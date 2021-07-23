Вследствие непогоды 13 населенных пунктов в трех областях Украины остались без света, - ГСЧС
Вследствие непогоды без электроэнергии остались 13 населенных пунктов в трех областях Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 23 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 13 населенных пунктов в 3 областях (Киевская - 9, Донецкая - 3 и Кировоградская - 1)", – говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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