РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13579 посетителей онлайн
Новости Земельная реформа Рынок земли
937 24

Милованов о старте рынка земли: Мы видим, что ничего плохого не происходит, но нужно посмотреть, нет ли там ростков рейдерства

Милованов о старте рынка земли: Мы видим, что ничего плохого не происходит, но нужно посмотреть, нет ли там ростков рейдерства

Главная задача первого этапа старта рынка земли - показать населению, что это не опасно для экономики Украины, развеять прежние страхи по этому поводу, и продемонстрировать, что соглашения проводятся прозрачно, без нарушений.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Рынки нужны. Рыночная экономика более эффективна, чем командная. Более того, если рынка официально нет, то он есть неофициально. И все знают, что есть и был теневой рынок земли. Напомню, что аграрные холдинги с большой концентрацией земли возникли именно во время моратория, когда, якобы, рынка земли не было", — сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С момента запуска рынка земли заключено более тысячи сделок купли-продажи, - Минагрополитики

По мнению Милованова, главный результат старта рынка земли - уже преодолены страхи, которыми пугали население противники этого процесса.

Сейчас совершено уже около 1,5 тыс. сделок. Милованов считает, что это очень мало, но не в количестве сейчас суть. Главное - показать украинцам, что ничего страшного с открытием рынка не произошло.

"На всю страну, в которой десятки миллионов гектаров, а соглашение - это 2 гектара у человека пай, это вообще ни о чем, это капля в море. Хорошо, пусть будет так. Сейчас нужно проанализировать все эти первые 1500 сделок, посмотреть, нет ли там каких-то ростков рейдерства, злоупотреблений. Поэтому нормально начинать медленно. И мы видим, что ничего плохого не происходит. И очень важно запустить этот рынок так, чтобы ему доверяли. Чтобы действительно там не было проблем", — пояснил советник Офиса президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-судья КСУ Шишкин о рынке земли: Это 100% нарушение Конституции, они продают не только землю - они продают землю с недрами

Милованов сообщил, что сейчас нарушений в проведении сделок не обнаружено.

"Это хорошо, что мы не видим проблем. Это дает нам оптимизм. Какую надежду на то, что этот рынок через год-два-три действительно начнет работать, и стоимость земли вырастет в разы. Когда цена земли будет расти, это будет означать, что мы, как экономика, зарабатываем больше. Будут инвестиции в эту землю. Будет к ней более хозяйственное отношение", — добавил он.

Автор: 

земля (1950) Милованов Тимофей (289)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Ублюдок зеГнидный, правда Пэтя вместе с колованом земельку торганул ...
показать весь комментарий
23.07.2021 09:15 Ответить
+3
Ще і сраний Голос допоміг.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:22 Ответить
+3
Ничего плохого не происходит. Собственность переходит от законных владельцев в руки моего хозяина, который кормит мой собачий рот.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как можно доверять словам человека, который признался на всю страну, что он дебил?Милованов о старте рынка земли: Мы видим, что ничего плохого не происходит, но нужно посмотреть, нет ли там ростков рейдерства - Цензор.НЕТ 844
показать весь комментарий
23.07.2021 09:14 Ответить
Ублюдок зеГнидный, правда Пэтя вместе с колованом земельку торганул ...
показать весь комментарий
23.07.2021 09:15 Ответить
на наступних виборах президента України, за кого будеш голосувать?
показать весь комментарий
23.07.2021 09:19 Ответить
Всё печально, придётся за Порошенка, но что хорошего в этом земельном дерибане ?
показать весь комментарий
24.07.2021 17:11 Ответить
Порошенко тоже проголосовал за земельный дерибан. Нельзя голосовать ни за кого кто проголосовал за это. Против проголосовали ОПЗЖ и Тимошенко. Но за них по иным причинам нельзя голосовать. Значит ни за кого кто сейчас в парламенте нельзя голосовать. За кого-то из других. Скажете что пропадет голос. Голос пропадет тогда когда проголосовать за негодяя и он пройдет. Лучше уж дать шанс тем кто получше.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:33 Ответить
Ще і сраний Голос допоміг.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:22 Ответить
Милованов о старте рынка земли: Мы видим, что ничего плохого не происходит, но нужно посмотреть, нет ли там ростков рейдерства - Цензор.НЕТ 2206
показать весь комментарий
23.07.2021 09:24 Ответить
С детства такой,или зедиджитал срубли ?
показать весь комментарий
23.07.2021 09:46 Ответить
Посылочка из Колумбии таки дошла до адресата и уже запустила необратимые процессы там где у многих людей находится мозг...
показать весь комментарий
23.07.2021 09:19 Ответить
Знаем мы эту классику. Только потом может быть поздно
Милованов о старте рынка земли: Мы видим, что ничего плохого не происходит, но нужно посмотреть, нет ли там ростков рейдерства - Цензор.НЕТ 5278
показать весь комментарий
23.07.2021 09:20 Ответить
Это опять зе- "хуже не будет", билят .
показать весь комментарий
23.07.2021 09:45 Ответить
Та шо ви гАвАрітє ФсЬо хАрАшо, прекрасная маркіза
22.07.21 11:16 https://censor.net/ru/video_news/3278542/politsiya_kievschiny_kupila_gektar_zemli_vozle_ozera_v_buche_za_2_tys_grn_smi_video
показать весь комментарий
23.07.2021 10:00 Ответить
Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли/ Так, говорите, было обещано народовластие, каждый украинец президент, референдумы? Обещать не значит жениться-отвечают слуги народа Коломойского.Референдум, чтобы не дать распоряжаться землёй - это большевизм. Милованов./ Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. Т.е. хрен вам а не референдум.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:28 Ответить
Ничего плохого не происходит. Собственность переходит от законных владельцев в руки моего хозяина, который кормит мой собачий рот.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:38 Ответить
Ага,не бачить воно.Коли ти побачиш то скоріше за все все це буде супроводжуватися кривавими бійнями та погромами.Я знаю вже багато прикладів по Дніпропетровській області коли приїджають на виділені паї під сінокоси і тицаючи договарми куплі-продажу починають орати степи.І це при тому,що їздять під охороною мусорів.Люди поки терплять...Ключе слово поки.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:35 Ответить
...И все знают, что есть и был теневой рынок земли. Напомню, что аграрные холдинги с большой концентрацией земли возникли именно во время моратория, когда, якобы, рынка земли не было", - сказал он. N.B. Автор закона и он же глава аграрногокомитета Сольский владелец агрохолддинга с 60.000га земли.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:47 Ответить
Если я правильно понимаю, то г-н Милованов есть представитель НАУКИ, а она, как известно, требует учета всех обстоятельств на данный момент времени, чтобы делать выводы. "... Главное - показать украинцам, что ничего страшного с открытием рынка не произошло." - сказал Милованов, забыв, или принимая по-зе-традиции нежелание видеть проблему означает, что ее нет. Как с решением КС по рынку земли, г-н Милованов? Или наезды на КС с целью загрузки туда максимального числа лояльных СН при незавершенности этого (лояльного формирования) вынуждают игнорировать эту неопределенность? Сказано же "ничего страшного с открытием рынка не произошло", значит, в омут с головой типа "даешь миллионы га приватизации" к 30-и летию или к началу визита в США. Не думал я, что Милованов, знающий, как живет цивилизованный мир так просто пойдет на поводу у СН, придавая своим прозападным статусом лигитимности зе-сообществу среди певних груп украинского электората. Когда видим вещающего Устенко (старшего), так это можно объяснить наличием младшего в этой зарвавшейся среде "молодо-зелено", который очень даже завзято походеньками на эфиры рассказывает при обсуждении проблем, что нужно делать, как будто не он с папашей есть теми, кто это НУЖНОЕ, не делает. Такая украинская действительность, хочется верить, с приходом адекватного ВСЕГО (в т.ч. и выборца, и ВР, и Правительства, а не марионеток ОП, и, конечно, НАСТОЯЩЕГО президента, а не жалкую копию комедийного персонажа (прости меня, грешного, за такое бого(прези)хульство..)
показать весь комментарий
23.07.2021 13:59 Ответить
Народ против "рынка земли" и точка. Осенью будут протесты, в результате которых власть которая пришла обманным путем и не считается с народом вынуждена будет подать в отставку и новые аыборы.
показать весь комментарий
25.07.2021 23:26 Ответить
Это напоминает давний анекдот.
Насильник изнасиловал женщину и говорит ей: ну видишь ничего страшного не произошло, а ты боялась.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:08 Ответить
 
 