С августа в Италии будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных посетителей
В Италии с 6 августа на многолюдные мероприятия будут пускать только тех, кто полностью вакцинирован от коронавируса COVID-19.
Как пишет газета "Коррьере делла сера", об этом заявили власти страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В четверг итальянское правительство согласовало изменение принципа работы так называемого "зеленого пропуска", в котором отмечается, вакцинирован ли тот или иной человек. С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны. На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" не потребуется.
Ночные клубы в Италии пока что останутся закрытыми.
"Зеленые пропуска" не потребуется в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах.
Как сообщают СМИ, мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск" требовали только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.
"Зеленый пропуск" - это документ, который подтверждает, что его владелец был вакцинирован, сдал негативный тест на коронавирус или выздоровел от заболевания. В Италии его используют с июня.
Согласно информации издания The Financial Times, в Италии обе дозы получили 45,9% населения.
За весь период пандемии в Италии было зарегистрировано около 4,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 127 тыс. смертей от заболевания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наратив лише один: шпигатися. Більше того, встановлені показники, тому тиснуть усіма способами, порушують закони і права людей, аби виконати план.
Спрацює-не спрацює - то одне (само собою), а от подальші наслідки (тим більше, якщо "борці" не зупиняться і продовжуватимуть з вимогами регулярних щеплень щокілька місяців) можуть бути страшними.
Що тоді казатимуть про навантаження на мед.систему і надлишкову смертність ?
Колега сьогодні казала: йде в неділю на другу дозу і розраховує в понеділок на роботу не прийти. Говорила, що її сусідка (та інші знайомі) після другої дози погано почувалися.
Інша розказувала, що температура була, нудило, спала, слабкість.
А ось про симптоми можу ще додати діарею. Сусіду робили щеплення AstraZeneca і його декілька днів добряче поковбасило. Потім ніби припинилося.