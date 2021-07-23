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Новости Коронавирус и карантин
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С августа в Италии будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных посетителей

С августа в Италии будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных посетителей

В Италии с 6 августа на многолюдные мероприятия будут пускать только тех, кто полностью вакцинирован от коронавируса COVID-19.

Как пишет газета "Коррьере делла сера", об этом заявили власти страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В четверг итальянское правительство согласовало изменение принципа работы так называемого "зеленого пропуска", в котором отмечается, вакцинирован ли тот или иной человек. С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны. На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" не потребуется.

Ночные клубы в Италии пока что останутся закрытыми.

"Зеленые пропуска" не потребуется в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах.

Как сообщают СМИ, мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск" требовали только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.

"Зеленый пропуск" - это документ, который подтверждает, что его владелец был вакцинирован, сдал негативный тест на коронавирус или выздоровел от заболевания. В Италии его используют с июня.

Согласно информации издания The Financial Times, в Италии обе дозы получили 45,9% населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии не будут делать прививки вакциной AstraZeneca людям младше 60 лет

За весь период пандемии в Италии было зарегистрировано около 4,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 127 тыс. смертей от заболевания.

Автор: 

Италия (1655) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А кого це колише ?
Наратив лише один: шпигатися. Більше того, встановлені показники, тому тиснуть усіма способами, порушують закони і права людей, аби виконати план.
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23.07.2021 09:08 Ответить
+2
электронный концлагерь
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23.07.2021 08:53 Ответить
+1
А это уже расизм и дискриминация
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23.07.2021 08:47 Ответить
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А это уже расизм и дискриминация
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23.07.2021 08:47 Ответить
Нема слів....
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23.07.2021 08:50 Ответить
электронный концлагерь
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23.07.2021 08:53 Ответить
Мда... И сколько еще придется сделать прививок, чтобы куда-то сходить? Две уже сделали, сейчас для дельта-штамма еще одну придется. Потом появится еще какой-нибудь эпсилон, дзета, эта, тета и т.д. и т.п. И каждый раз новую вакцину колоть? Это ж что с иммунитетом будет?
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23.07.2021 08:59 Ответить
А кого це колише ?
Наратив лише один: шпигатися. Більше того, встановлені показники, тому тиснуть усіма способами, порушують закони і права людей, аби виконати план.
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23.07.2021 09:08 Ответить
Краще б ліки повноцінні зробили. Щоб можна було прийняти і одужати. А не пхпти у себе різну гидоту "про всяк випадок", яка ще невідомо чи спрацює...
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23.07.2021 09:14 Ответить
Якщо можливо - хай би створили. Але це - вірус + швидко мутує. Навряд.
Спрацює-не спрацює - то одне (само собою), а от подальші наслідки (тим більше, якщо "борці" не зупиняться і продовжуватимуть з вимогами регулярних щеплень щокілька місяців) можуть бути страшними.
Що тоді казатимуть про навантаження на мед.систему і надлишкову смертність ?

Колега сьогодні казала: йде в неділю на другу дозу і розраховує в понеділок на роботу не прийти. Говорила, що її сусідка (та інші знайомі) після другої дози погано почувалися.
Інша розказувала, що температура була, нудило, спала, слабкість.
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23.07.2021 09:26 Ответить
Ну це ж не СНІД, врешті-решт. Хоча й там змогли частково вирішити проблему - зараз ВІЧ-інфіковані можуть спокійно жити, приймаючи пігулки.

А ось про симптоми можу ще додати діарею. Сусіду робили щеплення AstraZeneca і його декілька днів добряче поковбасило. Потім ніби припинилося.
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23.07.2021 09:31 Ответить
в КОВИД-19 специально есть 2 вставки от ВИЧ
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23.07.2021 10:25 Ответить
Все правильно. Кому не нравятся новые правила - пускай не ходят на массовые тусовки.
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23.07.2021 09:01 Ответить
Здесь тоже надо такое ввести. Был Атлас Уикенд, на котором никто ничего не соблюдал. В итоге увеличилось количество инфицированных
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23.07.2021 12:53 Ответить
 
 