Массовое отравление в спортивном лагере на Прикарпатье: госпитализированы 17 человек, 16 из которых - дети

На Прикарпатье, по состоянию на 6:00 утра 23 июля, в Яремчанскую больницу госпитализированы 8 детей с диагнозом "острый гастроэнтероколит", еще 8 детей с таким диагнозом госпитализировали в Надворнянскую больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Согласно сообщению, по состоянию на 6:00 в Яремчанскую ЦГБ с предварительным диагнозом - "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 человек, из них 8 детей, также в Надворнянскую детскую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы еще 8 детей.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 17 человек из них 16 детей, отдыхавших в отеле "Тайны Карпат" в с. Яблуница Поляницкой ТГ Надвирнянского района. Состояние людей средней степени тяжести. Обстоятельства отравления уточняются. На объекте возникновения вспышки проводятся мероприятия по эпидрасследованию.

Как сообщается на сайте полиции, правоохранители предварительно установили, что в указанный комплекс на отдых 17 июля прибыли 243 ребенка в возрасте от 6 и до 16 лет, а также взрослые - 22 родителя и 11 тренеров. Речь идет о жителях Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление в детском лагере на Прикарпатье: семеро отдыхающих госпитализированы, - облуправление Госпродпотребслужбы

Полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. На территории лагеря также проводят проверку специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.