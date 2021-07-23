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Массовое отравление в спортивном лагере на Прикарпатье: госпитализированы 17 человек, 16 из которых - дети

Массовое отравление в спортивном лагере на Прикарпатье: госпитализированы 17 человек, 16 из которых - дети

На Прикарпатье, по состоянию на 6:00 утра 23 июля, в Яремчанскую больницу госпитализированы 8 детей с диагнозом "острый гастроэнтероколит", еще 8 детей с таким диагнозом госпитализировали в Надворнянскую больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Согласно сообщению, по состоянию на 6:00 в Яремчанскую ЦГБ с предварительным диагнозом - "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 человек, из них 8 детей, также в Надворнянскую детскую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы еще 8 детей.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 17 человек из них 16 детей, отдыхавших в отеле "Тайны Карпат" в с. Яблуница Поляницкой ТГ Надвирнянского района. Состояние людей средней степени тяжести. Обстоятельства отравления уточняются. На объекте возникновения вспышки проводятся мероприятия по эпидрасследованию.

Как сообщается на сайте полиции, правоохранители предварительно установили, что в указанный комплекс на отдых 17 июля прибыли 243 ребенка в возрасте от 6 и до 16 лет, а также взрослые - 22 родителя и 11 тренеров. Речь идет о жителях Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление в детском лагере на Прикарпатье: семеро отдыхающих госпитализированы, - облуправление Госпродпотребслужбы

Полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. На территории лагеря также проводят проверку специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

дети (6576) ОГА (2394) отравление (1584) Нацполиция (16564) Ивано-Франковская область (929)


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Массовое отравление в спортивном лагере на Прикарпатье: госпитализированы 17 человек, 16 из которых - дети - Цензор.НЕТ 1394
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23.07.2021 10:13 Ответить
Мой ребенок отдыхал на этой базе с 21 по 23 июля, все дети , их около 300 чел, лежат с рвотой и поносом. Администрация и хозяин базы рассказывали, что это оклиматизация, мед. персонал лечил детей на базе при этом не сообщили о том, что на их территории массовое заболевание. Семенюк Виталий ( хозяин) заверял меня о том, что дети будут обеспечены бутылированой водой- этого сделано не было, мой ребенок сутки ничего не ел, я запретила питаться в столовой. В столовой и на самой базе не было проведено никаких дизинф. работ, тренера сами купили хлорку и мыли комнаты детей. Туалет и душ один на 10 детей, естественно ,что через 3 дня все дети заболели. Сейчас наши дети едут в Чернигов, родители наняли автобус , чтобы вернуть детей домой. Думаю, что никто никакой компенсации никому не выплатит, т.к. в нашей стране за деньги можно купить все.
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23.07.2021 10:36 Ответить
всі, що захворіли, були кацапоязическими та пізнали пекельні борошна від впливу бойових стовбурів з трембіт?
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23.07.2021 11:33 Ответить
идиот
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23.07.2021 11:50 Ответить
ребёнок аль мать?
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24.07.2021 10:10 Ответить
 
 