Меркель заявила о "взрывных" темпах заболеваемости COVID-19 в Германии: Уже можно готовиться к дополнительным мерам

В Германии на фоне "взрывного" роста заболеваемости COVID-19 уже можно начинать готовиться к введению более жестких карантинных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на ежегодной большой летней пресс-конференции.

"Уже сейчас можно, и некоторые земли уже приняли постановления, хочу указать на это, уже сейчас можно оказать воздействие на то, чтобы при росте заболеваемости снова ввести дополнительные меры. Повторю, можно дойти до того, чтобы посмотреть, когда будет перегружена система здравоохранения", - сказала Меркель.

"Заболеваемость снова растет в последние дни с вызывающей беспокойство динамикой. Это вызвано "Дельта"-вариантом", - отметила Меркель.

Она подчеркнула, что это требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулярное тестирование). Канцлер призвала граждан страны активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито людей, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер.

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии с начала пандемии коронавирусом заразились 3,7 млн человек, а умерли 91 тыс.

6 июля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что после того, как вакцина от коронавируса будет предложена всем желающим, ограничения, направленные на сдерживание пандемии коронавируса в Германии, должны быть отменены. По прогнозам это должно произойти в августе.