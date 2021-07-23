С сегодняшнего дня вступил в силу закон о коренных народах Украины, который критиковал Путин

В Украине в пятницу, 23 июля, вступил в силу закон "О коренных народах Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован в газете "Голос Украины".

Целью закона является определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины, которые установлены нормами международного права, предусмотрены в Конституции и законах Украины.

Так, согласно закону, понятие "коренной народ Украины" определяется как "автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины". Согласно этому определению, законом предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Согласно положениям законодательного акта, коренные народы Украины и их представители имеют право, коллективно и индивидуально, на полное владение всеми правами человека и основными свободами, определенными в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации ООН о правах коренных народов и в международных договорах, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

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Также законом определяются гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против коренных народов Украины. Принятым документом гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

Законом предусматривается определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, вопросы международного представительства.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, но часть 3 статьи 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины.

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