РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9844 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 140 5

За сутки в Украине рекорд: вакцинировали от коронавируса 139 441 человека, всего - 2 920 068, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине рекорд: вакцинировали от коронавируса 139 441 человека, всего - 2 920 068, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 619 131 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине опять новый рекорд прививок за сутки! 139 441 человек вакцинирован против COVID-19 22 июля 2021. Первую дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированы - 63 272 человека.

В течение суток работали: 743 мобильные бригады, 2 672 пункта вакцинации, 171 центр вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 763 новых случая заражения, 639 человек выздоровели

С начала прививочной кампании привиты 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу - 2 920 066 человек, полностью иммунизирован и получил 2 дозы - 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 539 197 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине рекорд: вакцинировали от коронавируса 139 441 человека, всего - 2 920 068, - Минздрав 01
За сутки в Украине рекорд: вакцинировали от коронавируса 139 441 человека, всего - 2 920 068, - Минздрав 02
За сутки в Украине рекорд: вакцинировали от коронавируса 139 441 человека, всего - 2 920 068, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Ляшка остался чуть больше месяц шоб до дня Независимости посадить миллиард деревьев вакцЫнировать 27 миллионов человек
показать весь комментарий
23.07.2021 08:51 Ответить
ВАКЦИНИРОВАНЫ!
"вакцинированы от коронавируса рекордные 139 441 человек"
показать весь комментарий
23.07.2021 08:58 Ответить
то так громко написано а в рeалi просто кiлькiсть зроблeних уколiв пeршою та другою дозами. для досягнння хотєлки Ляшка у 10 млн на 24.08 трeба колоти по 100 000 кожною дозою у дeнь
показать весь комментарий
23.07.2021 09:22 Ответить
Позавчера вкололи вторую дозу Спутника V,белорусского разлива,правда Как бы не относится к Мордору-эту вакцину выпускает предприятие,делавшее бактериологическое оружие.Эти в вирусах понимают все))Последствия-после первого укола,поднялась температура на несколько часов,и небольшая диарея была,после второго-ничего.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:01 Ответить
Они там все по одному принципу - вектора - тоесть, адресной доставки. Берут аденовирус - старую болячку типа насморка, цепляют к ее геному новый кусок кода (где его берут, откуда дровишки, то хрензна... Гении вручную пинцетами сложили!) - и вот этот весь код зашифрован в ниточке - рибонуклеиновой (в сложных организмах их две связанных меж собой ещё - днк). Вот эта вот хрень щапаковывается в человека путем инъекции - и его рибосомы в клетках начинают производить как копир то что, прислали векторной почтой прям туда, куда надо. Без небольших отличий в средствах и способах - вся эта ковилдианская вакцинная лабуда по миру - построена по такому принципу. Остальное тупо не работает))) Грипп лечат и вакцинируют от года в год, толку нет))) Там как с крокодилами на красной площади - потому и нет их, что отпугиваем хлопая в ладоши...(с)Примерно как производят вакцины.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:06 Ответить
 
 