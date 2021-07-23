Сенатор Круз будет блокировать утверждение в должности выдвиженцев администрации Байдена до введения санкций против "Северного потока-2"

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что продолжит блокировать при голосовании в Сенате утверждение на дипломатические посты выдвиженцев администрации до тех пор, пока она не введет санкции, предусмотренные Конгрессом, в отношении компаний, строящих "Северный поток 2".

По словам Круза, госсекретарь Энтони Блинкен "неоднократно заявлял, что их отказ от санкций может быть отменен", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что ж, хорошо. Он наметил путь вперед: отменить отказ и фактически следовать закону. И когда они отменят отказ, я с радостью откажусь от блокирования. Во власти госдепартамента отменить отказ от санкций в любое время", - заявил политик.

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Он отметил: "Я думаю, что если они продолжат идти по этому пути, это будет на порядок более серьезным, чем то, что Джимми Картер отдал Панамский канал. Спустя пять десятилетий это остается впечатляющей потерей для внешней политики США, и президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы. Я считаю, что решение Байдена (президент США Джо Байден. - Ред.) и Харрис (вице-президент США Камала Харрис. - Ред.) по "Северному потоку 2" по значимости находится на таком же уровне".

"Наступит 20 января 2025 года (по традиции - день инаугурации президента, победившего на очередных выборах. - Ред.) и следующий президент, а я верю, что это будет республиканец, восстановит санкции против трубопровода. А это будет означать, что на европейскую компанию, которая способствовала сооружению этого трубопровода, опустится дамоклов меч, поскольку более не будет существовать Белого дома, который просто капитулирует перед Россией", - заявил политик.

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Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.