Легковушку разорвало: на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП. ФОТОрепортаж

В Одесской области возле села Новосельское произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным Национальной полиции, на автодороге Одесса - Рени столкнулись грузовой и легковой автомобили DAF и Renault.

В результате аварии погиб 54-летний местный житель, который находился за рулем Renault. Пассажира легковушки госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По предварительным данным сотрудников полиции, которые работали на месте происшествия, 54-летний водитель транспортного средства Renault выехал на встречную полосу.

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Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений об этом в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.



Фото: сайт полиции

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.