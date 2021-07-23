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Тихановская на встречах с американскими политиками попросила усилить санкции против режима Лукашенко

Тихановская на встречах с американскими политиками попросила усилить санкции против режима Лукашенко

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская на встречах с американскими политиками в Вашингтоне заявляла о необходимости усиливать санкции против режима захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Она сказала, что в беседах с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном настаивала, что у США есть моральное обязательство поддерживать белорусов, которые находятся на переднем крае мировой борьбы между автократией и демократией.

Тихановская призналась, что когда она предложила секторальные санкции в отношении контролируемых белорусским правительством отраслей промышленности - калийной, нефтяной, сталелитейной, деревообрабатывающей, - американские собеседники "выразили озабоченность по поводу того, как такие санкции отрицательно скажутся на населении Беларуси".

Светлана Тихановская считает, что в настоящем взгляды в мире и США, в частности, на события в Беларуси сместились на новые кризисы.

"Послушайте, я понимаю, что картина исчезла. В те дни вы все были вдохновлены нашим народом. Но процессы все еще продолжаются. Люди не выходят на улицу не потому, что они сдались, а потому, что их подавляют с помощью насилия и оружия", - заявила Тихановская, обрисовывая свою задачу заявить о процессах в Беларуси миру.

Читайте также: Советник Байдена Салливан - Тихановской: США с союзниками продолжат вводить санкции против режима Лукашенко

По ее словам, более решительные действия "могли бы нанести решающий удар по Лукашенко". Кроме того, она обещала, что в Беларуси пройдет еще одна общенациональная забастовка, но пока не указала четких дат.

Тихановская считает, если Лукашенко удержит власть, то Беларусь может стать "второй Северной Кореей, где ни у кого нет права голоса", или "может быть поглощена Кремлем".

"Мы действительно не знаем, что происходит за занавесом - что Лукашенко продает, чтобы заполучить лояльность Кремля. Предприятия, банки... может быть, даже нашу независимость", - заявила она.

Автор: 

Беларусь (7922) санкции (11475) США (27156) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+7
То есть просила еще сильнее закрутить гайки простым белорусам? 🤣🤣🤣.
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23.07.2021 09:16 Ответить
+4
Света возвращайся на Родину, из за бугра все видится как в царстве кривых зеркал.
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23.07.2021 09:17 Ответить
+4
Санкции против режима Лукашенко ударят только по простым беларусам. Не хотели бороться за свободу своими руками, пусть теперь не стонут. Дядя Сэм за них революцию делать не будет и негров на "Абрамсах" не пришлет. Проверено в Украине
Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 8935
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23.07.2021 09:26 Ответить
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То есть просила еще сильнее закрутить гайки простым белорусам? 🤣🤣🤣.
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23.07.2021 09:16 Ответить
Ни в коем случае. Простые белорусы не протестуют? Нет? Значит поддерживают Луку. Значит должны отказаться и от торговли с "фашиствующими гейскими " странами запада. И от их денег. Шо вам опять не так?
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23.07.2021 10:42 Ответить
Даже американцы в шоке от этой циничной особы!

...американские собеседники "выразили озабоченность по поводу того, как такие санкции отрицательно скажутся на населении Беларуси". Источник: https://censor.net/ru/n3278741
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23.07.2021 13:29 Ответить
Пихуй, лука орёт о враждебном западе, значит разрыв торговых отношений в его интересах.
Шо вам опять не так?
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23.07.2021 16:58 Ответить
Вона ж визнана литвою "президентка Білорусі" може душити голодом свій народ, як хоче...
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23.07.2021 14:37 Ответить
То есть просила еще сильнее закрутить гайки таким дебилам, как ты!
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31.07.2021 23:00 Ответить
ни о чем
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23.07.2021 09:16 Ответить
О, это они могут пообещать. Даже могут какие-то там и ввести. Во только все это для галочки...
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23.07.2021 09:16 Ответить
Бацке санкцЫи как мертвому припарка Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 8727
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23.07.2021 09:20 Ответить
Па ашчушчэниям - што камарык укусіл
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23.07.2021 09:35 Ответить
Света возвращайся на Родину, из за бугра все видится как в царстве кривых зеркал.
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23.07.2021 09:17 Ответить
Sankciji etomu banditu lukosenko nado vesti i za nelegalov, porvat diplomaticeskije i ekonomiceskije otnosenije,zakrit granici,projezd,liubuju torgovliu s nimi .Drugogo kak bi nevizu vyxoda
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23.07.2021 09:25 Ответить
Привет братан🇱🇹. Расскажи правда что из за нелегалов в Литве все слишком печально?
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23.07.2021 09:36 Ответить
Чего печально?Каждый день по сотне беженцев заходит.Демографическая проблема в Литве решена)
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23.07.2021 09:48 Ответить
Da kazdi den po 100 stuk lovit.Ja kak bi nevizu drugogo vyxoda porvat vse dipotnosenyje i ekonomiceskije takze s nim.Zakrit vse dorogi projezdi s nimi,torgovliu takze.Dumaju za nami pojdut ecio i drugije ES strani,nemci v tom cysle
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23.07.2021 10:01 Ответить
Realno absoliutnoje bolsinstvo pojedut domoj.Za 10 denj dolzno otvetit migracijnaja sluzba im.Potom jesli nesoglasni sud no apeliaciji nemozet bit,vsio kak bi dolzno resitsia bystro.Tak sto realno oni mogut probit gde to mesaic,dva a potom deport.Oni vse zakryti pod oxranoj teper,nekuda ujti nemozet iz teritoriji
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23.07.2021 10:18 Ответить
Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 7607Глава МИД Литвы считает плохой тенденцией планы Ирака удвоить число полетов в Минск(с)Labas rytas! Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 5131 Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 7607
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23.07.2021 09:47 Ответить
Nu da jest takoje,porvut dipotnosenyje s Belorus neobizajtes ujdiot lukosenka vsio vernitsia kak bylo. teper poxoze zakrojem vsio
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23.07.2021 10:02 Ответить
Ничего личного,но с соседями надо жить мирно.Литва влезла в белорусский кризис,и теперь отгребает.Вы 25 лет положили на границу,вас защищали белорусские погранцы.Очень плохо,что отношения испортились,и идет гибридная война)Даля бы такого не допустила.
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23.07.2021 10:17 Ответить
Nado konecno no ne mi vet eto delajem,pricina tut jasna sumosec lukosenka.Mi dolzni byli priniat vsex poterpevsix ot rezima,eto vasi liudi.Nicego nepodelajes poteriajem i mi ot torgovli no vi poteriajete gorazdo bolse,uvydyte
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23.07.2021 10:23 Ответить
Лука делает тоже,что Эрдоган.Литва заманивает белорусских айтишников видом на жительство https://tech.onliner.by/2021/05/03/litva-zamanivaet-belorusskix-ajtishnikov-vidom-na-zhitelstvo Согласись,у диктатора есть чувство юмора.Стартанули в Литву вовсе не айтишники
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23.07.2021 10:28 Ответить
iT ocen mnogo zdes uze prijexalo,daze veducije iz vasix kompaniji bojus osibitsia okolo 60 kompaniji uze zdes.Nelegali bolsinstve pojedut domoj i skoro eto zdelajet,jesli smotret kakije zakoni mi priniali teper.Jedut domoj s Libiji,Afganistana duamjete Irakcam jest sansi gde netu vojni?
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23.07.2021 10:33 Ответить
Ваш президент з тіхановською не мають розуму і не бачать на два кроки вперед, посіяли бурю, а від цього буде тільки гірше усім навколо вас. Якби дружили з Лукашенко, то Білорусь би швидше стала європейською, а так -- буде війна.
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23.07.2021 14:01 Ответить
Сейчас уже идут переговоры,чтобы полностью обнулить белорусский транзит в Прибалтике.Нефтепродукты уже через Усть Лугу пошли-на очереди калийные удобрения.РФ весь белорусский транзит под себя заберет.И вот это надо было?Ну,теперь пускай президент Света эти проблемы решает,раз вы ее признали)
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23.07.2021 10:38 Ответить
nefte produkti i tak cerez nas nejezdili,a udobrenije netu v raske gde ix pogruzat,tocnej jesli i jest tak drugoj storone raski,dorogo budet.NO nevazno eto budet vasi problemi,kak i te neftainyje produkti gde prodovat izza sankciji.Real nasi torgovyje partneri,da i vsia torgovlia napravleno s ES,,vot podcytali izza vas mi mozem poteriat tam 0.03 ot VVP eto meloc
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23.07.2021 10:44 Ответить
Це ви з тіхановською винні, що тепер і білоруський кордон небезпечний для України і для Литви. А росіяни не квітки скидатимуть з літаків, і вам дістанеться також понюхати.
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23.07.2021 14:13 Ответить
Izza Belorus Interao poteriat kak mimim 5 raz svojix prodaz zdes.Eto prakticeski jedinstvenyje ix prodazi EVrope.Vot oni ostanutisia dovolni etim ili net?Takze i gazprom dolzen budet prodovat nam gaz ne cerez Belorus,obojdia ejio cerez Latviju.
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23.07.2021 10:48 Ответить
Vot ecio sto zakrojet vam,eto prodazu derevo tocnej vsex otxodov.Eto tysiaci vagon v mesaic idut ot vas.Nasi lesovxozi trubiat sto nado zakryt,poskolku zdes nekuda ix det,a vot zakupajem s vas.Eto vetki i gniljio gde vi ejio budete det,nikto krome nas takoje nepokupajet.tut sotni milionov evro idut vam
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23.07.2021 11:09 Ответить
Eto ne mi dusim a diktator lukosenka svoj narod,jesli te bezit iz svojej strani v tom cysle i Ukrainu,sto vi predlogajete ix neprinimat,nepomoc.Ix bjut,ubyvajet a vi poderzyvajete bandistki rezim.Kak nebut resim s bezencami,no eto lukosenko obojdiostia ocen dorogo.On uze peresiol krasnuju liniju
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23.07.2021 14:34 Ответить
Білорусам було добре з таким "режимом", і зараз добре. А покидають Білорусь небагато людей, тільки ті, кого обдурили.
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23.07.2021 14:53 Ответить
Mi neznajem skolko ix ujexalo.Te kotoryje ujexali nezalujitsia zyzni tut ili u nas ili drugix stranax.Tebia tut za slovo nikto neposadit,neposadit v tiurmu ,kto tut raboatejet polucajet 5 raz bolse zarplati takze
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23.07.2021 15:00 Ответить
В ЄС також б'ють палицями і розпиляють газ, а також затримують протестувальників на вулицях, хіба ви цього не знали? А що роблять з затриманими в країнах ЄС, ви не знаєте? Не треба брехати, ви у своїй ненависті до президент Лукашенка, якого вибрав білоруський народ більшістю, і незаконно визнавши російську агентку тіхановську президентом, визнавши незаконний прапор Білорусі -- перейшли всі червоні лінії.
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23.07.2021 15:02 Ответить
Vot imeno sto lukosenka nikto nevybral,on sam sebia vybral s pomoci dubinok.Predlogajem vet emu davaj cesnyje vybori a on bojitsia takix.Pust dusit svoj narod,oni skoro budet zit izza nego kak Koreji.Vsio idiot k tomu.Konecno ix liudi zavestiu budet smotret kak zyvut ix sosedi i eto ocen pecalno
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23.07.2021 15:18 Ответить
Как это никто не выбирал. Его народ выбрал,добровольно и законно. Знаете почему? потому что доверяют. Про дубинки мне вообще смешно читать. Сделай вам ещё одни выборы и что если он опять победит? Вообще про повторные выборы на шантаж похоже
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24.07.2021 23:58 Ответить
Умри , ска , на Окрестина.
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31.07.2021 23:02 Ответить
Санкции против режима Лукашенко ударят только по простым беларусам. Не хотели бороться за свободу своими руками, пусть теперь не стонут. Дядя Сэм за них революцию делать не будет и негров на "Абрамсах" не пришлет. Проверено в Украине
Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 8935
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23.07.2021 09:26 Ответить
Цікаво, а з якого пуйла якийсь дядя Сем вирішує, повинен народ іншої країни робити революцію чи не повинен? Тим більше, коли влада цей народ повністю влаштовує?
ПС. По аналогії: це те ж саме, як би до твоєї дружини, яка тобою цілком задоволена, прийшов якийсь "дядя Сем" і почав вимагати, щоб вона тебе вигнала і обрала собі іншого чоловіка. А інакше той "дядя Сем" застосує до неї якісь санкції: замкне в сараї чи ще щось. Як ти на це дивишся, не проти такого сценарію?
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24.07.2021 01:40 Ответить
Кіля! Якщо мізкив нема, то хто тобі лвкарь?
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24.07.2021 03:33 Ответить
Курица безмозглая, иди на кухню - жарь котлеты!
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23.07.2021 09:27 Ответить
Перший ешелон "іхтамнєтів" уже в Білорусь прибув - Путін "забоявся", що у білорусів "забурчить у животі" раніше, ніж почнуться "навчання" і вони вийдуть на вулиці не з "квіточками" , а з каструлями Тому почав "гібридну окупацію за два місяці до початку навчань Про це раціонально мислячі люди України казали білорусам ще в минулому році У відповідь отримали лайку і образи Тепер вони "дочекалися" і "допросилися" Всі посилення санкцій тепер приведуть до падіння рівня життя простих людей; потім - до їх стихійних виступів Однак "Лука" ВЖЕ "підстрахувався", навчений гірким досвідом Януковича - на даний момент УЖЕ існує договір між ним і Путіним про пряме придушення "масових безпорядків" силами РФ І вони ВЖЕ там!!! Результат, я думаю, зрозумілий!
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23.07.2021 09:43 Ответить
Цього й добивалися тіхановські, бабарики і цепкали протестами -- щоб змусити білорусів інтегруватися. А литва допомогла раші на УРА.
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23.07.2021 14:25 Ответить
Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 3018
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23.07.2021 10:06 Ответить
И подай нам Коломойского.
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23.07.2021 12:29 Ответить
Сбежавшая вся в соплях но в тоже время предлагающая себя на роль"морального авторитета " в поисках заработка на жизнь. ( все ,больше и комментировать не чего)
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23.07.2021 12:04 Ответить
Надо было попросить сбросить бомбу на предприятия калийной, нефтяной, сталелитейной, деревообрабатывающей промышленности, а то американцы как-то слабо удивились.
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23.07.2021 12:28 Ответить
Лукадрочеры, желаю вам всем прожить свои некчемные жизни при синепалой диктатуре и вашим спиногрызам так само.
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31.07.2021 23:05 Ответить
Просто продублирую свой пост, написанный в другой теме.
Просьба ко всем лукадрочерам (а особенно https://censor.net/ru/user/475824) обратить внимание на то, что лукашенковская пропаганда вливает в уши беларусам об Украине:

Я всё ждала, когда же прорвёт лукашенковскую пропаганду по этому поводу. В беларуском ТВ тишина стояла абсолютная. Как же, думаю, должна была прибить эта новость нашего изгоя, чтобы на столько дней они онемели. А не осветить сии новости, когда об этом уже даже товарищ Айшер написал, просто неприлично.
И сегодня их наконец прорвало. Причём, прорвало феерически.Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 9401
Осторожно. 18+
https://www.youtube.com/watch?v=vs09G_pt1Os https://www.youtube.com/watch?v=vs09G_pt1Os

И это только один из. По БТ всё это идёт большими блоками одно за одним и одно другого краше.
Помните, мы все смеялись с перлов расейской пропаганды про распятых мальчиков в трусиках, снегирях, изнасилованных беременных старушек и т. п.

Ведь тогда казалось, что днее этого днища уже не бывает.
Наивные. Что мы знали о днище?
Расеяне хотя бы учитывали, что это будут смотреть, возможно, и дети. Всё-таки это транслируется днём. Все эти распятые мальчики были преподнесены хотя бы более-менее приличным языком.
А вот так сегодня с утра до вечера выглядит беларуское телевидение. С утра до вечера. По всем государственным каналам. Телевизор включать всё страшнее. Вдруг рядом окажутся внуки.
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31.07.2021 23:29 Ответить
 
 