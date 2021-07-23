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Климкин о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Украина не в игре. Совсем

Климкин о соглашении США и Германии по

Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" имеет для Украины результат, близкий к катастрофическому.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя договоренность о "Северном потоке – 2" – лишь верхушка айсберга. Многое остается за кулисами. США "свое не отдадут" и сохранят рычаги, и не только открытые. Но для нас выводы близки к катастрофическим", - написал он.

Климкин отметил, что дело "не только в результатах".

"Прежде всего в том, что мы не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за одним столом с США, ЕС и Германией, как должны были. Мы даже не являемся частью процесса, не то, что результата. Делаем много эмоциональных заявлений, которые имеют такую же силу, как прошлогодний снег, и вообще никому не заходят. По отношению к нам накапливается ощутимый дефицит доверия и уважения", – объяснил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" не дает Украине никаких гарантий, - вице-премьер Стефанишина

По его словам, Украина становится "частью проблемы, а не частью решения".

"Это очевидно и больно. Все остальное - предмет отдельного анализа", – резюмировал Климкин.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

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Климкин о соглашении США и Германии по Северному потоку-2: Украина не в игре. Совсем 01

Германия (7074) соглашение (1351) США (27166) Северный поток (1458) Климкин Павел (2352)


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Топ комментарии
+26
При Порошенко такой фигни не было!!! Украина всегда была в игре!!!
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23.07.2021 09:40 Ответить
+22
криворожский идиот думал, будто ему как и в квартале95 все вокруг будут целовать попу. Но как оказалось, международная политика - это совсем не цирк, это борьба за отстаивания национальных интересов.
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23.07.2021 09:47 Ответить
+18
Если всё решает воняющий кацапнёй завхоз у наркомана,который числится президентом-то на положительный результат рассчитывать не приходится.
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23.07.2021 09:43 Ответить
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При Порошенко такой фигни не было!!! Украина всегда была в игре!!!
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23.07.2021 09:40 Ответить
криворожский идиот думал, будто ему как и в квартале95 все вокруг будут целовать попу. Но как оказалось, международная политика - это совсем не цирк, это борьба за отстаивания национальных интересов.
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23.07.2021 09:47 Ответить
Как всегда...
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23.07.2021 09:42 Ответить
американці з німцями домовилися про свої діла
що ви тут вже третій день обговорюєте, дірку від нуля?
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23.07.2021 09:42 Ответить
Амереканцы и Немцы договариваются без Украины из - за таких как ты ( какая разница). 73% выбрали зебила и пророссийское направление зачем и почему не пойму.
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23.07.2021 10:47 Ответить
Да гундяй коремлевская подстилка,он тут уже отличился по полной на Цензоре. Посылайте его сразу на хрен и в спам, урода лаптеного.
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23.07.2021 11:21 Ответить
Если всё решает воняющий кацапнёй завхоз у наркомана,который числится президентом-то на положительный результат рассчитывать не приходится.
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23.07.2021 09:43 Ответить
До 2019 года кремлевские пропа-ны называли Украину страной агрессором и киевскую власть фашистко-бендеровской хунтой. Теперь Украину на ток щоу в Рашке называют "европейской Сомали". Такой итог двух лет зеленого президентства
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23.07.2021 09:49 Ответить
На те, що думають і говорять на кацапських болотах - насрати, а ось думка США і Європи важлива.
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23.07.2021 10:31 Ответить
Насрать? Врага надо знать. Сколько бы ватников в Украине мозги включили, если бы услышали как единорос Толстой призывает украинцев на столбах вешать
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23.07.2021 10:37 Ответить
Катастрофический результат случился в апреле 2019-го. Сейчас с сп-2 мы пожинаем плоды той катастрофы. Мне уже страшно подумать какой еще ждет Украину зашквар с таким горе президентом.
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23.07.2021 09:44 Ответить
Все идет по Зе-плану. Ни армии, ни религии, ни мовы. Все деяния Зе-ком-ды по СП-2 лишь имитация бурной деятельности.
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23.07.2021 09:44 Ответить
Нет он не прав, мы в игре, мы в игре в виде разменной монеты, нами торгуют.
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23.07.2021 09:45 Ответить
С отдуплением после 30-летней комы!
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23.07.2021 09:47 Ответить
Не трынди. Кроме Зеленского еще Янучара задом вертел, все не мог определиться на какой "пенек" усесться Остальные Кравчуки и Ющенки сами крутили как могли. Получалось не очень, но такого дерьма точно не было
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23.07.2021 09:54 Ответить
Если у главы страны нет четкой позиции, которую он отстаивает на международной арене, то страна становится разменной монетой в чьей-то игре.
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23.07.2021 09:49 Ответить
Абсолютно все поколения власти сидели на трубе и жадно сосали. Что ж теперь удивляться на реакцию окружающих...
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23.07.2021 09:47 Ответить
а вот тут согласен. Шара объема не имеет. Да и газ по той трубе Украина просто обязана была качать. Иначе проблем с Европой не обобрались
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23.07.2021 09:56 Ответить
Нет, Вы не правы. Именно украинская власть жадно присосалась к миллиардам с газа.
Почему срались с РФ по поводу цен??? Ведь РФ сто раз предлагала - давайте сделаем консорциум с Украиной и РФ и будем управлять трубой вместе.
Или давайте будем продавать газ Украине на границе, а Украина дальше сама всё делать.
Но украинская власть не пошла ни на первое ни на второе.
потому что тогда она лишалась бы возможности так много воровать и при проблемах, кричать что это проклятая рашка.
Действительно, РФ много давила на Украину через газ - 100%.
Но причина того, что Украина окажется сейчас с полупустой трубой - именно коррупция украинской власти и её нежелание выстраивать более прозрачные отношения. Потому что прозрачность это стоппер коррупции.
И подчеркну - РФ, несомненно враг для Украины. Нынешняя РФ.
И я не понимаю зачем стоило так сраться с РФ, зная что это действие обрекает её только на один выход - договариваться с Европой о строительстве обходного пути. Если уж так Украине нужна была эта труба.
Власть некомпетентна.
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23.07.2021 12:52 Ответить
Как минимум полная проф непригодность власти клоунов и Щапито 95..как максимум целенаправленный саботаж, гос измена и сознательная антиукраинская политика..в тихаря ессно - на публику патриоты. Хотя мне это стало сразу ясно как тольок вся кодла януковоща начала возвращаца в Украину с приходом кловуна, а потом ЗЕлёная банда начала на все ключевые должности назначать практически откровенно прокремлёвских сепаров...не верю что это кодло работает на Украину.
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23.07.2021 09:57 Ответить
В период коронавируса и экономических потерь все стараются решать свои проблемы, поэтому на Украину всем наплевать, разве что кроме Прибалтики и Польши, которые понимают проблемы со своей безопасностью в перспективе.
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23.07.2021 10:06 Ответить
благодаря зеленым идиотам при власти внешняя политика Украины похоронена, Украину уже второй год никто не воспринимает всерьез ибо все наши партнеры прекрасно видят, какое тупое бесхребетное чмо сейчас вместо настоящего президента... Переговорную площадку и возможности на внешнеполитической арене зеленые "слуги кремля" полностью отдали московской орде, судя по всему это была одна из основных задач зеленого прокацапского балагана... За 2 года Украину превратили из субъекта политики в объект, чего и добивалось безуспешно кремлевское ху@ло с 2014 по 2019 г. ЗЕленый лохторат, вы сделали это разом! Разом с путиным...
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23.07.2021 10:06 Ответить
Зонішньополітичні " досягнення" зезидента ВАЗеленського- "велічайшего лідера **********".
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23.07.2021 10:09 Ответить
Действительно все плохо! Но, Климкина распирает обида, эгоизм, самомнение, завышенная самооценка и отсутствие самокритичности... Нечто типа раньше было... земля была тверже, солнце ярче, трава зеленее, девки моложе и красивее, водка слаще, а голос Украины в оркестре мировой дипломатии звучал весомо, убедительно - Украина иногда даже солировала под аккомпанемент мирового симфонического оркестра. Хлестаковщина какая-то охватила дипломата... "При Порошенко, Климкине такой фигни не было!!! Украина всегда была в игре!!!" - как написал https://censor.net/ru/user/481895
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23.07.2021 10:14 Ответить
а це твій третій вже логін?
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23.07.2021 13:10 Ответить
Тем у кого напрочь отшибло память хочу напомнить кое что из недавней истории .А именно о событиях в ВР происходивших в 2016 году когда этот патужный дипломат возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство и выполнял все хотелки бывшего президента страны олигарха П. Порошенко . Так вот инициативная депутатская группа костяк которой составляли депутаты от фракции А.Яценюка ,,Народный фронт,, собрала более 230-250 голосов депутатов с инициативой о введении визового режима с рф -страной агрессором и оккупантом . Практически вопрос уже был решенным НО тут выступает эта говорящая тушка сывочолого олигарха и говорит что Президент не подпишет этот закон потому что -,, это не будет работать ..." Это не будет работать на 2 году войны, вы это понимаете ? Это вот то же самое как воюют гитлеровская Германия и Англия в 1942 году а Черчиль такой -не нужно вводить визы для немцев потому что у нас и так не хватает бумаги для того чтобы их напечатать , поэтому пусть ездят к нам свободно . Зато давайте говорит запретим вести службы в наших англиканских церквах на немецком языке ! Это для нас сейчас важнее ......И все такие ....ваах ! Какой мудрый лидер у нас этот сэр Уинстон , давайте же изберем его на пожизненно .
Ато потом потомки намутят -выберут Премьером какого то рыжего клоуна с русским именем Борис который с немцами взасос целоваться будет а с союзниками из независимой Украины будет отстаивать один из самых жестких визовых режимов в Англии ........
А те чудаки из Украины при этом будут когда то в будущем считать нас ( англичан т.е) своими главными ! союзниками не смотря на это !!
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23.07.2021 10:35 Ответить
а ти - типовий 73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/94658 - знаний експерт з дипломатії та з ведення ******** гібридної війни?
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23.07.2021 11:13 Ответить
Да она клиническая дура и масковская сосалка, вы что не знали? сколько раз я этой хабалке писал,чтобы она свое лаптеногое хлеб...,ой рот, закрыла и писала на сайтах кацапского мухосранкска, а не тут. Всех этих путлеро-зеленогнусов просто невозможно переубедить- во первых там нет мозгов, во вторых- эти ущербные не воспринимают события , поступки, и реальные дела ,а только слова, все по физиологу Павлову. А в их понятиях ослобородька говорит красиво. Полные сваты головного мозга
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23.07.2021 11:30 Ответить
то це - жінка? Ну-ну, відзначу... А все інше - для мене також не новина.
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23.07.2021 12:10 Ответить
Я сегодня юродивым не подаю.Барыга вам подаст. А теперь оба
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23.07.2021 12:57 Ответить
Юродивая здесь только ты, кремлевская хабалка, и только ты привыкла, чтобы тебе подавали твою баланду. А нам подавать не надо, у нас все есть, в отличии от тебя, ущербная.
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24.07.2021 08:23 Ответить
Я в курсе что у вас все есть юродивая валька . У вашего Петьки большие возможности в штанах и всегда распахнутая форточка для вас троликов .Наслаждайся же пока магазин по раздаче сливок -ленивок открыт , ведь могут и прикрыть тогда пойдешь побираться под ордынское консульство или гундяевскую паперть что по факту одно и то же
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25.07.2021 18:16 Ответить
Пошла на хрен и быстро, ************* хабалка. Ты сама, дура,клиническая, поняла, какую ты полную чушь написала? Сгинь, коза юродивая.
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25.07.2021 22:24 Ответить
Ты снова пьяная ? Шо сливки из петькиных штанов так плохо действуют на тебя ? Наверное у петрушки опять с сахаром перебор качество сливок упало , но ты старайся все равно , не отвлекайся присоска соевая . Хозяин оценит
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26.07.2021 08:42 Ответить
Терміново гнати цю владу. І крапка.
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23.07.2021 10:42 Ответить
Да эту владу гнать нужно, но в данном случае дело не во владе, а в деньгах, в огромных деньгах. А как мы знаем, в любой цивилизованной стране влада напрямую зависит от бизнеса, от избирателей... А что нужно, к примеру, пересічному немцу? Низкие тарифы, цены... или забота об Украине, Польше, Латвии, Литве...? Но мы почему-то не хотим это признать, а соответственно делать правильные выводы.
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23.07.2021 10:57 Ответить
А что нужно, к примеру, пересічному немцу? Низкие тарифы, цены... или забота об Украине, Польше, Латвии, Литве...?
Так значит это всё таки "барыга" постарался? Нужно ли к примеру пересічнму французу отказываться от "Мистралей" рабочие места, цены и тарифы?
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23.07.2021 12:24 Ответить
А шо,у нас есть кому-то играть?
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23.07.2021 10:56 Ответить
Одни политические калеки.
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23.07.2021 10:57 Ответить
к сожалению ето так и есть - наконец то слышу мнение дипломата,
а не криворогатых придурков и ими назначеных таких же идиотов...
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23.07.2021 11:20 Ответить
никто никому ничего не должен.
все обещания ничего не стоят.
это уже доказано будапештским меморандумом.
считаются только с сильными
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23.07.2021 11:54 Ответить
Мир устал... Время то идет.. А для Путина время "пустой звук", он может ждать еще и еще... Если честно то заметно что и в Украине заметны "нотки усталости", так что игра кто кого "пересидит", " переглядит" уж точно выигрышная для Раши ( потому что санкции были лишь косметическими, а народ Раши будет жрать лебеду если потребуется, но из под каблука царя не двинется) Вот и вся правда. Что же до того что мол вот при Пете такого не было.. лабуда, это было тогда, сейчас уже не то время, и тоже самое что при Зеле, было бы и при Пете ( чи не "звезда" международной политики к которому прислушиваются все мировые лидеры" Ну не смешите людей...
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23.07.2021 11:57 Ответить
и тоже самое что при Зеле, было бы и при Пете ( чи не "звезда" международной политики к которому прислушиваются все мировые лидеры" Ну не смешите людей...
Мистрали и Северный поток
Безвиз и возвращение кацапов в совет Явропы
Томос и ПДЧ
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23.07.2021 12:29 Ответить
А для Путина время "пустой звук", он может ждать еще и еще.
- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный обернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… - тут иностранец сладко улыбнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя, неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.
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23.07.2021 12:40 Ответить
А какое отношение должно быть у зарубежных партнеров, если на Президента Украины - Зеленского открыли уголовное дело за измену. Только зарубежным партнерам ни чего доказывать не надо, они и так знают кто главный крот в Украине
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23.07.2021 12:50 Ответить
Ну что, форумные долбоклоуны, рвавшие тут жопы за байдена, байден пришел - ***** порвал, да? Чего вас не слышно, чего позасовывали языки в жопы? Расскажите теперь какой куевый был Трамп и какой классный байден, мамкины диванные знатоки американской политики из Жмеринок.
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23.07.2021 13:01 Ответить
Забути вже про той їхній Ґ-ґ- аз! Забути назавжди. Давно потрібно було, із самого початку. Чого ми принижуємося? Ми помремо без транзиту, все пропаде, кінець світу наступить? (і водичку ж ми перекрили, чого ж дайте транзиту)
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23.07.2021 14:04 Ответить
Слова ув.эксминистра Климкина ранят просто в сердце не только потому, что создалась такая ситуация. Слова МЫ, НАС,... нужно понимать, как выборца, сотворившего зе-керуючу спильноту, которая вместо проявления величайшего "искусства возможного" украинским дипломатическим корпусом с положительными итогами решения сложнейших проблем на мировой арене, довольствуется плохо подготовленными "экспромтами", приносящими огромный вред Украине! Полбеды, если бы это делалось "по недоразумению", по ошибке несовершенства, проблеме роста, но если это делается умышленно, на волне управляемого (известно откуда) хаоса, так это уже совершенно другое дело. И не только "вагнер-гейт" или расследование по выкрадэнню Чауса Молдавской прокуратурой, но и то, что еще не проявилось на "фотопластинке", требующей длительной экспозиции, должно поставить ФИНАЛЬНУЮ ТОЧКУ в этом скатывании Украины в бездну высот зе-гениальности!
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23.07.2021 14:13 Ответить
Это было лишь вопросом времени.
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23.07.2021 21:32 Ответить
 
 