДЕО

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, назначена проверка. Также начато уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Автор: 

Николаевская область (2147) оборона (5238) военные учения (3462) Военная прокуратура (933) 54 отдельная мехбригада (184)


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Топ комментарии
+7
В той же Германии вообще куда не стреляй - везде через населенные пункты. И ничего - стреляют. Только иногда через глушитель, чтоб курей не пугать:

Во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались возле населенного пункта, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9599
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23.07.2021 00:09 Ответить
+4
Как раз антихлопушка.

Во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались возле населенного пункта, - прокуратура - Цензор.НЕТ 816
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23.07.2021 00:13 Ответить
+4
В Германии на танковом полигоне в Айзенахе, на стрельбах, я видел как Т-80 болванку под площадку для наблюдения загнал, красиво так плиты поподымало. Всяко бывает на стрельбах, нештатные ситуации, человеческий фактор.
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23.07.2021 00:29 Ответить
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А что, биссектриса проходит через населённые пункты ?
Стреляйте на Гончаровском круге . Там спокойней.
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23.07.2021 00:05 Ответить
Что такое "биссектриса" стрельб или стрельбы?
Через что она не должна проходить? Или наоборот.
Расскажите поподробнее.
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23.07.2021 00:22 Ответить
Есть " сектор" стрельбы , а биссектриса центральная прямая.от начала .

Сектор на полигоне, а не в населённом пункте.
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23.07.2021 00:52 Ответить
А может это называется ОН (основное направление).
И конкретно указывается в ДУ (делениях угломера).
Например ОН 12-53.
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23.07.2021 08:23 Ответить
Директриса!
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23.07.2021 07:48 Ответить
В той же Германии вообще куда не стреляй - везде через населенные пункты. И ничего - стреляют. Только иногда через глушитель, чтоб курей не пугать:

Во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались возле населенного пункта, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9599
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23.07.2021 00:09 Ответить
царь-хлопушка?
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23.07.2021 00:10 Ответить
Как раз антихлопушка.

Во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались возле населенного пункта, - прокуратура - Цензор.НЕТ 816
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23.07.2021 00:13 Ответить
Як через цю антихлопушку потрапити в ціль? Аби стрельнути?
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23.07.2021 00:26 Ответить
Не все стрельбы ведутся прямой наводкой и, даже, не всегда через оптический прицел. На верхних фото стоят САУ, которые вообще обычно не стреляют с наводкой через оптический прицел. Хотя, бывает, что и не САУ. Вот вполне себе танк Леопард-2:

Во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались возле населенного пункта, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8963
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23.07.2021 00:30 Ответить
Полная бредятина кроме случаев испытания ствола на живучесть (количество выстрелов) или испытания целей на пробитие.
Учебные стрельбы танков из положения стоя на месте вообще бессмыслены. Стрельба САУ в условиях с "глушака" стоящего неподвижно, тоже бессмыслены.
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23.07.2021 01:02 Ответить
Шпиенские какие-то САУ и танк - с "глушаками"!
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23.07.2021 06:15 Ответить
В Германии на танковом полигоне в Айзенахе, на стрельбах, я видел как Т-80 болванку под площадку для наблюдения загнал, красиво так плиты поподымало. Всяко бывает на стрельбах, нештатные ситуации, человеческий фактор.
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23.07.2021 00:29 Ответить
знакомый рассказывал как на ночных стрельбах потеряли ориентиры и стрельнули пару раз по вышке с наблюдателями вроде тоже Германия
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23.07.2021 07:50 Ответить
Святое дело- шмальнуть ефрейтору над наблюдателями или по летуну ,тянущему сигару - из шилки,забыв включить зеркальный отворот....
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23.07.2021 11:43 Ответить
сепарам в огород насыпали..
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23.07.2021 00:10 Ответить
Навчання з максимально наближеними умовами до умов війни.
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23.07.2021 00:27 Ответить
Тепер мешканці приватного домогосподарства можуть собі сарай побудувати чи літню кухню
(бо від таких навчань потужно обгидились цеглою )
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23.07.2021 03:46 Ответить
Зачем раздувать?, все целы, ВСУ сухарями расчищалось и все, бывает…
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23.07.2021 05:53 Ответить
Это чтоб уставшие от войны не расслаблялись.
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23.07.2021 07:15 Ответить
Часть снарядов вообще не разорвалась ...
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23.07.2021 09:22 Ответить
Аби сернуть в бік ЗСУ....
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23.07.2021 11:44 Ответить
 
 