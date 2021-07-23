Тест на антитела к коронавирусу нецелесообразен, его результаты крайне ненадежны, - эксперты

Отрицательный тест на антитела не обязательно означает, что человек здоров, а положительный не гарантирует, что он болен.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что результаты такого тестирования крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно относительно уровня иммунной защиты человека.

"Как показывают научные исследования, концентрация антител к коронавирусу в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты от COVID-19. Впрочем, необходимый уровень антител для эффективной защиты от вируса эксперты до сих пор не знают. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, для диагностики инфекции эти тесты не подходят, поскольку для выработки антител организму необходимо после заражения до 3 недель. Поэтому отрицательный тест не обязательно означает, что человек здоров, а положительный не гарантирует, что он болен", - говорится в сообщении.

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