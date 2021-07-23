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Два человека погибли из-за обрыва электропроводов на подтопленном участке в Бердянске, - ГСЧС

Два человека погибли из-за обрыва электропроводов на подтопленном участке в Бердянске, - ГСЧС

Два человека погибли в результате обрыва проводов и их попадания на подтопленный участок в Бердянске (Запорожская обл.).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 июля в Бердянске в результате интенсивных осадков погибли 2 человека (обрыв электропроводов на подтопленном участке) и произошло подтопление 70 домохозяйств. Подразделениями ГСЧС оказана помощь 32 лицам, из них 10 детей (выведено из подтопленных участков). Откачано около 740 куб. м воды. Работы продолжаются", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС в пятницу.

В Одессе в результате интенсивных осадков произошло подтопление 48 дворов и 10 участков автодорог. Жертв и пострадавших нет.

Спасателями оказана помощь 98 лицам, в том числе 39 детей и 1 роженица. Откачано около 30 тыс. куб. м воды. От ГСЧС было привлечено 130 человек и 41 единица техники (в том числе 2 плавсредства). Работы продолжаются.

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Вместе с тем, в с. Нерубайском Одесского района, в результате интенсивных осадков возникло разрушения земляной плотины местного ставка, в результате чего произошло подтопление 10 частных домовладений. Спасателями и коммунальными службами проводились работы по откачке воды и расчистке ливневой канализации. Работы завершены. От ГСЧС привлечено 38 человек и 9 единиц техники.

В с.Двойное Генического района Херсонской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 6 жилых домов и 25 приусадебных участков. Откачаноо около 400 куб. м воды. Для откачки воды были привлечены 4 человека и 2 единицы техники, из них от ГСЧС 2 человека и 1 единица техники.

Бердянск (444) непогода (817) жертвы (2097) Запорожская область (3208) ГСЧС (5022)


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Обидно.Соболезнования родным.
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23.07.2021 09:01 Ответить
 
 