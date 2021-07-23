За сутки в Украине рекорд: вакцинировали от коронавируса 139 441 человека, всего - 2 920 068, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 619 131 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине опять новый рекорд прививок за сутки! 139 441 человек вакцинирован против COVID-19 22 июля 2021. Первую дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированы - 63 272 человека.

В течение суток работали: 743 мобильные бригады, 2 672 пункта вакцинации, 171 центр вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу - 2 920 066 человек, полностью иммунизирован и получил 2 дозы - 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 539 197 прививок", - рассказали в Минздраве.





