ВОЗ сообщила о рекордной суточной смертности от COVID-19 в мире: скончались 19 748 человек

21 июля в мире был установлен рекордный суточный прирост смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, обновленные 23 июля.

За сутки скончались 19 748 инфицированных. До этого рекордным оставался показатель за 28 января – 17 116.

22 июля, по предварительным данным, умерли 8 644 пациента с COVID-19.

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Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 4,13 млн смертей среди инфицированных коронавирусом.

Случаев COVID-19 подтвердили на планете почти 192 млн, в пятерку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (33,9 млн), Индия (31,3 млн), Бразилия (19,4 млн), Россия (6,1 млн) и Франция (5,8 млн).