Прямо сейчас Россия использует газ как геополитическое оружие: санкции США должны применяться ко всем проектам без исключений, - Витренко

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко во время визита в Вашингтон проинформировал американскую сторону, что Россия прямо сейчас использует газ как оружие, заблокировав доступ европейских стран к украинской ГТС.

Об этом он рассказал в четверг в американской столице по результатам встреч в Конгрессе США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы показываем конгрессменам и сенаторам, что сейчас нет доступа третьих сторон к украинской ГТС для транзита газа в Европу. Фактически, доступ блокирует Газпром, и это является доказательством того, что прямо сейчас Россия использует газ как геополитическое оружие", — подчеркнул Витренко.

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Он пояснил, что речь идет о европейских компаниях, которые хотят перенести точки передачи газа по отдельным контрактам на российско-украинскую границу, чтобы потом самим бронировать мощности украинской ГТС.

"Они тогда получат возможность, в том числе хранить газ в украинских хранилищах летом и доставлять его в Европу зимой, когда он больше нужен", - отметил представитель Украины.

Таким образом, по словам Витренко, европейские компании "получают гибкость и могут отправлять этот газ в Словакию, Венгрию, Польшу, в разные страны, имеющие соединение с украинской ГТС".

Кроме того, отметил он, Россия также блокирует возможность для европейских компаний экспортировать газ из Центральной Азии.

"Газпром создает искусственный дефицит газа на европейском рынке и таким образом негативно влияет даже на европейских потребителей. Об этом все мы рассказываем в Соединенных Штатах, и нас слышат американские конгрессмены и сенаторы", - отметил Витренко.

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Он также выразил уверенность, что Украина имеет существенные переговорные возможности, чтобы убедить США ввести санкции против компании-оператора российского газопровода.

"Мы продолжаем объяснять, что пока Россия, Путин использует газ как геополитическое оружие - до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, относительно к Nord Stream 2 AG и других ключевых участников этого проекта", — отметил глава НАК "Нафтогаз України".