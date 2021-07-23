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Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет одобряет соглашение с США по "Северному потоку -2": Германия признает свою ответственность перед Украиной

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет одобряет соглашение с США по

Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократический союз (ХДС)/Христианско-социальный союз (ХСС) Армин Лашет высказался о соглашении между Германией и США. Политик заявил, что одобряет его.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, соглашение фиксирует три решающих элемента.

"Во-первых, "Северный поток-2" является экономическим проектом нескольких европейских компаний, созданным для поддержки нашего энергоснабжения. Во-вторых, предусмотрены санкции против России в случае, если газопровод будет использоваться в политических целях. В-третьих, Германия признает свою ответственность перед Украиной", - заявил Лашет.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2"

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Автор: 

Германия (7074) США (27166) Северный поток (1458) Лашет Армин (21)


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Топ комментарии
+29
Очередной кандидат на должность в газпроме.
За доллары Германия всё одбрит и признает...
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23.07.2021 10:13 Ответить
+27
В принципе так и есть - Германия Украине действительно ничего не должна. Но она должна Евросоюзу, должна соблюдать принципы ООН.
А Зеля - ну что с него взять? Он просто тупая макака, по причуде судьбы попавшая на вершину власти. Чем раньше его посадят в клетку, тем лучше.
Кто действительно всем должен - это безмозглые бараны, избравшие его.
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23.07.2021 10:27 Ответить
+26
Бла бла бла.
Нам чётко дают понять что спасение утопающих дело самих утопающих.
Пока мы не поймём что Украина нужна только украинцам так и будем сидеть а дерьме.
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23.07.2021 10:14 Ответить
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Він ржав над німецькими трупами під час повіні. Гидка особа.
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23.07.2021 10:30 Ответить
а, это этот черт? видел видел - кстати классные названия у партий - такие христианчики как и Путин("она утонула", "набрали шл*х за 10 долларов")
я был бы рад если бы этого христианчика поймали родственники погибших и усадили на бутылку
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23.07.2021 10:51 Ответить
чудно. Осталось тока соответствующий меморандум подписать в Будапеште на эту тему
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23.07.2021 11:01 Ответить
Німеччину спасе лише відродження NSDAP, тоді газ буде не потрібен бо топить будуть лашетами , комсамолками та агентами штазі .
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23.07.2021 11:14 Ответить
Думаю у немцев єто долго ждать не надо. Пусть только на них здорово надавят или ордьІнцьІ или им подобньІе, фрицьІ сразу начнуть искать нового автора "Майн кампф".
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23.07.2021 12:53 Ответить
Это не те немцы как когда-то. Сейчас их женщин и самих немцев жахают в жопу беженцы-арабы, турки, а европейские потомки гордых готов стоят покорно раком и терпят.
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23.07.2021 13:56 Ответить
Интересно спросить у кандидата в канцлеры ФРГ Лафет, - чей Крым?
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23.07.2021 11:41 Ответить
от що російські гроші роблять. На теперішній час газопроводів вистачає. Але Німеччина продовжує сцяти в очі.
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23.07.2021 11:44 Ответить
оставьте колбасника в покое... он тоже - на будущее пробивает себе местечко в газпроме.....
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23.07.2021 11:47 Ответить
"Огни Газпрома так заманчиво горят..."
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23.07.2021 17:47 Ответить
Ответственность Германии - это вовремя выразить озабоченность и обеспокоенность
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23.07.2021 12:45 Ответить
жадность и продажность чиновников - вот и все западные "ценности".
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23.07.2021 18:57 Ответить
Газова труба поток 2 будуеться пять рокив що робыла попередня влада и презыдент петрушка щоб до цього всього не дийшло ни попе
Редныки ни теперишня влада одне розчарування одни поразкы для украини
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23.07.2021 13:07 Ответить
Продались ***** легко и поплатятся, с ним этого делать нельзя. На Берлин попрет, будут знать.
А нашим забить нужно и думать, как трубу использовать, как сланцевый газ добыть и самим торговать. А за эти бабки вооружаться до зубов, пока ***** на гиляку не отправился.
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23.07.2021 13:14 Ответить
Посмотрим...
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23.07.2021 13:39 Ответить
механизм ответственности Германии такой же как и в случае Будапештского меморандума?
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23.07.2021 14:45 Ответить
Два роки Зеленський систематично і натхненно своїми дурацькими діями і відвертим блазнюванням переводив Україну з статусу "субєкт політики" в статус "обєкт політики". Тепер всі рішення щодо України будуть прийматися без України. ***** аплодує Зеленському. "Ми зробили це разом" - і то хто голосував за Зєлєнського та "Слуг" і ті хто його з "кодлом" ще не прибрав...
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23.07.2021 16:36 Ответить
Читаю коменти: Німеччина повинна... Сполучені Штати повинні... ЄС повинен... НАТО повинно... Німці дбають тільки про себе...
І в мене повстає логічне питання: а що повинні українці? Що повинна саме Україна? Може не українці обирають на високі посади то злодія, то, надивившись телевистав дурного смаку, вирішують: Ось артист КВН! це він! ми на нього й чекали!
ПП-2 буде дяти. Німеччина потратила 3 млрд доларів і побудувала на узберіжжі ******** пункт прийому та росподілу російського газу. Чому Німеччина повинна дбати за Україну більше, чим самі українці? Чому московія повинна качати газ саме через Україну? Росія ніяких обіцянок виконувати не буде. Ніколи не виконувала.
Хочете зберігти Україну для себе і своїх дітей? Обирайте розумних, згуртуйтеся, працюйте, посилюйте оборону.
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23.07.2021 17:09 Ответить
У нас уже есть гаранты Будапештского меморандума, эти такие же.
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23.07.2021 17:48 Ответить
Германия - спонсор международного терроризма и войн!!!!! Главные спонсоры оккупанта РФ. Об этом надо говорить везде..... меркель нужно судить за коррупцию, всю ее партию.
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23.07.2021 19:00 Ответить
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