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С сегодняшнего дня вступил в силу закон о коренных народах Украины, который критиковал Путин

С сегодняшнего дня вступил в силу закон о коренных народах Украины, который критиковал Путин

В Украине в пятницу, 23 июля, вступил в силу закон "О коренных народах Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован в газете "Голос Украины".

Целью закона является определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины, которые установлены нормами международного права, предусмотрены в Конституции и законах Украины.

Так, согласно закону, понятие "коренной народ Украины" определяется как "автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины". Согласно этому определению, законом предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Согласно положениям законодательного акта, коренные народы Украины и их представители имеют право, коллективно и индивидуально, на полное владение всеми правами человека и основными свободами, определенными в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации ООН о правах коренных народов и в международных договорах, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

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Также законом определяются гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против коренных народов Украины. Принятым документом гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

Законом предусматривается определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, вопросы международного представительства.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, но часть 3 статьи 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины.

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Автор: 

закон (3178) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+8
Чому ***** так ковбасить той закон? Що кацапи тут не корінні? Так у них є свої історічєскіє іпєня, а тут вони понаїхавші.
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23.07.2021 09:51 Ответить
+6
Корінний народ - це той, у якого нема іншої території чи країни. Наприклад, росіяни не можуть бути корінним народом в Україні, бо їм є куди виїхати в комфортні умови - де існує повний пакет щастя: масовість російської мови, повна відсутність української мови, звичаїв, культури тощо, де не їдять снігурів і не п"ють кров руССкоговорящіх младєнцев. Це я так натякаю тим, кому несила жити в ******** українських реаліях, а хочеться малоросії та іншої полікультурщини - у вас є шикарний варіант за лісом.))
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23.07.2021 09:57 Ответить
+5
Путєн *****. Адназначна. Крапка.
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23.07.2021 09:57 Ответить
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Все це добре, але одне погано: так і не має до цього часу паспорта аленя для тих, хто все життя прожив в Україні, але "вашєй хахляцкай я ніпанімаю!".
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23.07.2021 09:47 Ответить
Тавро на лоб таким треба ставити.
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23.07.2021 09:51 Ответить
С сегодняшнего дня вступил в силу закон о коренных народах Украины, который критиковал Путин - Цензор.НЕТ 5616
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23.07.2021 10:01 Ответить
Це ж яким ********* треба бути!!!
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23.07.2021 10:54 Ответить
Чому ***** так ковбасить той закон? Що кацапи тут не корінні? Так у них є свої історічєскіє іпєня, а тут вони понаїхавші.
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23.07.2021 09:51 Ответить
Мені сподобалось, коли ***** сказав, що ерзя не розуміє мокшу, мурома не розуміє удмурта і так далі. Тоді питання - де можна знайти газету чи книжку, школу цих чудових угро-фінських народностей і чому ці представники не пишуть свою національність (вепс, ерзя, мокша та інш), а пишуть русскій? Доречі, вєлікій В.І.Ленін (Бланк) в своєму аусвайсі ідентифікував себе як вєлікорос, тобто до Сталіна русскіх, як національності не було.То хто кого придумав? - ось питання!
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23.07.2021 10:04 Ответить
а хто нам путєн, нагадайте?
чому нам є якесь діло, до його критики?
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23.07.2021 09:53 Ответить
Путєн *****. Адназначна. Крапка.
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23.07.2021 09:57 Ответить
Путін, конєшно, *****, но в Україні біля 25% населення ******* його і хочуть в Наросію разом з територією всієї України.
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23.07.2021 10:09 Ответить
До війни дамбасяни писали шо підуть нарасєю з своєю землею. Тепер мають що мають.
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23.07.2021 10:16 Ответить
...который так критиковал путин, и что? почему мы до сих пор живем с оглядкой..., это наш закон..., он правильный? -да, нужный? - да, а все недовольные, типа русского нацменьшинства, пусть идут лесом...
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23.07.2021 09:54 Ответить
***** готує ґрунт для спасіннія рускіх вавсьом мірє. Дамабасят вже спас від бандер, розтрощивши Дамбас вщент.
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23.07.2021 10:00 Ответить
Я так і не зрозумів, хто ж такі тепер в Україні українці?...
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23.07.2021 09:55 Ответить
Я тоже не понял.Украинцы теперь не коренное население?
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23.07.2021 10:02 Ответить
Титульна нація.
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23.07.2021 10:49 Ответить
...в УРСР українська етнічна складова становила 72.7 % населення, у 2001 р. в Україні - 77.8. Отже, за міжнародними нормами, етнічні українці в Україні є титульною нацією, котра має право на свою національну державу. У чинній Конституції це право не закріплене (дивіться ст. 1).
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23.07.2021 11:06 Ответить
Корінний народ - це той, у якого нема іншої території чи країни. Наприклад, росіяни не можуть бути корінним народом в Україні, бо їм є куди виїхати в комфортні умови - де існує повний пакет щастя: масовість російської мови, повна відсутність української мови, звичаїв, культури тощо, де не їдять снігурів і не п"ють кров руССкоговорящіх младєнцев. Це я так натякаю тим, кому несила жити в ******** українських реаліях, а хочеться малоросії та іншої полікультурщини - у вас є шикарний варіант за лісом.))
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23.07.2021 09:57 Ответить
С сегодняшнего дня вступил в силу закон о коренных народах Украины, который критиковал Путин - Цензор.НЕТ 9393
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23.07.2021 09:58 Ответить
Правильно, гагаузи - корінний нород Молдови.
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23.07.2021 10:12 Ответить
Гагаузи компактно проживають на території України і Молдови саме в районах цих країн, які межують між собою. Тому гагаузи є корінним народом України. Чи є вони корінним народом Молдови не можу сказати, там мабуть такого закону не має.
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23.07.2021 10:35 Ответить
Читайте вище коментар https://censor.net/ru/user/139376. Мова йде про гагаузів. Молдові вони мають свою автономію Gagauziya.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYlozX3PjxAhVyhv0HHeQBBlIQFjARegQIEBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.istpravda.com.ua%2Freviews%2F2018%2F09%2F4%2F152878%2F&usg=AOvVaw2CEB7w-YsV1v_yP4ruaDci Про гагаузів - невидимих сусідів України | Історична правда
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23.07.2021 11:02 Ответить
Громадяни України тепер розділені на корінних і некорінних...Корінні,як сказано,користуються всіма правами,передбаченими тамто-срамто,а про права некорінних просто не згадують...Для чого цей закон взагалі потрібен,ну крім природнього бажання насипати москалям солі на хвіст?..Відповім - цей закон найбільше і потрібен москалям.Поки наші ідіоти тішаться,що вони корінні,в суспільстві наростає напруга,що в поєднанні з тарифами і життям,яке щоденно робиться все паскуднішим приведе до того,що значна частина населення заволає "Путін пріді і ввєді",як то будо вже в Криму і сході...Це ж очевидні речі...
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23.07.2021 10:38 Ответить
Коренные и самые коренные/ Автохтон: народ, принадлежащий по происхождению данной территории, местный, коренной по происхождению. Евреи - автохтоны на этой (Украины) территории, принадлежащие ей по происхождению. Местные. Может быть, даже более местные, чем современные украинцы.- «Украина для евреев»? Киевский Телеграфъ.
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23.07.2021 10:41 Ответить
То есть по Вашему, экспедиционный корпус египетского фараона их тут пленил и из увезли в рабство в Египет, пока Моисей их оттуда не вывел? Или полагаете, что тут никто не жил во время римской оккупации Иерусалима?
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23.07.2021 11:26 Ответить
То есть по Вашему/ Статья «Украина для евреев»? Киевский Телеграфъ обосновывает право израильских евреев быть в Украине владельцами латифундий с батраками украинцами. /Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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23.07.2021 12:01 Ответить
Цікаво, а ці "Евреи - автохтоны" балакали на ідиші, чи івриті?...
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23.07.2021 12:08 Ответить
Так це що, коли Рашка розвалиться, кацапи, в силу цього Закону, стануть в Україні корінним народом? Я категорично не згоден!
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23.07.2021 10:46 Ответить
Похоже на американский закон про индейцев. Часть доходов от природных ресурсов на развитие, обеспечение образования на родном языке, невозможность ущемления прав гарантированное законом. Зеленский решился на то, на что Украине не хватало ума 30 лет. Это то что принято во всех цивилизованных странах.
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23.07.2021 11:11 Ответить
Це етнічні українці ущімлялі права корінних народів України?...бо розплачуватися за ущімлєніє будуть з кишень етнічних українців. А права етнічних українців в Україні ущімляют? Якщо так, то хто?
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23.07.2021 11:20 Ответить
Там хитрая деталь. Закон вступает в силу только после возвращения Крыма Украине. То есть этот закон в принципе может стать головной болью только для украинцев, а не кацапов.
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23.07.2021 11:22 Ответить
Не "который критиковал Путин" - він тут ні до чого, а "який прийняла Верховна Рада". Правильно розставляйте наголоси та причинно-наслідкові зв'язки - ми в Україні живемо.
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25.07.2021 18:16 Ответить
 
 