Тихановская на встречах с американскими политиками попросила усилить санкции против режима Лукашенко
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская на встречах с американскими политиками в Вашингтоне заявляла о необходимости усиливать санкции против режима захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.
Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Она сказала, что в беседах с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном настаивала, что у США есть моральное обязательство поддерживать белорусов, которые находятся на переднем крае мировой борьбы между автократией и демократией.
Тихановская призналась, что когда она предложила секторальные санкции в отношении контролируемых белорусским правительством отраслей промышленности - калийной, нефтяной, сталелитейной, деревообрабатывающей, - американские собеседники "выразили озабоченность по поводу того, как такие санкции отрицательно скажутся на населении Беларуси".
Светлана Тихановская считает, что в настоящем взгляды в мире и США, в частности, на события в Беларуси сместились на новые кризисы.
"Послушайте, я понимаю, что картина исчезла. В те дни вы все были вдохновлены нашим народом. Но процессы все еще продолжаются. Люди не выходят на улицу не потому, что они сдались, а потому, что их подавляют с помощью насилия и оружия", - заявила Тихановская, обрисовывая свою задачу заявить о процессах в Беларуси миру.
По ее словам, более решительные действия "могли бы нанести решающий удар по Лукашенко". Кроме того, она обещала, что в Беларуси пройдет еще одна общенациональная забастовка, но пока не указала четких дат.
Тихановская считает, если Лукашенко удержит власть, то Беларусь может стать "второй Северной Кореей, где ни у кого нет права голоса", или "может быть поглощена Кремлем".
"Мы действительно не знаем, что происходит за занавесом - что Лукашенко продает, чтобы заполучить лояльность Кремля. Предприятия, банки... может быть, даже нашу независимость", - заявила она.
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...американские собеседники "выразили озабоченность по поводу того, как такие санкции отрицательно скажутся на населении Беларуси". Источник: https://censor.net/ru/n3278741
Шо вам опять не так?
ПС. По аналогії: це те ж саме, як би до твоєї дружини, яка тобою цілком задоволена, прийшов якийсь "дядя Сем" і почав вимагати, щоб вона тебе вигнала і обрала собі іншого чоловіка. А інакше той "дядя Сем" застосує до неї якісь санкції: замкне в сараї чи ще щось. Як ти на це дивишся, не проти такого сценарію?
Просьба ко всем лукадрочерам (а особенно https://censor.net/ru/user/475824) обратить внимание на то, что лукашенковская пропаганда вливает в уши беларусам об Украине:
Я всё ждала, когда же прорвёт лукашенковскую пропаганду по этому поводу. В беларуском ТВ тишина стояла абсолютная. Как же, думаю, должна была прибить эта новость нашего изгоя, чтобы на столько дней они онемели. А не осветить сии новости, когда об этом уже даже товарищ Айшер написал, просто неприлично.
И сегодня их наконец прорвало. Причём, прорвало феерически.
Осторожно. 18+
https://www.youtube.com/watch?v=vs09G_pt1Os https://www.youtube.com/watch?v=vs09G_pt1Os
И это только один из. По БТ всё это идёт большими блоками одно за одним и одно другого краше.
Помните, мы все смеялись с перлов расейской пропаганды про распятых мальчиков в трусиках, снегирях, изнасилованных беременных старушек и т. п.
Ведь тогда казалось, что днее этого днища уже не бывает.
Наивные. Что мы знали о днище?
Расеяне хотя бы учитывали, что это будут смотреть, возможно, и дети. Всё-таки это транслируется днём. Все эти распятые мальчики были преподнесены хотя бы более-менее приличным языком.
А вот так сегодня с утра до вечера выглядит беларуское телевидение. С утра до вечера. По всем государственным каналам. Телевизор включать всё страшнее. Вдруг рядом окажутся внуки.