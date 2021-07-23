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Новости Коронавирус и карантин
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Тест на антитела к коронавирусу нецелесообразен, его результаты крайне ненадежны, - эксперты

Тест на антитела к коронавирусу нецелесообразен, его результаты крайне ненадежны, - эксперты

Отрицательный тест на антитела не обязательно означает, что человек здоров, а положительный не гарантирует, что он болен.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что результаты такого тестирования крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно относительно уровня иммунной защиты человека.

"Как показывают научные исследования, концентрация антител к коронавирусу в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты от COVID-19. Впрочем, необходимый уровень антител для эффективной защиты от вируса эксперты до сих пор не знают. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, для диагностики инфекции эти тесты не подходят, поскольку для выработки антител организму необходимо после заражения до 3 недель. Поэтому отрицательный тест не обязательно означает, что человек здоров, а положительный не гарантирует, что он болен", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Нацслужбе здоровья рассказали, когда вакцинированные смогут загружать COVID-сертификаты в "Дії": "Период бета-тестирования уже завершается"

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карантин (16729) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
О, новина з помийного каналу
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23.07.2021 10:17 Ответить
+5
тест на антитела и не давал никогда возможности тестировать болен или нет ковид! что за бред пишут!! этот тест позволял определить, переболел ли человек острую фазу коронавируса... был ли имунный ответ! и показывает защищен ли организм от этого вируса в данный момент
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23.07.2021 10:20 Ответить
+4
Ничего не понял, но очень интересно
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23.07.2021 10:17 Ответить
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О, новина з помийного каналу
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23.07.2021 10:17 Ответить
Изобретатель ПЦР теста Кэри Муллис о ПЦР-тестах
https://www.youtube.com/watch?v=z_FExIdgki8&ab_channel=SemionVasyliohlo
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23.07.2021 11:25 Ответить
Ничего не понял, но очень интересно
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23.07.2021 10:17 Ответить
результат теста показує стан речей на 3 тижні назад якщо дуже спрощено
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23.07.2021 22:18 Ответить
тест на антитела и не давал никогда возможности тестировать болен или нет ковид! что за бред пишут!! этот тест позволял определить, переболел ли человек острую фазу коронавируса... был ли имунный ответ! и показывает защищен ли организм от этого вируса в данный момент
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23.07.2021 10:20 Ответить
іншими словами він не підходить для скрінінгу
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23.07.2021 22:19 Ответить
это ж сколько бабла рубонули на этих тэстах шместах ..я думаю фармакология поднялась и теперь рядом с продовольствием и нефтепродуктами в топе
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23.07.2021 10:21 Ответить
як це все знайомо...
коли в СРСР кофе ставало дефіцітним товаром, то ЗМІ починали "авторитетно" запевняти, що кофе шкідливий
потім чай, шоколад, тощо
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23.07.2021 10:26 Ответить
А цукор - біла смерть.
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23.07.2021 10:34 Ответить
Від сьогодні у столиці вакцинуватися від коронавірусу можуть всі охочі.
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
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23.07.2021 10:28 Ответить
на бациллу тест тоже не обязателен - здох так здох.
какая рзаница от чего?
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23.07.2021 10:28 Ответить
Маркетинговый ход ...
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23.07.2021 10:44 Ответить
Только вакцина от известных фарм-компаний с ежегодной перевакцинацией спасёт всех, всем вперёд, колоться.
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23.07.2021 10:54 Ответить
ХА! 3 недели...
Я сделал тест на антитела через 4 недели после начала симптомов, высидел дома месяц и пошёл в лабораторию. НЕ ОБНАРУЖИЛИ ни М ни G, обоняние восстановилось на 25-30% через месяц, до сих пор не ощущаю 50% запахов, а антитела не обнаружили, ни М ни G.....
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23.07.2021 11:11 Ответить
Изобретатель ПЦР теста Кэри Муллис о ПЦР-тестах
https://www.youtube.com/watch?v=z_FExIdgki8&ab_channel=SemionVasyliohlo
https://www.youtube.com/watch?v=E4EUsB9luiQ&ab_channel=ZolotoiStandart
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23.07.2021 11:24 Ответить
Это какой-то полный бред.... Цензор кто автор этого опуса?
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23.07.2021 11:31 Ответить
Это касается ИФА-тестов. В ПЦР-тестах все по-другому.
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23.07.2021 11:35 Ответить
На границе сейчас тестируют экспресс-тестами (вместо ПЛР). Это они неточные? Липа, показуха и велюр - во всём, что делают зеленые. Они просто не умеют по-другому...
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23.07.2021 14:25 Ответить
Це не вони. Це інші.
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23.07.2021 22:48 Ответить
 
 