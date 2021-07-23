Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет одобряет соглашение с США по "Северному потоку -2": Германия признает свою ответственность перед Украиной
Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократический союз (ХДС)/Христианско-социальный союз (ХСС) Армин Лашет высказался о соглашении между Германией и США. Политик заявил, что одобряет его.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По его словам, соглашение фиксирует три решающих элемента.
"Во-первых, "Северный поток-2" является экономическим проектом нескольких европейских компаний, созданным для поддержки нашего энергоснабжения. Во-вторых, предусмотрены санкции против России в случае, если газопровод будет использоваться в политических целях. В-третьих, Германия признает свою ответственность перед Украиной", - заявил Лашет.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.
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я был бы рад если бы этого христианчика поймали родственники погибших и усадили на бутылку
Редныки ни теперишня влада одне розчарування одни поразкы для украини
А нашим забить нужно и думать, как трубу использовать, как сланцевый газ добыть и самим торговать. А за эти бабки вооружаться до зубов, пока ***** на гиляку не отправился.
І в мене повстає логічне питання: а що повинні українці? Що повинна саме Україна? Може не українці обирають на високі посади то злодія, то, надивившись телевистав дурного смаку, вирішують: Ось артист КВН! це він! ми на нього й чекали!
ПП-2 буде дяти. Німеччина потратила 3 млрд доларів і побудувала на узберіжжі ******** пункт прийому та росподілу російського газу. Чому Німеччина повинна дбати за Україну більше, чим самі українці? Чому московія повинна качати газ саме через Україну? Росія ніяких обіцянок виконувати не буде. Ніколи не виконувала.
Хочете зберігти Україну для себе і своїх дітей? Обирайте розумних, згуртуйтеся, працюйте, посилюйте оборону.