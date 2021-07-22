Во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались возле населенного пункта, - прокуратура
В Николаевской области во время танковых стрельб на полигоне "Широкий лан" часть снарядов разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
"По данным следствия, 22.07.2021 года, во время заключительной части учений "Cossack Mace - 2021" на территории полигона "Широкий Лан" на Николаевщине, в ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64 в движении, зафиксировано что снаряды разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства", - говорится в сообщении.
В результате взрывов травмированных и пострадавших нет.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, назначена проверка. Также начато уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).
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Стреляйте на Гончаровском круге . Там спокойней.
Через что она не должна проходить? Или наоборот.
Расскажите поподробнее.
Сектор на полигоне, а не в населённом пункте.
И конкретно указывается в ДУ (делениях угломера).
Например ОН 12-53.
Учебные стрельбы танков из положения стоя на месте вообще бессмыслены. Стрельба САУ в условиях с "глушака" стоящего неподвижно, тоже бессмыслены.
(бо від таких навчань потужно обгидились цеглою )