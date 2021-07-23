Украина в ОБСЕ: Признание своей ответственности за сбитый рейс МН17 все еще остается обязанностью России

Россия должна признать свою ответственность за сбитый рейс МН17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

С соответствующим призывом выступил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Признание своей ответственности за это ужасное преступление все еще остается обязанностью России", — заявил Цимбалюк во время рассмотрения вопроса 7-й годовщины сбивания рейса МН17.

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Украинский посол напомнил, что лайнер рейса МН17 был сбит над территорией Украины поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями.

"И это было сделано при прямой поддержке Российской Федерации, которая незаконно послала свой зенитно-ракетный комплекс "Бук" через неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - заявил Цымбалюк.

Он отметил, что работа Совместной следственной группы направлена ​​на установление всех обстоятельств, при которых произошла эта трагедия. "Все, кто несет ответственность за нее, должны быть установлены и наказаны", - добавил он.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.