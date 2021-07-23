Климкин о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2": Украина не в игре. Совсем
Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" имеет для Украины результат, близкий к катастрофическому.
Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Последняя договоренность о "Северном потоке – 2" – лишь верхушка айсберга. Многое остается за кулисами. США "свое не отдадут" и сохранят рычаги, и не только открытые. Но для нас выводы близки к катастрофическим", - написал он.
Климкин отметил, что дело "не только в результатах".
"Прежде всего в том, что мы не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за одним столом с США, ЕС и Германией, как должны были. Мы даже не являемся частью процесса, не то, что результата. Делаем много эмоциональных заявлений, которые имеют такую же силу, как прошлогодний снег, и вообще никому не заходят. По отношению к нам накапливается ощутимый дефицит доверия и уважения", – объяснил Климкин.
По его словам, Украина становится "частью проблемы, а не частью решения".
"Это очевидно и больно. Все остальное - предмет отдельного анализа", – резюмировал Климкин.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
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що ви тут вже третій день обговорюєте, дірку від нуля?
Почему срались с РФ по поводу цен??? Ведь РФ сто раз предлагала - давайте сделаем консорциум с Украиной и РФ и будем управлять трубой вместе.
Или давайте будем продавать газ Украине на границе, а Украина дальше сама всё делать.
Но украинская власть не пошла ни на первое ни на второе.
потому что тогда она лишалась бы возможности так много воровать и при проблемах, кричать что это проклятая рашка.
Действительно, РФ много давила на Украину через газ - 100%.
Но причина того, что Украина окажется сейчас с полупустой трубой - именно коррупция украинской власти и её нежелание выстраивать более прозрачные отношения. Потому что прозрачность это стоппер коррупции.
И подчеркну - РФ, несомненно враг для Украины. Нынешняя РФ.
И я не понимаю зачем стоило так сраться с РФ, зная что это действие обрекает её только на один выход - договариваться с Европой о строительстве обходного пути. Если уж так Украине нужна была эта труба.
Власть некомпетентна.
Ато потом потомки намутят -выберут Премьером какого то рыжего клоуна с русским именем Борис который с немцами взасос целоваться будет а с союзниками из независимой Украины будет отстаивать один из самых жестких визовых режимов в Англии ........
А те чудаки из Украины при этом будут когда то в будущем считать нас ( англичан т.е) своими главными ! союзниками не смотря на это !!
Так значит это всё таки "барыга" постарался? Нужно ли к примеру пересічнму французу отказываться от "Мистралей" рабочие места, цены и тарифы?
а не криворогатых придурков и ими назначеных таких же идиотов...
все обещания ничего не стоят.
это уже доказано будапештским меморандумом.
считаются только с сильными
Мистрали и Северный поток
Безвиз и возвращение кацапов в совет Явропы
Томос и ПДЧ
- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный обернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… - тут иностранец сладко улыбнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя, неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.