РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13101 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
453 4

Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь нет

Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь нет

За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.

Так, вблизи Водяного, что возле Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра, 23 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В частности, вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Буки" отработали отражение авиаудара противника на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.

обстрел (27885) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 886
показать весь комментарий
23.07.2021 07:41 Ответить
https://mobile.twitter.com/tukva2017 Тыковка https://mobile.twitter.com/tukva2017 @tukva2017

Забытые дома наушники: автобус: "а ты
сделала россис.паспорт? - "та нахер он нужен(местные...) остановка:"а
где здесь больница гусакА?" - "да там же где и
уткина!"(доброжелательность к приезжим
показать весь комментарий
23.07.2021 07:42 Ответить
Позавчора сдохла ще одна істота. (стрілка)
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 1086
показать весь комментарий
23.07.2021 07:48 Ответить
Какая-то гнилая формулировка "боевых потерь нет". А какие потери? От сердечной недостаточности или вирусной инфекции? Зачем вообще тогда термин "боевых"?
показать весь комментарий
23.07.2021 09:10 Ответить
 
 