В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 763 новых случая заражения, 639 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 763 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 22 июля 2021 в Украине зафиксированы 763 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 57, медработников - 15).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 446 человек;

летальных случаев - 21;

выздоровели - 639 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 18 411 человек,

методом ИФА - 7 630 человек,

экспресс-тестами - 14 016 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 247 419 человек;

выздоровели - 2 183 642 человека;

летальных случаев - 52 811;

проведено ПЦР-тестов - 11 239 813.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях", - рассказали в Минздраве.







