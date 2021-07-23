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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ сообщила о рекордной суточной смертности от COVID-19 в мире: скончались 19 748 человек

ВОЗ сообщила о рекордной суточной смертности от COVID-19 в мире: скончались 19 748 человек

21 июля в мире был установлен рекордный суточный прирост смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, обновленные 23 июля.

За сутки скончались 19 748 инфицированных. До этого рекордным оставался показатель за 28 января – 17 116.

ВОЗ сообщила о рекордной суточной смертности от COVID-19 в мире: скончались 19 748 человек 01

22 июля, по предварительным данным, умерли 8 644 пациента с COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от вакцин и придется все начать сначала

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 4,13 млн смертей среди инфицированных коронавирусом.

Случаев COVID-19 подтвердили на планете почти 192 млн, в пятерку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (33,9 млн), Индия (31,3 млн), Бразилия (19,4 млн), Россия (6,1 млн) и Франция (5,8 млн).

ВОЗ (777) карантин (16729) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Із 7 лярдів,? Для чого нагнітаємо істерію?, Не набридло?
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23.07.2021 08:54 Ответить
+1
ууу, как страшно, а сколько в дтп за сутки в мире умерло?
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23.07.2021 10:15 Ответить
+1
Від сьогодні у столиці вакцинуватися від коронавірусу можуть всі охочі.
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
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23.07.2021 10:29 Ответить
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Із 7 лярдів,? Для чого нагнітаємо істерію?, Не набридло?
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23.07.2021 08:54 Ответить
Надеюсь вакцинированные люди не пострадали !!!
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23.07.2021 08:55 Ответить
Треба прибрати російську версію. Це не клуб поліглотів.
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23.07.2021 09:03 Ответить
зачем? лично я ненавижу апостроф - че мне изгаляться по нашему, если по русски быстрее и проще?
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23.07.2021 09:21 Ответить
б*же, ну когда уже Попа Римский прогонит вирус, а то Яхве чет не слышит воплей попов, которые теряют бабло, так как не только лишь все бабушки бегают по капищам и золотят толстые жадные клешни бородатых ссуществ в платьях
жаль что Гундяй не дохнет пока что
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23.07.2021 09:23 Ответить
ууу, как страшно, а сколько в дтп за сутки в мире умерло?
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23.07.2021 10:15 Ответить
В этом году в ДТП по всему миру погибло 752135 человек
https://www.worldometers.info/

23 июля - 204 день года
В среднем погибало в ДТП 752135/204=3687 человек в день.
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23.07.2021 10:39 Ответить
Від сьогодні у столиці вакцинуватися від коронавірусу можуть всі охочі.
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:29 Ответить
 
 