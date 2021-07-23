Легковушку разорвало: на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП. ФОТОрепортаж
В Одесской области возле села Новосельское произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
По данным Национальной полиции, на автодороге Одесса - Рени столкнулись грузовой и легковой автомобили DAF и Renault.
В результате аварии погиб 54-летний местный житель, который находился за рулем Renault. Пассажира легковушки госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
По предварительным данным сотрудников полиции, которые работали на месте происшествия, 54-летний водитель транспортного средства Renault выехал на встречную полосу.
Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений об этом в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Разве высокие штрафы заставили не пить за рулем?
Если чел не сможет купить бензин, он его украдет.
Но конфискацию авто проводит суд, а это вопрос денег, так что...
Один знакомый дал судье 100 тысяч, чтоб не лишиться прав за пьянку, за авто просто больше денег судье.
На мой взгляд, у нас как не было, так и нет неотвратимости наказания, я бы начал с этого.
резкий возврат в свою полосу
зацепил обочину или просто слишком резко дернул рулем
занос
вынос на встречку с разворотом под грузовика
удар об правый угол бампера грузовика своей правой задней частью
пассажиру реально повезло. обычно в таких авариях гибнет именно пассажир от удара о стойку кузова. Водитель же обычно падает на пассажира
тут видимо удар хлыстовой и приложился об стойку водитель