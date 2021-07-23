Более длительный промежуток между двумя дозами вакцины Pfizer дает лучший иммунитет от COVID-19, - исследование
Британские исследователи обнаружили, что более длительный промежуток между первой и второй дозами вакцины Pfizer-BioNTech заставляет иммунную систему организма вырабатывать больше антител, борющихся с коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
По мнению экспертов, восьминедельный перерыв может быть лучшим вариант для борьбы со штампом Дельта.
Во время исследования ученые сравнили иммунные ответы 503 сотрудников NHS, которые получили две прививки с разной периодичностью в конце 2020 и начале 2021 года. Уровни антител в их крови были измерены через месяц после второй дозы вакцины.
Исходя из результатов ученые сделали следующие выводы:
- как короткие, так и длинные интервалы дозирования вакцины Pfizer в целом вызывали сильный иммунный ответ;
- трехнедельный интервал позволил выработать меньше антител, чем 10-недельный интервал;
- в то время как уровни антител упали после первой дозы, уровни Т-клеток - другого типа иммунных клеток - оставались высокими;
- более длительный интервал вакцинации привел к меньшему количеству Т-клеток в целом, но к большей доле вспомогательных Т-клеток, которые, по мнению исследователей, поддерживают иммунную память.
Доктор Ребекка Пейн, один из авторов исследования из Университета Ньюкасла, заявила: "Наше исследование предоставляет обнадеживающие доказательства того, что оба режима дозировки вызывают устойчивый иммунный ответ против Sars-CoV-2 после двух доз. Теперь нам необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять всю клиническую значимость наших результатов".
Исследование, финансируемое государством, опубликовано в предпечатном документе, еще не прошедшем экспертную оценку.
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https://www.fda.gov/media/144624/download
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
Такое впечатление, что "новость" подгоняется под реалии Украины - где никто ничего гарантировать и обеспечить не может...!
Но вот ПРАВДА ли на самом деле, о том, что свойства вакцины не ухудшаются при таких новых раскладах... !?