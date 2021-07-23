Тихановская на встречах с американскими политиками попросила усилить санкции против режима Лукашенко

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская на встречах с американскими политиками в Вашингтоне заявляла о необходимости усиливать санкции против режима захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Она сказала, что в беседах с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном настаивала, что у США есть моральное обязательство поддерживать белорусов, которые находятся на переднем крае мировой борьбы между автократией и демократией.

Тихановская призналась, что когда она предложила секторальные санкции в отношении контролируемых белорусским правительством отраслей промышленности - калийной, нефтяной, сталелитейной, деревообрабатывающей, - американские собеседники "выразили озабоченность по поводу того, как такие санкции отрицательно скажутся на населении Беларуси".

Светлана Тихановская считает, что в настоящем взгляды в мире и США, в частности, на события в Беларуси сместились на новые кризисы.

"Послушайте, я понимаю, что картина исчезла. В те дни вы все были вдохновлены нашим народом. Но процессы все еще продолжаются. Люди не выходят на улицу не потому, что они сдались, а потому, что их подавляют с помощью насилия и оружия", - заявила Тихановская, обрисовывая свою задачу заявить о процессах в Беларуси миру.

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По ее словам, более решительные действия "могли бы нанести решающий удар по Лукашенко". Кроме того, она обещала, что в Беларуси пройдет еще одна общенациональная забастовка, но пока не указала четких дат.

Тихановская считает, если Лукашенко удержит власть, то Беларусь может стать "второй Северной Кореей, где ни у кого нет права голоса", или "может быть поглощена Кремлем".

"Мы действительно не знаем, что происходит за занавесом - что Лукашенко продает, чтобы заполучить лояльность Кремля. Предприятия, банки... может быть, даже нашу независимость", - заявила она.