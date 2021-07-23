В Нацслужбе здоровья рассказали, когда вакцинированные смогут загружать COVID-сертификаты в "Дії": "Период бета-тестирования уже завершается"
Период бета-тестирования COVID-сертификатов в мобильном приложении "Дія" вскоре заканчивается и появится возможность их загрузки для всех вакцинированных пользователей.
Об этом сообщил директор Департамента развития электронного здравоохранения Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Черныш во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас пользователи, которые ранее изъявили желание получить ковидные сертификаты, уже могут принять участие в бета-тестировании формирования этого сертификата в мобильном приложении "Дія". Период бета-тестирования уже завершается и совсем скоро все пользователи приложения смогут сформировать такие сертификаты для себя. В дальнейшем сертификат можно будет получить у семейного врача", — сообщил Черныш.
Он уточнил, что сертификат формируется на основе данных из электронной системы здравоохранения о вакцинации от COVID-19, информации, которая содержит клинические показания того, что пациент перенес COVID-19 и информации об отрицательном ПЦР-тесте.
"Ковидный сертификат будет использоваться как внутри страны, например, для посещения массовых мероприятий, так и для путешествий за границу", — отметил Черныш.
По его словам, для поездок за границу необходимо признание такого электронного сертификата другими странами, над чем работает правительство.
Кроме того, Черныш напомнил, что международное свидетельство о вакцинации только в бумажном виде можно получить у семейного врача или у любого другого врача учреждения здравоохранения, который присоединен к электронной системе здравоохранения.
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Пошел к семейному врачу, за три минуты выписала сертификат на желтой бумажке и не нужно ждать никаких бета тестирований.
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.