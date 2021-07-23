На данный момент я не ожидаю прямого участия США в Нормандском формате или в Минском процессе, - Кент
Американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Квин не ожидает прямого участия американских чиновников в Минском процессе или Нормандских встречах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эксклюзивном интервью "Суспильному", отвечая на вопрос о привлечении США в Нормандский формат.
"Я считаю, есть разные способы привлечения. На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в Минском процессе напрямую. Я также не ожидаю присоединения американских должностных лиц к Нормандским встречам напрямую", - отметил Кент.
Он также добавил, что дискуссии по этому продолжаются и продолжатся во время визита президента Зеленского в Вашингтон 30 августа.
"У нас с Дереком Чолле (советником Госдепартамента США. - Ред.) были разговоры на эту тему с украинскими должностными лицами здесь в Киеве. Эти же разговоры будут и в Вашингтоне, когда президент Зеленский приедет с визитом. Я знаю, что министр иностранных дел Кулеба и председатель Офиса президента Ермак за несколько недель поедут в Вашингтон для подготовки этого визита. И я уверен, что мы будем интенсивно об этом говорить во время этих встреч", - подчеркнул дипломат.
Кент также отметил, что прогресса в переговорах нет, в частности, потому что российская сторона "не относится серьезно" к своим обязательствам.
"Я знаю, что украинские чиновники разочарованы недостатком прогресса в переговорах. Впервые я услышал от главы украинской ТКГ еще в августе 2015 года, когда Владимир Горбулин занимался этим. И он сказал: Джордж, план, если Россия не выполнит требования Минских соглашений? Они должны быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Прошло 6 лет после этого вопроса и Россия продолжает не выполнять свои обязательства. Что мы пытались сделать после этого - несколько раундов интенсивной работы с русскими. Это делала Тори Нуланд, которая занимала должность помощника госсекретаря по европейским вопросам с Владиславом Сурковым в 2016-м, Курт Волкер, который был специальным посланником исключительно по переговорам в 2017-м. В обоих случаях было ясно, что русские не серьезно к этому относились. Поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров", - рассказал Кент.
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пока глухой зеленый тупик.
протокол будет соблюден ето несомненно, обо всем остальном мы просто не узнаем.
ето обычная реакция собаки на раздражение - Павлов о собаках знал все.
Потому Украину отправят в игнор - с любой властью. И будут изображать дикую озабоченность. Как всегда.
Пора это понять. И не верить обещаниям. Ничьим.
Різних кольорів ...
Может, вспомним -
как сынок-нарик Правящего Старпера работал в нашенской воровской компании?
Уже тогда все было ясно!!!
Страна возродится, когда будут править свои (не хитрожопые и их подстилки)
Вы шо - еще не все цукерки получили?
Напомню:
Коломойский в США под следствием.
Зеленский объявил про смену Западного вектора на китайский.
Китай официалтно объявлен одной из главных угроз для США.
Безпринципные ***** на переговорах просто не нужны.