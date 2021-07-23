Прямо сейчас Россия использует газ как геополитическое оружие: санкции США должны применяться ко всем проектам без исключений, - Витренко
Глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко во время визита в Вашингтон проинформировал американскую сторону, что Россия прямо сейчас использует газ как оружие, заблокировав доступ европейских стран к украинской ГТС.
Об этом он рассказал в четверг в американской столице по результатам встреч в Конгрессе США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы показываем конгрессменам и сенаторам, что сейчас нет доступа третьих сторон к украинской ГТС для транзита газа в Европу. Фактически, доступ блокирует Газпром, и это является доказательством того, что прямо сейчас Россия использует газ как геополитическое оружие", — подчеркнул Витренко.
Он пояснил, что речь идет о европейских компаниях, которые хотят перенести точки передачи газа по отдельным контрактам на российско-украинскую границу, чтобы потом самим бронировать мощности украинской ГТС.
"Они тогда получат возможность, в том числе хранить газ в украинских хранилищах летом и доставлять его в Европу зимой, когда он больше нужен", - отметил представитель Украины.
Таким образом, по словам Витренко, европейские компании "получают гибкость и могут отправлять этот газ в Словакию, Венгрию, Польшу, в разные страны, имеющие соединение с украинской ГТС".
Кроме того, отметил он, Россия также блокирует возможность для европейских компаний экспортировать газ из Центральной Азии.
"Газпром создает искусственный дефицит газа на европейском рынке и таким образом негативно влияет даже на европейских потребителей. Об этом все мы рассказываем в Соединенных Штатах, и нас слышат американские конгрессмены и сенаторы", - отметил Витренко.
Он также выразил уверенность, что Украина имеет существенные переговорные возможности, чтобы убедить США ввести санкции против компании-оператора российского газопровода.
"Мы продолжаем объяснять, что пока Россия, Путин использует газ как геополитическое оружие - до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, относительно к Nord Stream 2 AG и других ключевых участников этого проекта", — отметил глава НАК "Нафтогаз України".
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Во-вторых, особых месторождений газа в континентальной Украине уже нет. Более того - разработка газа приводит к понижению грунтовых вод, а населения в сельской местности много.
Власти боятся подорожания хлеба накануне сентябрьских выборов в Думу.
Российские власти решили «распечатать» остатки государственного резерва зерна, чтобы сбить рост цен муку и не допустить подорожания хлеба накануне сентябрьских выборов в Думу.
В четверг Объединенная зерновая компания объявила о возобновлении торгов зерном из интервенционного фонда, который государство копит с 2001 года, периодически «открывая закрома», чтобы избежать дефицита на рынке.
Как правило, зерно закупается в фонд осенью, а продается зимой и весной. Но на этот раз запасы решили распечатать в июле - спустя месяц после того, как в южных регионах уже начали собрать новый урожай.
На торги будут выставлены ячмень урожая 2013-2016 годов, пшеница мягкая 3 и 4 классов урожая 2014-2016 годов, сообщила ОЗК.
Продавать зерно из фонда власти начали в апреле, и с тех пор запасы практически исчерпаны: из 1,74 млн тонн на 2 июня осталось лишь 400 тысяч. При этом фактически реализовать можно около 134 тысяч, так как лимит продаж был установлен правительством на уровне 1,5 млн.
Хотя зерна в резервах почти не осталось, государство спешит засыпать рынок предложением, чтобы остудить продовольственную инфляцию, бьющую рекорды за 6 лет.
По данным МЭР, с начала года цены на муку выросли на 3,47%, а в годовом выражении - на 8,7%, что даже выше среднего роста по продуктовой корзине Росстата (7,7%).