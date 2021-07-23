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Новости Российские террористы сбили Боинг
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США в ОБСЕ: Россия должна обеспечить, чтобы виновные в катастрофе МН17 предстали перед правосудием

США в ОБСЕ: Россия должна обеспечить, чтобы виновные в катастрофе МН17 предстали перед правосудием

Россия должна обеспечить, чтобы лица, которые сейчас находятся в России или на подконтрольных ей территориях и обвиняемые в катастрофе рейса МН17, были привлечены к ответственности.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета этой организации в четверг, 22 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы также призываем Россию признать свою роль и в полной мере сотрудничать со следствием. Россия должна обеспечить, чтобы лица, которые сейчас находятся в России или на подконтрольных ей территориях, предстали перед правосудием. России и ее марионеткам не избежать того факта, что причиной катастрофы MH17 стала российская зенитная ракета "БУК", запущенная с Востока Украины", — заявила американская дипломатка.

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Она добавила, что отказ России сотрудничать с международными усилиями, включая усилия Австралии и Нидерландов, для привлечения виновных в катастрофе рейса МН17 к ответственности "демонстрирует вопиющее пренебрежение ею международного права".

Остриен напомнила, что в сбивании лайнера обвиняются четыре человека, которые были членами управляемых Россией сил, "хотя Россия до сих пор не признала эти факты".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: 

ОБСЕ (4885) россия (96200) США (27156) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+9
рпоссия должна призватьк ответу саму себя?Мир сошел с ума.
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23.07.2021 09:26 Ответить
+8
а расіся вас посилає на хер
ваш хід
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23.07.2021 09:25 Ответить
+8
США в ОБСЕ: Россия должна обеспечить, чтобы виновные в катастрофе МН17 предстали перед правосудием.

Интересная формулировка. Вроде эти виновные сами по себе придумали по самолёту стрельнуть. Вот это, ****, и есть лицо мировой (и всякой другой) политики. На слабого наехать, если сильный - прикинуться дураком и изо всех сил делать вид, что не понимаешь, кто тут при чём.
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23.07.2021 09:32 Ответить
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а расіся вас посилає на хер
ваш хід
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23.07.2021 09:25 Ответить
рпоссия должна призватьк ответу саму себя?Мир сошел с ума.
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23.07.2021 09:26 Ответить
В данном случае на скамье преступников должно быть государство Россия и нынешнее ее руководство во главе с Путиным.
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23.07.2021 09:29 Ответить
самий точний комент. Його потрібно підняти в перший ТОП
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23.07.2021 10:56 Ответить
Сміяться в якому місці? ЗРК "Бук" - не та техніка, яку можна винести "під полою" з території військової частини та ще й за межі держави, без відома Міністра оборони РФ і її Президента!
І ракета "Бука" - не жменя патронів, які можна списать на чергові ротні стрільби! А у Кремлі ще не зовсім "з розуму з"їхали" - брать на себе таку відповідальність!
Так що кацапи будуть "упираться рогом" до кінця!!!
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23.07.2021 09:30 Ответить
Расея всьо зделает шоб виновние предстали перед судом , то ж понятно всем
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23.07.2021 09:30 Ответить
США в ОБСЕ: Россия должна обеспечить, чтобы виновные в катастрофе МН17 предстали перед правосудием.

Интересная формулировка. Вроде эти виновные сами по себе придумали по самолёту стрельнуть. Вот это, ****, и есть лицо мировой (и всякой другой) политики. На слабого наехать, если сильный - прикинуться дураком и изо всех сил делать вид, что не понимаешь, кто тут при чём.
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23.07.2021 09:32 Ответить
Перекладаючи слова США по простому: "Нам нас...ати на всіх ваших загиблих, ми імпотенти та нічого не можемо зробити. Хуʼло кремлівське некероване, та може витворяти все, що заманеться - головне щоб нас не зачепило. А якщо зачепить (як хакерські атаки на структури США). То "утремся" та висловим занепокоєння."
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23.07.2021 09:43 Ответить
А можемо ще й попередити...
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23.07.2021 09:44 Ответить
Чікатіло кремлівський має визнати себе винним,ну *** розум є???
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23.07.2021 09:51 Ответить
Виновные -это ***** и тувинец Шойгу.
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23.07.2021 10:14 Ответить
тобто ***** повинен сам себе здати або свого двійника ! а купувати газ через ПП 2 це не політика , чисто комерція ...
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23.07.2021 10:48 Ответить
США в ОБСЕ: Россия должна обеспечить захват чужих территорий,убийство мирного населения,применение хим оружия,хаккерские атаки.... Тогда мы сможем высказывать свою Глубокую(как любимый фильм Л,И Брежнева) ОЗАБОЧЕННОСТЬ
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23.07.2021 10:51 Ответить
Вы для начала хотя бы санкции какие-нибудь введите против кацапии за СП-2.
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23.07.2021 10:54 Ответить
 
 