РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13523 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 967 44

На данный момент я не ожидаю прямого участия США в Нормандском формате или в Минском процессе, - Кент

На данный момент я не ожидаю прямого участия США в Нормандском формате или в Минском процессе, - Кент

Американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Квин не ожидает прямого участия американских чиновников в Минском процессе или Нормандских встречах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эксклюзивном интервью "Суспильному", отвечая на вопрос о привлечении США в Нормандский формат.

"Я считаю, есть разные способы привлечения. На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в Минском процессе напрямую. Я также не ожидаю присоединения американских должностных лиц к Нормандским встречам напрямую", - отметил Кент.

Он также добавил, что дискуссии по этому продолжаются и продолжатся во время визита президента Зеленского в Вашингтон 30 августа.

"У нас с Дереком Чолле (советником Госдепартамента США. - Ред.) были разговоры на эту тему с украинскими должностными лицами здесь в Киеве. Эти же разговоры будут и в Вашингтоне, когда президент Зеленский приедет с визитом. Я знаю, что министр иностранных дел Кулеба и председатель Офиса президента Ермак за несколько недель поедут в Вашингтон для подготовки этого визита. И я уверен, что мы будем интенсивно об этом говорить во время этих встреч", - подчеркнул дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потока 2" еще не решен

Кент также отметил, что прогресса в переговорах нет, в частности, потому что российская сторона "не относится серьезно" к своим обязательствам.

"Я знаю, что украинские чиновники разочарованы недостатком прогресса в переговорах. Впервые я услышал от главы украинской ТКГ еще в августе 2015 года, когда Владимир Горбулин занимался этим. И он сказал: Джордж, план, если Россия не выполнит требования Минских соглашений? Они должны быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Прошло 6 лет после этого вопроса и Россия продолжает не выполнять свои обязательства. Что мы пытались сделать после этого - несколько раундов интенсивной работы с русскими. Это делала Тори Нуланд, которая занимала должность помощника госсекретаря по европейским вопросам с Владиславом Сурковым в 2016-м, Курт Волкер, который был специальным посланником исключительно по переговорам в 2017-м. В обоих случаях было ясно, что русские не серьезно к этому относились. Поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров", - рассказал Кент.

переговоры (5073) США (27156) Донбасс (26957) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Кент Джордж (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Это недостаточно ясно. Зеленский - человек прямолинейный, как кирзовый сапог. Ему надо прямо говорить, что он - идиот. По-другому не поймет.
показать весь комментарий
23.07.2021 08:30 Ответить
+8
Сливают ЗЕбилоида все кому не лень
показать весь комментарий
23.07.2021 08:30 Ответить
+8
Минский процесс тю-тю. После выбрыков Бацки Бульбофюррера на нем можно ставить хрест, бо в Минск никто не поедет теперь, ну окромя кацапов конешно
показать весь комментарий
23.07.2021 08:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это недостаточно ясно. Зеленский - человек прямолинейный, как кирзовый сапог. Ему надо прямо говорить, что он - идиот. По-другому не поймет.
показать весь комментарий
23.07.2021 08:30 Ответить
он и прямо не поймет в силу того, шо он идиот.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:23 Ответить
Скоро узнаём, где-то через месяц. Возможно
показать весь комментарий
23.07.2021 11:28 Ответить
а шо будет через месяц, на шо надеятся?
пока глухой зеленый тупик.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:31 Ответить
Шо клоуну объяснят, шо оно собой представляет. Это произойдет 30 августа, если, конечно, наш зеленый недомерок опять не отчудит какое-нибудь представление. Тогда шансов на спокойное развитие ситуации практически не останется.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:41 Ответить
вы о встрече с Байденом?
протокол будет соблюден ето несомненно, обо всем остальном мы просто не узнаем.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:44 Ответить
не только. я больше про тем действиям, которые он станет предпринимать после встречи. Тогда же станет понятно, о чем шла речь и какие выводы были сделаны из разговора.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:49 Ответить
чем больше его "отметелят" в Вашингтоне, тем больше он начнет дурковать в Украине.
ето обычная реакция собаки на раздражение - Павлов о собаках знал все.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:53 Ответить
Не обижайте собак, они находятся на куда как высшей ступени развития, чем наш зелёный валенок Думаю, что пояснения будут однозначными, понятными и такими, что не позволят дурить. Время дури заканчивается, наступают проблемные времена. Будет не до дури.
показать весь комментарий
23.07.2021 12:15 Ответить
а фонарь под бубиным глазом запудрит ленка, а менделия юлия просто цемнет как преданная и любящяя секретарша.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:47 Ответить
Сливают ЗЕбилоида все кому не лень
показать весь комментарий
23.07.2021 08:30 Ответить
Минский процесс тю-тю. После выбрыков Бацки Бульбофюррера на нем можно ставить хрест, бо в Минск никто не поедет теперь, ну окромя кацапов конешно
показать весь комментарий
23.07.2021 08:35 Ответить
На данный момент я не ожидаю прямого участия США в Нормандском формате или в Минском процессе, - Кент - Цензор.НЕТ 1721
показать весь комментарий
23.07.2021 08:35 Ответить
На данный момент я не ожидаю прямого участия США в Нормандском формате или в Минском процессе, - Кент - Цензор.НЕТ 5114
показать весь комментарий
23.07.2021 08:36 Ответить
Украина должна немедленно денонсировать Минские соглашения! Путин в любом случае своё кровавое рыло засунет в Украину! Но по крайней мере не будет этого унижения, что мы должны имплементировать какое-то гавнище в виде ОРДЛО в Украину!
показать весь комментарий
23.07.2021 08:37 Ответить
Да "без разницы" кто у нас у власти. Просто приоритет у американцев и немцев, да и французов со товарищи - нынче конкретный. Мир/бизнес с Путиным. По какой причине такая жажда этого - Байдену с Меркель виднее. Возможно, личный шантаж, возможно, огромные деньги - это уже детали.
Потому Украину отправят в игнор - с любой властью. И будут изображать дикую озабоченность. Как всегда.
Пора это понять. И не верить обещаниям. Ничьим.
показать весь комментарий
23.07.2021 08:42 Ответить
Если сын Байдена Хантер побирался в Украине в некой Бурисме, то не удивлюсь если действительно бабло победило добро
показать весь комментарий
23.07.2021 08:44 Ответить
были разговоры/ Кодлан Коломойского болтовнёй-трескотнёй прикрывает свою цель -продажу Украины. Американцы в этом участвовать не желают./ 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Зеленский подписал закон о продаже земли.
показать весь комментарий
23.07.2021 08:45 Ответить
А лагеря в РФ, кстати, строят для украинцев. На миллионы людей. 👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺
показать весь комментарий
23.07.2021 08:46 Ответить
А ты, типа, прорабом там??? Не лень, с утра, пургу нести?!
показать весь комментарий
23.07.2021 08:54 Ответить
он наверно имел ввиду концентрационные лагеря
показать весь комментарий
23.07.2021 08:56 Ответить
Это мокша под проксей.Утренняя смена лахтинских калоедов,заступила на дежурство
показать весь комментарий
23.07.2021 08:57 Ответить
Это не пурга. Много миллионов украинцев планируют переселить в Сибирь, в Заполярье, на Д. Восток. Жириновский говорил. И не только он. А лагеря концентрационные действительно строят.
показать весь комментарий
23.07.2021 13:24 Ответить
Вот на вас, рашистких свиньях, их и опробуют. Первые уже пошли
показать весь комментарий
23.07.2021 09:16 Ответить
закон про эвакуацию. Признают украинцев автоматически гражданами рф и интернируют в Сибирь.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:20 Ответить
Да. Есть такие планы
показать весь комментарий
23.07.2021 13:22 Ответить
Но виновен не жираф, а тот кто крикнул из ветвей ... (с) Высоцкий
показать весь комментарий
23.07.2021 08:55 Ответить
Зеленский прямо сказал, что его формула Штаймайера устраивает. ОРДЛО в составе Украины устраивает. Представиели от ДНР и ЛНР в ВР Украины тоже устраивают. Про вывод войск Московии из ОРДЛО он не говорит. Неужели об этом должны говорить Байден, Макрон и Меркель ?
показать весь комментарий
23.07.2021 08:57 Ответить
формула штангенциркуля, если быть точным
показать весь комментарий
23.07.2021 09:02 Ответить
Зеленський це ідіот. З ним і поступають як з ідіотом. Тільки погано те, що в цього ідіота в заручниках населення великої країни. Але за це потрібно подякувати 73 відсоткам, для яких какая разница
показать весь комментарий
23.07.2021 11:02 Ответить
Што ето за фраер? Што ето за кент?!
показать весь комментарий
23.07.2021 09:12 Ответить
І метелик, і хустинка ...
Різних кольорів ...
показать весь комментарий
23.07.2021 09:15 Ответить
Судя по последним событиям, участие США особенно ничего не изменит. Будут сообща ублажать агрессора. Третья мировая не за горами...
показать весь комментарий
23.07.2021 09:32 Ответить
А что ожидать от подонков?
Может, вспомним -
как сынок-нарик Правящего Старпера работал в нашенской воровской компании?
Уже тогда все было ясно!!!
показать весь комментарий
23.07.2021 09:45 Ответить
Кхм... Вам не кажется, что после заявлений действующего президента"вайна выгодна порошенко, как только он уйдёт - она закончицца", немного глупо требовать от партнёров эскалации "вайны выгодной Порошенко" ? Вы или трусы оденьте, или крестик снимите.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:51 Ответить
Вы говорите о двух сортах хитрожопого дерьма, поэтому - не ищите логики.
Страна возродится, когда будут править свои (не хитрожопые и их подстилки)
показать весь комментарий
23.07.2021 11:26 Ответить
Тогда нех кивать на партнёров, не?
показать весь комментарий
23.07.2021 16:55 Ответить
Политика предательства: сколько раз США "кинули" своих друзей и союзников
показать весь комментарий
23.07.2021 10:19 Ответить
Сколько? Кстати напомню - "вайна выгодна Порошенко", вы что, хотите шоб штаты разрушили миролюбивую политику Зе, и поддержали Пороха? Вам выгодна война?
показать весь комментарий
23.07.2021 10:54 Ответить
Ну нельзя же быть таким порохоботом!
Вы шо - еще не все цукерки получили?
показать весь комментарий
23.07.2021 11:27 Ответить
Бери выше, только чёрный шоколад
показать весь комментарий
23.07.2021 16:56 Ответить
И давно Коломойский и его марионеточный наркоман стали друзьями США?

Напомню:
Коломойский в США под следствием.
Зеленский объявил про смену Западного вектора на китайский.

Китай официалтно объявлен одной из главных угроз для США.
показать весь комментарий
23.07.2021 14:44 Ответить
Сєгодня - кєнт, а завтра - мєнт
показать весь комментарий
23.07.2021 12:24 Ответить
Все идет к тому, что в Нормандском процессе не будет представителей Украины.

Безпринципные ***** на переговорах просто не нужны.
показать весь комментарий
23.07.2021 14:42 Ответить
 
 