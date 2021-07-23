РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13523 посетителя онлайн
Новости Газовая война
2 815 27

Сенатор Круз будет блокировать утверждение в должности выдвиженцев администрации Байдена до введения санкций против "Северного потока-2"

Сенатор Круз будет блокировать утверждение в должности выдвиженцев администрации Байдена до введения санкций против

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать при голосовании в Сенате утверждение на дипломатические посты выдвиженцев администрации до тех пор, пока она не введет санкции, предусмотренные Конгрессом, в отношении компаний, строящих "Северный поток 2".

По словам Круза, госсекретарь Энтони Блинкен "неоднократно заявлял, что их отказ от санкций может быть отменен", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что ж, хорошо. Он наметил путь вперед: отменить отказ и фактически следовать закону. И когда они отменят отказ, я с радостью откажусь от блокирования. Во власти госдепартамента отменить отказ от санкций в любое время", - заявил политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" не дает Украине никаких гарантий, - вице-премьер Стефанишина

Он отметил: "Я думаю, что если они продолжат идти по этому пути, это будет на порядок более серьезным, чем то, что Джимми Картер отдал Панамский канал. Спустя пять десятилетий это остается впечатляющей потерей для внешней политики США, и президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы. Я считаю, что решение Байдена (президент США Джо Байден. - Ред.) и Харрис (вице-президент США Камала Харрис. - Ред.) по "Северному потоку 2" по значимости находится на таком же уровне".

"Наступит 20 января 2025 года (по традиции - день инаугурации президента, победившего на очередных выборах. - Ред.) и следующий президент, а я верю, что это будет республиканец, восстановит санкции против трубопровода. А это будет означать, что на европейскую компанию, которая способствовала сооружению этого трубопровода, опустится дамоклов меч, поскольку более не будет существовать Белого дома, который просто капитулирует перед Россией", - заявил политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не исключаем введение новых санкций за "Северный поток-2", - Госдеп США

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Автор: 

Байден Джо (2795) россия (96200) США (27156) Северный поток (1458) Блинкен Энтони (937) Харрис Камала (122) Круз Тед (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
За последние два дня свое мнение по поводу сп-2 выразили наши большие друзья (поляки, балтийцы, американские сенаторы и тд) и враги, но только найвеличніший с обосранным памперсом уже который день не может родить от страха, хоть какое-то мнение в свое оправдание. Ведь зрада национальных интересов с сп-2 - это по большей мере его рук дело, а совсем не байдена-меркельши, как нас пытаются убедить троли подоляка.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:12 Ответить
+10
Вот сила американской демократии. Когда аж один сенатор может на что-то повлиять. А у нас шоб сделать к примеру импичмент зебобу это из области фантастики
показать весь комментарий
23.07.2021 09:04 Ответить
+8
Сенатор Круз будет блокировать утверждение в должности выдвиженцев администрации Байдена до введения санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 56
показать весь комментарий
23.07.2021 09:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот сила американской демократии. Когда аж один сенатор может на что-то повлиять. А у нас шоб сделать к примеру импичмент зебобу это из области фантастики
показать весь комментарий
23.07.2021 09:04 Ответить
Круз forever! Круз - наш президент!
показать весь комментарий
23.07.2021 09:06 Ответить
А от до речі йому варто про це задуматися. Бо Круз - справжній республіканець, такий, як МакКейн, а не такий, як Трамп!
показать весь комментарий
23.07.2021 09:10 Ответить
Вот. И когда станет президентом, пусть вспомнит, кто его надоумил.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:12 Ответить
Я вот и сам сколько раз думал:НАФИГА республиканцам это позорище Трамп?Даже с финансовой точки зрения не нужен:он весь в долгах и кредитах
показать весь комментарий
23.07.2021 12:16 Ответить
Сенатор Круз будет блокировать утверждение в должности выдвиженцев администрации Байдена до введения санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 56
показать весь комментарий
23.07.2021 09:10 Ответить
За последние два дня свое мнение по поводу сп-2 выразили наши большие друзья (поляки, балтийцы, американские сенаторы и тд) и враги, но только найвеличніший с обосранным памперсом уже который день не может родить от страха, хоть какое-то мнение в свое оправдание. Ведь зрада национальных интересов с сп-2 - это по большей мере его рук дело, а совсем не байдена-меркельши, как нас пытаются убедить троли подоляка.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:12 Ответить
ВОНО ж 2 роки почивало на лаврах і чекало що все розрулиться само по собі.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:16 Ответить
Респект !
І подяка.

Але українським сектантам =козака= не сподобається така поведінка Круза: =обіжатиме= їхнього "святого і животворящого".
показать весь комментарий
23.07.2021 09:13 Ответить
Никакой он не Козак, а просто старый коррупционер и популист, как и большинство представителей демократов.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:32 Ответить
В Штатах свої розборки і Боже відведи щоб зелені недоумки туди влазили.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:14 Ответить
100 кг тротила (по полкило через каждый километр) замечательно решает проблему трубы из паРашы.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:14 Ответить
Це нічого не дасть, диверсант хрєнов.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:17 Ответить
как по мне, так даст очень много.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:59 Ответить
Трамп, вернись! Бывший Абезьянский зам уже достал. Полоумный старпер!!!
показать весь комментарий
23.07.2021 09:42 Ответить
Трамп, вернись! ©
Навіщо ця біда нам? Щоби знов почути від нього "Ідітє і дагаварівайтєсь с Путіним!"?
Рудий - цінний агент *****: "https://youtu.be/FHr8KCSnE7w?t=536 Я отлично ладил с президентом Путиным - он нравился мне, а я нравился ему "
показать весь комментарий
02.08.2021 11:20 Ответить
Та це прикол. І те, і інше - лайно. На кшталт Бариги і Кловуна
показать весь комментарий
02.08.2021 12:40 Ответить
Сенатор Круз будет блокировать утверждение в должности выдвиженцев администрации Байдена до введения санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3709
показать весь комментарий
02.08.2021 13:17 Ответить
Цікаво, за кого ти голосував у другому турі у 2019?
показать весь комментарий
02.08.2021 13:18 Ответить
На жаль, за Баригу. Як за лайно, що менше смердить.
показать весь комментарий
02.08.2021 15:08 Ответить
"За Баригу"? "За лайно"? Невже?

Сенатор Круз будет блокировать утверждение в должности выдвиженцев администрации Байдена до введения санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2872
показать весь комментарий
02.08.2021 15:57 Ответить
Это понты, не более...
показать весь комментарий
23.07.2021 10:21 Ответить
Треба ще ввести персональні санкції проти Меркель за проштовхування проектів ПП1 і ПП2 та заморозити рахунки ***** і арештувати нерухомість за кордоном.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:43 Ответить
Слава герою Крузу.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:52 Ответить
Круз станет следующим президентом США.
показать весь комментарий
23.07.2021 17:16 Ответить
Вот он - результат деструктивных и русофобских действий засланного казака Витренка
показать весь комментарий
26.07.2021 11:26 Ответить
 
 