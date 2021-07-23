В Нацслужбе здоровья рассказали, когда вакцинированные смогут загружать COVID-сертификаты в "Дії": "Период бета-тестирования уже завершается"

Период бета-тестирования COVID-сертификатов в мобильном приложении "Дія" вскоре заканчивается и появится возможность их загрузки для всех вакцинированных пользователей.

Об этом сообщил директор Департамента развития электронного здравоохранения Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Черныш во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас пользователи, которые ранее изъявили желание получить ковидные сертификаты, уже могут принять участие в бета-тестировании формирования этого сертификата в мобильном приложении "Дія". Период бета-тестирования уже завершается и совсем скоро все пользователи приложения смогут сформировать такие сертификаты для себя. В дальнейшем сертификат можно будет получить у семейного врача", — сообщил Черныш.

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Он уточнил, что сертификат формируется на основе данных из электронной системы здравоохранения о вакцинации от COVID-19, информации, которая содержит клинические показания того, что пациент перенес COVID-19 и информации об отрицательном ПЦР-тесте.

"Ковидный сертификат будет использоваться как внутри страны, например, для посещения массовых мероприятий, так и для путешествий за границу", — отметил Черныш.

По его словам, для поездок за границу необходимо признание такого электронного сертификата другими странами, над чем работает правительство.

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Кроме того, Черныш напомнил, что международное свидетельство о вакцинации только в бумажном виде можно получить у семейного врача или у любого другого врача учреждения здравоохранения, который присоединен к электронной системе здравоохранения.