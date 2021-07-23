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Новости Коронавирус и карантин
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Меркель заявила о "взрывных" темпах заболеваемости COVID-19 в Германии: Уже можно готовиться к дополнительным мерам

Меркель заявила о

В Германии на фоне "взрывного" роста заболеваемости COVID-19 уже можно начинать готовиться к введению более жестких карантинных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на ежегодной большой летней пресс-конференции.

"Уже сейчас можно, и некоторые земли уже приняли постановления, хочу указать на это, уже сейчас можно оказать воздействие на то, чтобы при росте заболеваемости снова ввести дополнительные меры. Повторю, можно дойти до того, чтобы посмотреть, когда будет перегружена система здравоохранения", - сказала Меркель.

"Заболеваемость снова растет в последние дни с вызывающей беспокойство динамикой. Это вызвано "Дельта"-вариантом", - отметила Меркель.

Она подчеркнула, что это требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулярное тестирование). Канцлер призвала граждан страны активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито людей, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это невероятно пугающая ситуация", - Меркель о наводнении в Германии

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии с начала пандемии коронавирусом заразились 3,7 млн человек, а умерли 91 тыс.

6 июля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что после того, как вакцина от коронавируса будет предложена всем желающим, ограничения, направленные на сдерживание пандемии коронавируса в Германии, должны быть отменены. По прогнозам это должно произойти в августе.

Германия (7074) карантин (16729) Меркель Ангела (2125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Начхать на нимцмв.
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23.07.2021 07:35 Ответить
+7
я смотрю, эту старшунцию, с политического олимпа, может снести только преждевременная болезненная смерть
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23.07.2021 07:42 Ответить
+7
Главное чтобы Газпром от этого не пострадал
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23.07.2021 07:50 Ответить
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Начхать на нимцмв.
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23.07.2021 07:35 Ответить
я смотрю, эту старшунцию, с политического олимпа, может снести только преждевременная болезненная смерть
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23.07.2021 07:42 Ответить
Главное чтобы Газпром от этого не пострадал
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23.07.2021 07:50 Ответить
Чим більше подохне нащадків фашистів - тим менш паРаша заробить на газі.
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23.07.2021 07:53 Ответить
Меньше ватных немцев- меньше потребление газа, сплошная выгода , так сказать, по штанмайеру
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23.07.2021 07:54 Ответить
Бог не фраер. Пусть фрау Риббентроп больше лижется с ху_лом, подхватит еще не такую заразу.
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23.07.2021 07:55 Ответить
Их там Спутником Г наверное вакцинируют.
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23.07.2021 08:00 Ответить
Та да! Пфайзером ніхто тут не колеться ( це ж не Украіна) - виключно Спутником , а після йдуть до лісу шишки збирати
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23.07.2021 08:32 Ответить
...або як зомбі працювати на газпром
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23.07.2021 10:06 Ответить
Да немцы такие же кацапы,не зря они всегда Москвой управляли
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24.07.2021 08:31 Ответить
Та стопрацентав ! Адиннарод
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24.07.2021 21:58 Ответить
Карма уже выехала, фрау Риббентроп.
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23.07.2021 08:08 Ответить
У Меркель самой вспышка «русской чумы»
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23.07.2021 08:14 Ответить
Ай ай ай, как же так??!! Ведь согласно нашим прогресивным социалистам, которые дергают Св. Джо за ниточки, европейская система национализированного здравоохранения на это очень и очень! Не то что американская, находящаяся в цепких когтях проклятых капиталистов!
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23.07.2021 08:26 Ответить
 
 