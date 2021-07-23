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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Украина в ОБСЕ: Признание своей ответственности за сбитый рейс МН17 все еще остается обязанностью России

Украина в ОБСЕ: Признание своей ответственности за сбитый рейс МН17 все еще остается обязанностью России

Россия должна признать свою ответственность за сбитый рейс МН17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

С соответствующим призывом выступил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Признание своей ответственности за это ужасное преступление все еще остается обязанностью России", — заявил Цимбалюк во время рассмотрения вопроса 7-й годовщины сбивания рейса МН17.

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Украинский посол напомнил, что лайнер рейса МН17 был сбит над территорией Украины поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями.

"И это было сделано при прямой поддержке Российской Федерации, которая незаконно послала свой зенитно-ракетный комплекс "Бук" через неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - заявил Цымбалюк.

Он отметил, что работа Совместной следственной группы направлена ​​на установление всех обстоятельств, при которых произошла эта трагедия. "Все, кто несет ответственность за нее, должны быть установлены и наказаны", - добавил он.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: 

ОБСЕ (4885) россия (96216) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Цымбалюк Евгений (47)


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Топ комментарии
+3
Горохом об стену.
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23.07.2021 09:49 Ответить
+3
Глас вопиющего в пустыне. Армию нужно усиливать и к войне готовиться. Хватит бегать по всяким там евроинстанциям. Ничем они нам не помогут...
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23.07.2021 09:51 Ответить
+3
Люди погибли,детки погибли..., семь лет прошло,взрослые дяди расшаркиваються перед друг другом, жмут руку убийцам.кацапия показала , что может сделать это, и остаться безнаказанной, и теперь великие стратеги и дипломаты грозят убийце пальчиком из под стола.7 лет путлер потирает радостно рученки а его стадо радостно вопит от безнаказанности и вседозволенности.
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23.07.2021 10:10 Ответить
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Горохом об стену.
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23.07.2021 09:49 Ответить
Глас вопиющего в пустыне. Армию нужно усиливать и к войне готовиться. Хватит бегать по всяким там евроинстанциям. Ничем они нам не помогут...
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23.07.2021 09:51 Ответить
Україна в ОБСЄ: Визнання своєї відповідальності за збитий рейс МН17 все ще залишається обов'язком Росії - Цензор.НЕТ 8050
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23.07.2021 10:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/387882 "Армию нужно усиливать и к войне готовиться. Хватит бегать по всяким там евроинстанциям. Ничем они нам не помогут" - ты вкладываешь серьёзный смысл в свои слова??? Ты разумеешь, сколько надо денег в эту Армию, учитывая, что Армию Саламатин и Лебедев, Министры обороны Украины, бывшие офицеры ФСБ России, уничтожили. Даже ни одной банки консерв на складах и форменной одежды не было, а та что даже где-то завалялась, горела синим пламенем (ловсан), не говоря уже о бронежилетах и касках. А воюют-то самыми совершенными и дорогими самолётами, танками, БУКами, крейсерами, на это надо млрд долларов. Наш народ не хочет "всё для фронта, всё для победы". У нас по-принципу: "подержи арбуз, а я со стороны посмотрю..." Да и воевать никто не хочет. Сколько мобилизационных волн Порошенко объявлял??? Восемь или девять??? Любыми путями все разбегались в Россию, в Европу, зарабатывали и покупали в это время квартиры даже в Киеве, автомобили. Матиос (гл. военный прокурор) открыл сотни тысяч дел по этому случаю и что? Закрыл или сами закрылись??? А американцы, немцы, французы ... тем более не захотят за тебя воевать, будут высказывать только сожаление и ай-я-яй России. Кто захочет с Россией воевать?????? если мы сами, кроме твоих призывов, не хочем воевать. И ты сам это видишь: "Ничем они нам не помогут". Так серьёзно, что делать????????????????????
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23.07.2021 11:55 Ответить
Вы бы еще больше вопросительных знаков натыкали... К чему эти экспрессия и надрыв? Во всем Вашем комментарии сквозит сплошная безысходность: никто воевать не будет, все разбегутся, современного вооружения нет, ЕС и США помогать не будут и т.д. и т.п. После таких слов Вам можно: а) заказывать гроб б) билеты за границу. Вы типичный пораженец и хотите, чтобы все такими же были. Вы лично уже все проиграли. О чем с Вами еще можно говорить? Посыпайте голову пеплом и далее..
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23.07.2021 12:01 Ответить
Украина в ОБСЕ: Признание своей ответственности за сбивание рейса МН17 все еще остается обязанностью России - Цензор.НЕТ 3232
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23.07.2021 10:02 Ответить
Люди погибли,детки погибли..., семь лет прошло,взрослые дяди расшаркиваються перед друг другом, жмут руку убийцам.кацапия показала , что может сделать это, и остаться безнаказанной, и теперь великие стратеги и дипломаты грозят убийце пальчиком из под стола.7 лет путлер потирает радостно рученки а его стадо радостно вопит от безнаказанности и вседозволенности.
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23.07.2021 10:10 Ответить
Тю, так ти ж уже в Європі... То ти запроданець? Скрєпи зрадив і в бездуховну гейропейську Шпанію поперся?
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23.07.2021 10:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/169468 Это констатация фактов, а что надо делать????????????
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23.07.2021 12:04 Ответить
Президент страны не даром зовется гарантом.Это работа не только в пределах страны ,но и на международном фронте.Украине нужен президент для которого дела Украины в приоритете, немедленно убирать кремлевсукую консерву и дилетанта -Зелю от власти,мы проигрываем по всем фронтам, потому что в стране хаос ,беспредел,безвластие,вредительство,продажность.
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23.07.2021 12:12 Ответить
Наследники: чуди, веди, мокшей показывают, что они зверье неизвестного происхождения
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23.07.2021 10:18 Ответить
По Геродоту територію перелічених Вами народів заселяли андрофаги.
Украина в ОБСЕ: Признание своей ответственности за сбитый рейс МН17 все еще остается обязанностью России - Цензор.НЕТ 3094
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23.07.2021 10:27 Ответить
Чекай, ти щось напутав... Диспетчер там не Анна, а Карлос ж! І розповідав він не про ракету, а про Су-25!
Ну Кісєльов ж розповідав і Соловйов, і Скабєєва! От чесне слово, ти ніби вчора народився!
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23.07.2021 10:51 Ответить
приказ завести Бук , чтобы начать сбивать самолёты в Украине не мог быть не согласован с главой кремля .
и этот факт нужно понимать однозначно
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23.07.2021 10:57 Ответить
Україна в ОБСЄ: Визнання своєї відповідальності за збитий рейс МН17 все ще залишається обов'язком Росії - Цензор.НЕТ 7560 https://censor.net/ru/user/490412 Задаёшь какие-то плешивые вопросы в стиле таких же плешивых русских обвинений. Вообще, какое дело России, закрыт воздушный простор над Украиной или нет, куда летят, почему летят, на какой высоте летят самолёты по территории Украины??? Наоборот, очень важны вопросы другие, ясные: Чей этот БУК??? На каком основании он оказался на территории Украины, кто именно его послал??? (Ведь самостоятельно он туда не пошёл, и для такого дела приказ должен быть очень "высокий", ведь НАСТАМНЕТ)??? На каком основании он стрелял ракетой по самолёту??? По чьему ПРИКАЗУ Бук (который никому, даже боевикам, не передавался, управление Буком осуществляли российские военнослужащие, Гиркин много раз заявлял в интервью Гордону, что боевики к сбитию МН-17 не имеют никакого основания и это правда), так по чьему ПРИКАЗУ Бук стреляет по самолёту на территории Украины??? Вот ответь на эти простые вопросы, только правдиво, а не в стиле "распятых мальчиков", "ни одного русского солдата в Крыму нет" (Путин и Шойгу), потом - ой, да нет, были, есть, вот тогда всё будет ясно.
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23.07.2021 11:14 Ответить
та там не тільки БУКи не можна було завести на територію окупованого Донбасу без прямого наказу *****; там і ЗРК, які збивали наші АНи і СУшки - за його прямим наказом, однозначно!
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23.07.2021 11:31 Ответить
че вы тупите - шахтеры откопали. вам же сто раз говорили.
И танки там же шахтеры откопали.\
И патроны и гранатометы. Все в этих великих шахтах Донбасса. ))))
Как только США прислали контр-батарейные радары, то совершенно случайно шахтеры-ударники откопали контр-радарные устройства.
Там просто залежи по всему Донбассу\
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23.07.2021 12:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/169468 Это констатация фактов, а что надо делать????????????
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23.07.2021 12:06 Ответить
 
 