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Новости ДТП
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Легковушку разорвало: на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП. ФОТОрепортаж

В Одесской области возле села Новосельское произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным Национальной полиции, на автодороге Одесса - Рени столкнулись грузовой и легковой автомобили DAF и Renault.

В результате аварии погиб 54-летний местный житель, который находился за рулем Renault. Пассажира легковушки госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Легковушку разорвало: на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП 01

По предварительным данным сотрудников полиции, которые работали на месте происшествия, 54-летний водитель транспортного средства Renault выехал на встречную полосу.

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Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений об этом в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Легковушку разорвало: на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП 02
Фото: сайт полиции

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП (7686) Одесская область (3640) смерть (9251)


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Топ комментарии
+10
Это вы к тому,что если бы была не евробляха,то при столкновении разорвало бы фуру пополам
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23.07.2021 11:00 Ответить
+4
Раніше (до Саакашвілі) такого і у ві сні не могло бути (бо тоді пішоходи тут ходили швидше за автівки)!
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23.07.2021 11:09 Ответить
+2
похоже что фура догнала легковую. Жопа смята, а у фуры правая скула.
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23.07.2021 11:04 Ответить
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Евробляха бывшая наверное..не битая и не крашенная...а просто сваренная из двух..
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23.07.2021 10:53 Ответить
Это вы к тому,что если бы была не евробляха,то при столкновении разорвало бы фуру пополам
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23.07.2021 11:00 Ответить
Если я не ошибаюсь, то у многих моделей Рено некоторые элементы кузова сделаны из пластика, что значительно снижает уровень безопасности. На фото так же не видно что отработали активные системы безопасности, так что пассажиру очень крупно повезло...
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23.07.2021 11:06 Ответить
повезло?! как знать..может лучше умереть...
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23.07.2021 11:09 Ответить
Кстати чем новее авто тем больше этого пластика, например у лайноса пирожка даже фургон весь пластмассовый , в данном случае проще сказать так, столкновение слона и моськи ,при таких ударах часто происходит отрыв органов и внутренние кровоизлияние
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23.07.2021 11:58 Ответить
Это я к тому что если бы это была не сваренная из двух евробляха...ее бы не разорвало на две части...смяло бы...но не разорвало.акие уж и большие повреждения...
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23.07.2021 11:07 Ответить
Может и разорвало бы, но не по сварке...
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23.07.2021 11:13 Ответить
он просто идиот))
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23.07.2021 11:26 Ответить
вы простите пишите галиматью ЭТО РЕНО КАНГУ и причем тут ваш идиотский бред про сварку из 2 авто вы сами за рулем сидели ???ездили по дорогам..любая машина евро или какая то иная новая с салона пострадала также.. законы физики вы в школе учили или абы так ляпнуть..ахинею... какова масса грузовика вместе в прицепом?? и какова масса Рено Кангу...кратность в 8 раз..разница...разорвало в силу конструкции (авто не предназначено для тарана грузовиков фур)..а там дверь раздвижная и естественно и там и случился разрыв...
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23.07.2021 11:11 Ответить
То був Сценік 2006 року.
Легковик розірвало: на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП - Цензор.НЕТ 9606
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23.07.2021 11:30 Ответить
Никто машины из Европы не везет в таком состоянии, чтобы их сваривать из двух одну, а те которые привезены из европы и ростаможены давно перестали быть евробляхами. Иногда лучше помолчать.
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23.07.2021 11:46 Ответить
а чо двe трахнутi вжe в Украiнi зварили. хiба слабо? ну можe нe вигiдно
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23.07.2021 22:25 Ответить
Это будет вечно, пока не сделают разделительные отбойники между полосами.
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23.07.2021 11:03 Ответить
там однополоска и долговременное скругление дороги, объездная вокруг села...
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23.07.2021 11:10 Ответить
Вот и я о том же. Вне населенных пунктов все дороги должны иметь 4 полосы с разделительным отбойником между направлениями.
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23.07.2021 12:56 Ответить
Никакие отбойники эту проблему не решат, ибо все дело в прокладке между рулем и сиденьем автомобиля...
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23.07.2021 11:22 Ответить
Просто маленькие штрафы. Штраф должен быть таким, чтобы потом полгода не за что было купить бензина.
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23.07.2021 12:57 Ответить
Ваши штрафы,не что иное как кормушка для бездонной,разворовываемой,прорвы именуемой бюджет.Единственное,что научит идиотов-пожизненное лишение прав,как основа.Дальше можно и штрафы и конфискацию имущества.Но в первую очередь-пожизненное лишение прав на управление ТС.Не умеешь водить безопасно-будь пассажиром!
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23.07.2021 13:06 Ответить
думаю, вы ошибаетесь.
Разве высокие штрафы заставили не пить за рулем?
Если чел не сможет купить бензин, он его украдет.
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23.07.2021 13:35 Ответить
Думаю что они недостаточно высокие. Конфискация авто могла бы помочь решить проблему.
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23.07.2021 14:36 Ответить
Согласен, я бы поднял штрафы, например, за проезд на красный, за пользование телефоном во время движения.
Но конфискацию авто проводит суд, а это вопрос денег, так что...
Один знакомый дал судье 100 тысяч, чтоб не лишиться прав за пьянку, за авто просто больше денег судье.
На мой взгляд, у нас как не было, так и нет неотвратимости наказания, я бы начал с этого.
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23.07.2021 15:02 Ответить
Дело в том, что сумма взятки зависит от суммы взыскания. Если сумма взыскания потянет на 10000 долларов, то отмазаться за пару тысяч гривен не выйдет. Ну получит судья взятку, все равно в след. раз нарушать будет не так охота, как за тысчонку. Судье бы тоже при поимке на взятке, конфискация всего имущества, в т.ч. жены-детей. Это бы подняло сумму взятки так, что нарушитель бы просто ее не потянул. В нормальных странах никому не придет в голову порешать такого рода нарушения, ибо нерентабельно для всех - нарушителя, полиции, судьи и т.д.
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23.07.2021 15:21 Ответить
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23.07.2021 11:47 Ответить
похоже что фура догнала легковую. Жопа смята, а у фуры правая скула.
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23.07.2021 11:04 Ответить
похоже что рено стояло
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23.07.2021 11:06 Ответить
Рено автомобиль значит стоял
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23.07.2021 11:23 Ответить
Тоді б у ренохи удар би прийшовся на ліву задню частину, а не на праву. Біля фури чітко видно сліди - прилетіла з зустрічної смуги.
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23.07.2021 11:25 Ответить
Все выглядит так, что Рено, выехавшее на встречку, уходило от столкновения влево, и фура ударила не в лоб, а в бок, ближе к задней части. Отсюда и разрыв...
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23.07.2021 11:27 Ответить
Похоже, что реноха выскочил на встречку из-за другого авто как черт из табакерки, а повернул "сосны считать" он слишком поздно. Удар фуры пришелся под углом в заднюю дверь что четко видно на фото. Голову пассажирки смягчила подушка-шторка двери, а голову водилы останавливать было нечем. При косом ударе его голова попала бы где-то между подушками, они лишь частично могли смягсить при такой траектории.
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23.07.2021 11:42 Ответить
Раніше (до Саакашвілі) такого і у ві сні не могло бути (бо тоді пішоходи тут ходили швидше за автівки)!
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23.07.2021 11:09 Ответить
ця об'їзна вокруг села була більш-менш нормальною)
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23.07.2021 11:11 Ответить
"більш-менш" (пам"ятаю)
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23.07.2021 11:45 Ответить
Ця об"їздна зараз в чудовому стані. Тому легковика і розірвало навпіл - вантажівка не збавила швидкості (дорога ідеальна)
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23.07.2021 21:00 Ответить
выезд на встречку для обгона
резкий возврат в свою полосу
зацепил обочину или просто слишком резко дернул рулем
занос
вынос на встречку с разворотом под грузовика
удар об правый угол бампера грузовика своей правой задней частью
пассажиру реально повезло. обычно в таких авариях гибнет именно пассажир от удара о стойку кузова. Водитель же обычно падает на пассажира
тут видимо удар хлыстовой и приложился об стойку водитель
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23.07.2021 11:13 Ответить
Части форумчан надо идти в эксперты криминалисты ,один утверждает что рено стоял другой точно знает что он сваренный из двух и евролбляха и так далее , короче респект "ясновидящим" и всезнающим
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23.07.2021 11:27 Ответить
Выехал на встречку задом?
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23.07.2021 12:52 Ответить
 
 