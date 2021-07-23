Климкин о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Украина не в игре. Совсем

Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" имеет для Украины результат, близкий к катастрофическому.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя договоренность о "Северном потоке – 2" – лишь верхушка айсберга. Многое остается за кулисами. США "свое не отдадут" и сохранят рычаги, и не только открытые. Но для нас выводы близки к катастрофическим", - написал он.

Климкин отметил, что дело "не только в результатах".

"Прежде всего в том, что мы не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за одним столом с США, ЕС и Германией, как должны были. Мы даже не являемся частью процесса, не то, что результата. Делаем много эмоциональных заявлений, которые имеют такую же силу, как прошлогодний снег, и вообще никому не заходят. По отношению к нам накапливается ощутимый дефицит доверия и уважения", – объяснил Климкин.

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По его словам, Украина становится "частью проблемы, а не частью решения".

"Это очевидно и больно. Все остальное - предмет отдельного анализа", – резюмировал Климкин.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

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