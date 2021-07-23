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Новости
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Кубраков о махинациях с оформлением документов для моряков: Государство наконец вернуло контроль над данными и сервисами

Кубраков о махинациях с оформлением документов для моряков: Государство наконец вернуло контроль над данными и сервисами

Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему, связанную с сервисами для моряков, в схеме были замешаны бывшие и действующие должностные лица, а также агенты. От моряков, в зависимости от ситуации, требовали до 8 тыс. долларов США за оформление необходимых документов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что общий объем коррупционной выгоды от манипуляций с разрешительными документами моряков оценивается в 150 млн долларов США ежегодно.

По словам Александра Кубракова, преступная схема работала долгое время. В ходе расследования правоохранители обнаружили документы и вещи, подтверждающие незаконную деятельность ряда лиц. В частности, речь идет о Государственной службе морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Для тех моряков, кто отказывался платить, создавали искусственные препятствия.

"Сейчас важно, что государство наконец вернуло контроль над всеми данными и сервисами для моряков. То, что доступ в Государственный реестр получили посторонние частные лица - это вопиющий случай", - подчеркнул министр.

Александр Кубраков поблагодарил сотрудников СБУ и заверил, что МИУ и в дальнейшем будет способствовать расследованию на всех его этапах, ведь обеспечение прав моряков, пресечение коррупционных схем в вопросах их сертификации является приоритетом.

"Мы чувствуем ответственность перед украинскими моряками - потому движемся максимально быстрыми темпами. Скоро отрасль получит удобные и прозрачные государственные сервисы", - заверил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выявлена преступная схема оформления документов для моряков с участием чиновников профильной Госслужбы. Преступники "зарабатывали" свыше $150 млн в год, - СБУ. ФОТОрепортаж

Он добавил, что любые реформы в Украине невозможны без системной борьбы с коррупцией.

"Параллельно мы работаем над усовершенствованием системы дипломирования совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и USAID/UK aid проектом TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах, вводим эксперимент по использованию международной системы тестирования CES 6.0, разрабатываем системные решения с парламентариями", - заявил Кубраков.

Автор: 

моряки (1079) СБУ (20053) махинации (586) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+2
кто это? Саакашвили несколько лет по этому поводу бушевал, это да....
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23.07.2021 11:17 Ответить
+2
Именно он и мутил всю эту схему... Коля котлета хотел тоже поживиться на этом, но так как он особым умом не блещет, действовал как бык из 90х, на этой почве у них с Куницким и были конфликты, так как последний мутил с Криклием еще с времен ГАИ. Не знаю как Коля с Сашей, но Владик на этой теме заработал хорошо...
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23.07.2021 11:20 Ответить
+1
Не понял! А Криклий 2 года бился головой об стенку, что все и так хорошо! Т.е. никаких взяток!
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23.07.2021 11:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Теперь моряки будут платить другим?
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23.07.2021 10:53 Ответить
Комиссию за услуги через банк
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23.07.2021 11:23 Ответить
Не понял! А Криклий 2 года бился головой об стенку, что все и так хорошо! Т.е. никаких взяток!
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23.07.2021 11:01 Ответить
Именно он и мутил всю эту схему... Коля котлета хотел тоже поживиться на этом, но так как он особым умом не блещет, действовал как бык из 90х, на этой почве у них с Куницким и были конфликты, так как последний мутил с Криклием еще с времен ГАИ. Не знаю как Коля с Сашей, но Владик на этой теме заработал хорошо...
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23.07.2021 11:20 Ответить
Все эти схемы выявил и рассказал на всю страну Кульчицкий
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23.07.2021 11:04 Ответить
кто это? Саакашвили несколько лет по этому поводу бушевал, это да....
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23.07.2021 11:17 Ответить
Назовите фамилию нынешнего распорядителя этого Реестра.
Неужели опять Малюська с заместителями и заместительшами?
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23.07.2021 11:08 Ответить
лишить гражданства Украины всех кто принял рашистское- вот решение вопроса-
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23.07.2021 11:34 Ответить
Колю Тищенко лишили одной из кормушек? Эх, Коля, Коля... Лошара ты, Коля.
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23.07.2021 11:42 Ответить
При Порохе работала себе схемка, а тут такое_))))
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23.07.2021 13:13 Ответить
 
 