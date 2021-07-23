Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь нет
За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.
Так, вблизи Водяного, что возле Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
По состоянию на 7:00 утра, 23 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В частности, вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра.
"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.
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