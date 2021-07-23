США в ОБСЕ: Россия должна обеспечить, чтобы виновные в катастрофе МН17 предстали перед правосудием.

Россия должна обеспечить, чтобы лица, которые сейчас находятся в России или на подконтрольных ей территориях и обвиняемые в катастрофе рейса МН17, были привлечены к ответственности.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета этой организации в четверг, 22 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы также призываем Россию признать свою роль и в полной мере сотрудничать со следствием. Россия должна обеспечить, чтобы лица, которые сейчас находятся в России или на подконтрольных ей территориях, предстали перед правосудием. России и ее марионеткам не избежать того факта, что причиной катастрофы MH17 стала российская зенитная ракета "БУК", запущенная с Востока Украины", — заявила американская дипломатка.

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Она добавила, что отказ России сотрудничать с международными усилиями, включая усилия Австралии и Нидерландов, для привлечения виновных в катастрофе рейса МН17 к ответственности "демонстрирует вопиющее пренебрежение ею международного права".

Остриен напомнила, что в сбивании лайнера обвиняются четыре человека, которые были членами управляемых Россией сил, "хотя Россия до сих пор не признала эти факты".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.